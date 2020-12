Actualmente, un gran porcentaje de los españoles teletrabaja, pero no lo hacen en las mejores condiciones. La pandemia del covid-19 los ha llevado a improvisar un lugar que a menudo no cuenta con las mejores garantías para desarrollar el trabajo. En muchos de los hogares no existe un lugar diferenciado donde desarrollar la actividad laboral de manera confortable, segura y apoyada tecnológicamente, así como acorde a los estilos de decoración de cada casa.

Según un estudio reciente de Actiu, durante la pandemia el 46% de las personas creó un puesto operativo en casa improvisado y con la idea de que fuera temporal. Sin embargo, la situación actual demuestra que se hace necesario disponer de un lugar en casa adecuado para trabajar, bien sea de manera habitual o de forma esporádica, teniendo en cuenta la comodidad, funcionalidad y sostenibilidad. Por todo ello, el “Home Office” se plantea como una de las grandes ideas para regalar esta Navidad.

Un espacio de trabajo donde el diseño potencie la productividad

Los entornos del teletrabajo deben adaptarse no sólo a las necesidades operativas sino también a los gustos de decoración. En este sentido, hay personas que buscan crear un entorno que los acerque a la naturaleza, otros al orden y el reciclaje, impulsar la cultura mediterránea o incluso buscar la sofisticación y la armonía nórdica, entre otros. Se hace por tanto necesario pensar una redistribución y redecoración de los espacios de trabajo del hogar con una estrategia y un estilo determinado para potenciar la productividad de estos, así como el bienestar de sus usuarios.

Ante esta realidad Actiu quiere llevar a los hogares una línea de mobiliario que permita conseguir teletrabajar plenamente con total garantía de salud. El objetivo de la compañía es crear una “oficina en casa profesional” y que se convierta en un espacio de valor que aporte concentración y bienestar. Por eso ha creado una división de consumo a través del lanzamiento de una tienda online para llevar los espacios profesionales de trabajo al hogar. Actiu Store, www.actiu.store, busca integrar en el hogar un mobiliario de alto rendimiento que, además de ergonomía certificada, aporte un diseño funcional y sostenible.

Para Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu “cada vez más estamos detectando una demanda de sillas ergonómicas y mesas polivalentes que ofrezcan plenas garantías de salud. Vivimos y trabajamos en casa, por ello tenemos que ser felices en ella. Porque el mobiliario influye directamente en el bienestar del trabajador y, por lo tanto, regalar ergonomía es estas fechas es también una forma de cuidar de la salud".

El lanzamiento de este ecommerce representa también un paso paralelo a la digitalización integral que está llevando a cabo la compañía y el impulso de nueva cultura social basada en el diseño, la ergonomía, la salud y el bienestar en cualquier lugar de trabajo, incluido el hogar.

Más información

Actiu: Mobiliario ergonómico de oficina

Dirección: Parque Tecnológico Actiu - Autovía CV. 80 - Salida, 03420 Onil, Alicante

Tlf: 966560700

Tienda online de Actiu