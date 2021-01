BBVA Research anunció ayer una rebaja de sus previsiones de crecimiento para este año en todas la comunidades españolas debido a las consecuencias que tendrá la nueva ola de la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla, aunque señala que la evolución no será la misma en todas las autonomías. Así, en el caso de la Comunidad Valenciana, el gabinete de estudios del banco azul prevé ahora que el PIB regional aumente un 5,9% en 2021, cuatro décimas menos que en su anterior estimación de octubre.

Se trata, en cualquier caso, de un crecimiento superior a la media nacional, que el banco sitúa en el 5,5%, y que tan sólo superarán Baleares, con un 10,3%, y Canarias, con un 8,1%, mientras que Cataluña igualará a la Comunidad. La explicación a las mejores perspectivas de estas comunidades hay que buscarla en la recuperación que se prevé en el turismo de sol y playa y el turismo extranjero en el segundo semestre del año, lo que beneficiará a estas autonomías frente a aquellas donde el sector del ocio pesa menos, o frente a otras, como Madrid, donde tienen más visitantes en primavera, cuando la situación sanitaria aún no se habrá normalizado.

Sea como fuere, en todos los casos BBVA Research prevé que el mayor impulso a la recuperación no se dará hasta 2022, cuando el conjunto de España crecerá hasta un 7%. Al contrario que en 2021, para ese ejercicio el gabinete de estudios de la entidad pronostica que la Comunidad Valenciana crecerá menos que la media, un 6,6%. Por un lado, porque no logrará estirar la mejora del turismo en la misma medida que Canarias o Baleares, que se seguirán beneficiando de la recuperación de los viajes internacional que se prevé. Y, por otro, porque su estructura industrial provocará que no se beneficie de la misma manera de las inversiones derivadas de los fondos europeos para la reconstrucción, que impactarán de forma especialmente positiva en Navarra y País Vasco por su especialización en bienes de equipo. Es decir, en maquinaria.

Mejora del consumo

En cuanto al balance del año pasado, el nuevo informe del Observatorio Regional de BBVA Research reduce algo el desplome que experimentó el PIB en 2020, debido a que el consumo interno evolucionó algo mejor de lo esperado. Así, en el caso de la Comunidad Valenciana calcula que la caída de la economía se quedó en el 10,7% frente al 11,6% que estimaba en el anterior informe del mes de octubre. Son tres décimas menos de lo que cayó el PIB en conjunto del país.