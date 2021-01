La agilización conseguida gracias a las nuevas tecnologías permite que la mayoría de los contribuyentes con derecho a devolución en su declaración de la renta reciba el abono a las pocas semanas -a veces, días- de haber presentado la solicitud. Sin embargo, todos los años son varios miles los residentes de la provincia que llegan al 31 de diciembre sin haber visto un solo euro, generalmente, porque algunos de los datos que incluyeron no cuadran con los que tiene en su poder la Agencia Tributaria.

De esta forma, la pasada semana hasta 13.273 alicantinos seguían pendientes de recibir su devolución, según las propias cifras facilitadas por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, lo que supone el 2,45% del total contribuyentes con este derecho. Sorprendentemente, se trata de un número inferior al del año anterior -que finalizó con 14.283 residentes sin haber cobrado la devolución- a pesar de los estragos causados por la pandemia, que obligó a cerrar las oficinas de la Agencia Tributaria y a mandar a los funcionarios al teletrabajo, y que retrasó la atención presencial.

La explicación hay que buscarla en el hecho de que, a pesar de que se presentaron más declaraciones en la provincia (803.078, un 2,89% más), descendió el número de las que resultaron negativas, que sumaron 541.670, casi 800 menos. A esto hay que añadir que las restricciones de movimientos que impuso el covid provocó que se elevara el porcentaje de declaraciones presentadas por internet, más fáciles de gestionar, que alcanzaron el 93% del total, frente al 88% del año precedente.

En cuanto a los importes, de los 355 millones de euros que Hacienda debía devolver el año pasado en la provincia por el IRPF, al cierre de 2020 ya había abonado 335 millones, lo que significa que tenían pendientes unos 20 millones de euros. O lo que es lo mismo, una media de 1.530 euros por cada contribuyente que aún no había recibido el pago.

La buena noticia para los afectados es que, si la demora se debe realmente a la falta de agilidad de la administración, Hacienda deberá abonarle intereses por el tiempo que pase a partir del 1 de enero. Unos intereses que actualmente está fijados en el 3,75% anual.

Eso sí, son muy pocos los que se encuentran en esta situación, ya que lo normal es que los contribuyentes que no han cobrado a final de año hayan recibido ya una carta de la Agencia Tributaria para pedirles explicaciones por algún dato que no concuerda en su declaración, tal y como explica el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo.

Subvenciones y herencias

Los motivos de la petición de aclaraciones son múltiples, aunque entre los más frecuentes suele estar, por ejemplo, la omisión de alguna subvención recibida, ya que muchos contribuyentes ignoran que éstas deben tributar, según Mollinedo. Otro caso bastante habitual es que no se consigne algún inmueble heredado o que Hacienda haya detectado algún ingreso por alquiler que no se haya declarado. A muchos profesionales también les suele ocurrir que las empresas para las que han trabajado no declaran las retenciones que les han aplicado.

La caída de recaudación de los grandes tributos se atenúa al 6%

La Agencia Tributaria ingresó 3.220 millones de euros en la provincia de enero a noviembre

Poco a poco, el desplome de la recaudación que registró la Agencia Tributaria en la provincia durante los meses del confinamiento empieza a recuperarse. El abono de los aplazamientos aprobados entonces o el mejor resultado de la campaña de la renta, que refleja la evolución económica del año anterior, permitieron que al cierre de noviembre el descenso sobre las cifras del año precedente ya sólo fuera de un 6%.

En concreto, en los once primeros meses del año la Agencia Tributaria ingresó en Alicante 3.220 millones de euros por todos los impuestos que gestiona, frente a los 3.426 de 2019. El IVA se mantiene como el tributo más rentable, con una recaudación total de 1.363 millones de euros en la zona, sólo un 2,9% menos que el año anterior. Le sigue el IRPF, con el que se ingresaron 1.244 millones a las arcas públicas, con un descenso del 3,4.

Por el contrario, entre los grandes impuestos, el que acumula la mayor caída es el de Sociedades, el que grava los beneficios de las empresas, que sumó 406 millones, un 20,5% menos. Este también es el tributo que menos se había recuperado desde la anterior crisis económica.