La actividad de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha estado condicionada por la pandemia de coronavirus. El organismo sufrió la parálisis administrativa generada por los tres meses de confinamiento, que se tradujo en un menor número de actuaciones de control, comprobación e investigación, al tiempo que ha estado impulsando la tramitación electrónica y la cita previa con la finalidad de facilitar las presentaciones y las liquidaciones.

Si se comparan los datos, la ATV realizó un mayor número de actuaciones de control en 2019. Concretamente, 42.596 en toda la Comunidad Valenciana, frente a las 31.836 de 2020, debido principalmente a la paralización administrativa registrada entre los meses de marzo y mayo. En el caso de la provincia de Alicante, se pasó de 20.239 a 14.993. Sin embargo, estos controles, pese a disminuir en cuanto a número, fueron más efectivos en cuanto a recaudación, puesto que se pasó de 4.087.191 euros en 2019 a los 11.293.000 del año que acaba de concluir.

En la provincia de Castellón, por su parte, se pasó de 5.249 actuaciones a 4.689, y en la de Valencia de 17.108 a 12.214. También en el primer caso la recaudación subió, concretamente en 3 millones, mientras que descendió en 17,75 millones en el segundo.

Con todo ello, la Agencia Tributaria Valenciana ha tenido que adaptar el desempeño de sus funciones en el actual contexto marcado por el covid-19. Así, y de acuerdo con la información facilitada, se ha impulsado la tramitación electrónica y la puesta a disposición del contribuyente de la cita previa telefónica, con el objetivo de facilitar las presentaciones y liquidaciones, lo que, a su vez, redunda en la calidad de los datos y la eficiencia de la gestión.

El programa anual de la ATV correspondiente a 2020 contemplaba como objetivos prioritarios la estimulación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y un control con finalidad predominantemente preventiva para detectar y evitar incumplimientos.

La lucha contra el fraude fiscal permitió recuperar en 2020 cerca de 11,3 millones de euros en la provincia de Alicante. La Agencia Tributaria Valenciana realizó a lo largo de todo el ejercicio un total de 14.933 actuaciones de control, comprobación e investigación, a través de las cuales se consiguió más del doble de recaudación que el año anterior. Los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, centraron las campañas llevadas a cabo.

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha dado a conocer las actuaciones de control, comprobación e investigación llevadas a cabo en la Comunidad hasta el mes de diciembre de 2020. Según los datos de este organismo, en total se realizaron 31.836 acciones, que en su conjunto permitieron recuperar 56.758.167 euros. El 62,7% de este importe (35,6 millones) se recaudó en la provincia de Valencia, el 17,4% en Alicante (11,3 millones) y el 19,9% en Castellón (9,86 millones). En lo que respecta a la distribución territorial de las actuaciones, la mayor parte, 14.933, lo que supone un porcentaje del 46,9%, tuvieron como escenario la provincia de Alicante, mientras que 12.214 (38,4%) se desarrollaron en Valencia y 4.689 (14,7%) en Castellón.

Si se comparan los datos con 2019, la ATV recaudó en ese ejercicio en el conjunto de la Comunidad Valenciana 64.053.211 euros, lo que supone 7,3 millones más que en esta ocasión. No obstante, es llamativo el incremento, más del doble, de lo obtenido en la provincia de Alicante, donde se han recaudado 7,2 millones más. También ha subido en Castellón, con 3 millones más, mientras que en Valencia se ha reducido en 17,75 millones, de ahí el descenso registrado a nivel general.

«La lucha contra el fraude fiscal constituye una de las piedras angulares de la actuación que lleva a cabo la Agencia Tributaria Valenciana. Estamos haciendo un gran esfuerzo por cazar a las personas que tratan de eludir sus obligaciones fiscales de forma intencionada, y no tanto a aquellos que puedan cometer un error involuntario. No podemos olvidar que con los impuestos que pagamos todos se financian los servicios públicos fundamentales de los valencianos, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, por eso no podemos descuidar esta labor», ha señalado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

«Además -añade-, desde la ATV también se presta asistencia a los contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, ayudándoles en todas las vertientes, con herramientas como la cita previa, exponiendo en la web los criterios administrativos, a través de la atención telefónica y de una presentación telemática fácil y rápida».

Autoliquidación

Estas acciones, que inducen al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, han facilitado que los contribuyentes de la Comunidad se autoliquidaran hasta octubre 1.344.820.908 euros, de los que 586.900.908 correspondieron a la provincia alicantina, 103.427.000 a la de Castellón y 654.493.000 a la de Valencia.

La lucha contra los defraudadores fiscales se lleva a cabo mediante las campañas realizadas principalmente a través de tres impuestos, como son Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En el caso del impuesto de Patrimonio, la ATV combina dos tipos de actuaciones, las extensivas y las intensivas, para una mayor eficacia de las mismas. Las actuaciones extensivas se realizan en masa con el fin de someter a control las declaraciones que presentan los obligados tributarios mediante el cruce de información y la verificación de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El objetivo es detectar y corregir los incumplimientos tributarios reiterados y de menor gravedad y complejidad.

Igualmente, las actuaciones intensivas, que lleva a cabo el departamento de Inspección Tributaria, están dirigidas a descubrir, regularizar y reprimir las formas más graves y complejas de fraude tributario, así como a comprobar en profundidad el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

«En los últimos años el peso relativo de las actuaciones extensivas se está reduciendo por la presentación voluntaria que van realizando los contribuyentes. Por su parte, las actuaciones intensivas cada vez tienen mayor peso, especialmente por los expedientes relacionados con el ‘dumping fiscal’, que aparecen cuando los contribuyentes realizan traslados ficticios de residencia a aquellas comunidades con beneficios fiscales», manifiesta la directora de la ATV, Sonia Díaz.

Según sus palabras, «estas actuaciones se realizan en colaboración con la AEAT a través de los datos de tramitación de expedientes de cambio de domicilio. La labor inicial de la ATV es de investigación, la búsqueda de indicios de la vida cotidiana que conduzcan a iniciar ese procedimiento de cambio de domicilio; tarjetas sanitarias, gastos en farmacia, consumos eléctricos, incluso visitas al domicilio ficticio para comprobar si está habitado de verdad».

La actividad ha estado condicionada por la pandemia

La actividad de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha estado condicionada por la pandemia de coronavirus. El organismo sufrió la parálisis administrativa generada por los tres meses de confinamiento, que se tradujo en un menor número de actuaciones de control, comprobación e investigación, al tiempo que ha estado impulsando la tramitación electrónica y la cita previa con la finalidad de facilitar las presentaciones y las liquidaciones. Si se comparan los datos, la ATV realizó un mayor número de actuaciones de control en 2019. Concretamente, 42.596 en toda la Comunidad Valenciana, frente a las 31.836 de 2020, debido principalmente a la paralización administrativa registrada entre los meses de marzo y mayo. En el caso de la provincia de Alicante, se pasó de 20.239 a 14.993. Sin embargo, estos controles, pese a disminuir en cuanto a número, fueron más efectivos en cuanto a recaudación, puesto que se pasó de 4.087.191 euros en 2019 a los 11.293.000 del año que acaba de concluir.

En la provincia de Castellón, por su parte, se pasó de 5.249 actuaciones a 4.689, y en la de Valencia de 17.108 a 12.214. También en el primer caso la recaudación subió, concretamente en 3 millones, mientras que descendió en 17,75 millones en el segundo. Con todo ello, la Agencia Tributaria Valenciana ha tenido que adaptar el desempeño de sus funciones en el actual contexto marcado por el covid-19. Así, y de acuerdo con la información facilitada, se ha impulsado la tramitación electrónica y la puesta a disposición del contribuyente de la cita previa telefónica, con el objetivo de facilitar las presentaciones y liquidaciones, lo que, a su vez, redunda en la calidad de los datos y la eficiencia de la gestión. El programa anual de la ATV correspondiente a 2020 contemplaba como objetivos prioritarios la estimulación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y un control con finalidad predominantemente preventiva para detectar y evitar incumplimientos.