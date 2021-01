El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera, cobrará este año en concepto de compensación por su dedicación a la institución cameral 48.000 euros, 13.000 más que el año pasado, a lo que se suma el uso de coche oficial y la tarjeta para gastos de representación. Así se dio cuenta ayer, en el marco de la reunión del comité ejecutivo que se celebró, y así lo admitió el empresario dianense a este periódico.

La asignación generó división en el comité. De un lado, están los que creen que no es de recibo que el presidente de la institución cameral alicantina cobre una compensación, porque, al fin y al cabo, no deja de ser un «sueldo encubierto», y todo en un escenario de una crisis sin precedentes, y cuando el año pasado la plantilla estuvo en ERTE. De otro, están los que se muestran más comprensivos. Entre los argumentos para defender esta medida, se encuentra que la plaza de director gerente está vacante tras la marcha de Carlos Mazón a la Diputación y cubre parte de sus funciones e incluso hay quien se basa en que el presidente de la Cámara de València, al igual que los de otras organizaciones, tienen retribuciones reconocidas. En cualquier caso, lo cierto es que el portal de transparencia de la institución alicantina sí recoge expresamente que «los órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante (presidente, comité ejecutivo y pleno) no perciben retribución salarial de la misma». Un portal que sí detalla la retribución del director gerente, en excedencia desde junio de 2019, y con un salario de 45.320,29 hasta esa fecha; y la del secretario general, de 83.787,48 euros, bastante superior a los 66.391 euros incluidos antes de la última actualización de la web.

La institución defiende que se mantenga el actual trazado del Corredor para evitar más retrasos

Juan Riera, en cualquier caso, restaba importancia ayer por la tarde a esta polémica. «Es una compensación por la dedicación que presto a la Cámara, porque, además, vengo entre cuatro y cinco días a la semana», justificó.

Por otro lado, el comité ejecutivo, a propuesta del presidente de la Cámara, acordó ayer, con respecto a la nueva propuesta para desarrollar un nuevo Corredor Mediterráneo Algeciras-Albacete y Valencia, que, sin entrar a calificar la propuesta, podría ser perjudicial que sin estar terminada la primera opción se abrieran nuevos frentes que aún ralentizaran más la puesta en marcha del Corredor. Para la Cámara de Comercio, debe priorizarse la opción ya aprobada por la Unión Europea, ya que abrir nuevas vías y trazados sólo puede ir en detrimento de los plazos de ejecución del que ya está en marcha. «En ningún caso la Cámara se opone a un segundo Corredor, pero siempre que se ejecute una vez esté en funcionamiento el trazado litoral. Abrir nuevas opciones en este momento no va a servir a las empresas alicantinas, sino más bien al contrario», indicó el dirigente cameral.