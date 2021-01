Los agricultores cifran en 50 millones los daños ocasionados por las heladas en la provincia

Superadas las lluvias y nevadas que traía consigo la borrasca Filomena, los agricultores se preparan ahora para afrontar la segunda parte de este episodio meteorológico, que ya está llegando en forma de heladas. El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la provincia de Alicante, Eladio Aniorte, no duda al señalar que «nos encontramos ante lo que puede ser una auténtica bomba. Si como parece esta semana viene caracterizada por los cielos despejados y la ausencia de lluvias, vamos a asistir con impotencia a unas heladas generalizadas, lo que puede convertirse en un desastre total para cultivos como los cítricos, principalmente el limón, y para la alcachofa, que se encuentran en plena fase de recolección».

Las pérdidas entre estos dos productos, según los cálculos que maneja el propio Aniorte, podrían llegar hasta los 50 millones de euros, y se concentrarían principalmente en la Vega Baja y el Camp d’Elx, que es donde se sitúan la mayor parte de las plantaciones. También en el área de l’Alacantí hay zonas que se dedican sobre todo a la alcachofa. «Aunque haya parcelas aseguradas -añade el presidente de Asaja-, la inversión no se recupera, entre otras cosas porque, cuando se registran heladas, también quedan perjudicadas las cosechas del año siguiente, ya que los árboles quedan muy afectados. Espero equivocarme, pero nos va a hacer falta un milagro para no asistir esta semana a un auténtico desastre».

En parecidos términos se expresa José Vicente Andreu, de Asaja-Orihuela, quien subraya que, si se confirman las predicciones, «el frío va a hacer muchísimo daño. La única cosa que puede ayudar es que ha llovido mucho, y que, por tanto, la tierra está húmeda y no registraremos heladas secas, que son las más perjudiciales. En cualquier caso, si alcanzamos temperaturas de cuatro grados bajo cero, va a dar igual, porque lo destrozará todo».

Los daños, incluso, podrían alcanzar a los invernaderos, dado que, pese a que muchos de ellos cuentan con sistemas de calefacción, no resulta rentable activarlos. Así lo señala Guillermo García, agricultor de Pilar de la Horadada, quien cuenta con una plantación de pimientos que podría climatizarse con unas instalaciones que funcionan a base de fuel-oil. Sin embargo, apunta, «hace ya años que no las pongo en marcha, porque los elevados precios del combustible, unidos a la baja cotización de los productos agrícolas, hacen que no salga a cuenta».

Seguros

Santiago Pascual, secretario de La Unió en Elche, es un poco más optimista. Según sus palabras, «el frío es buenísimo para los árboles frutales, siempre que no sea excesivo y, de momento, las heladas que se han registrado están bastante localizadas. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días, aunque para eso están las pólizas agrarias». Con todo, reconoce que el nivel de plantaciones aseguradas es bajo, y que resulta necesario «abaratar los precios, cosa que se conseguiría si fuésemos hacia un seguro casi obligatorio, como sucede con los coches».

En la comarca de l’Alacantí los cultivos de invernadero no han sufrido de momento problemas, pero en cambio los que se encuentran en el exterior sí. Desde la empresa hortofrutícola Olé, que tiene en producción una gran finca de 70 hectáreas de alcachofas en Mutxamel, explican que «hemos tenido mermas, todavía no cuantificadas. Estamos inmersos en una ola de frío y cada noche puede empeorar la situación». En esta zona sí que algunos invernaderos de hortalizas están utilizando calefacción, aunque mediante calderas de biomasa, para mantener temperaturas óptimas para las plantas.

La nieve se retira y Filomena se convierte en temporal de frío intenso

El temporal de nieve y lluvia que ha azotado la provincia entre el viernes y el domingo se ha desplazado hacia el nordeste, y a partir de hoy da paso a una semana marcada por el anticiclón pero con frío. Lucirá un sol espléndido, pero las temperaturas máximas no pasarán de los 14 grados en la costa y los diez en el interior. Hará frío porque las mínimas en la franja litoral descenderán hasta los 4 grados y cuatro negativos en el interior. La sensación de frío variará en función de la humedad. Alicante marcó ayer la máxima con 13 grados. Villena registró la mínima con dos grados bajo cero y se esperaba, no obstante, que la pasada madrugada la mínima cayera a seis bajo cero.