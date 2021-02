Enero nunca ha sido un buen mes para el empleo y en la situación actual, con el aumento de restricciones para frenar la tercera ola del coronavirus, no iba a ser una excepción. Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo, el paro registrado aumentó en la provincia en 3.270 personas durante el pasado mes, en lo que supone ya la sexta subida consecutiva de este indicador. De esta forma, la cifra total inscritos en las oficinas de Labora -el servicio de empleo público valenciano- se sitúa en 189.379 personas, la más alta desde abril de 2015 y, por tanto, por encima de los niveles que se alcanzaron en la primera ola de la pandemia.

En realidad, la cifra de enero no fue tan negativa. De hecho, fue ligeramente inferior a la del año pasado, cuando el paro registrado aumentó en 3.322 personas en la zona. La diferencia está en que ese incremento se produce a pesar de que esta Navidad no se contabilizaron ni de lejos las mismas contrataciones temporales que otros años, como recordaba ayer la fundación de estudios de las cajas de ahorros, Funcas. Es decir, que no se produjo el alivio que las fiestas suelen conceder al mercado laboral en esta época del año, cuando el motor del turismo está al ralentí, con lo que el deterioro del empleo se acumula. De esta forma, la provincia cuenta ahora con 37.984 parados más que hace un año.

Esta mala evolución se trasladó también a la afiliación a la Seguridad Social, que perdió 11.561 cotizantes, hasta dejar la cifra total en 636.031. En este caso, se trata del mayor descenso desde 2012, cuando se perdieron 13.766 puestos de trabajo, aunque la cifra sólo es ligeramente superior a la que contabilizó en 2020 y 2019, cuando se dieron de baja 11.092 y 10.627 cotizantes, respectivamente.

Al respecto, desde los sindicatos recuerdan que los ERTE están evitando un mayor deterioro del mercado laboral, lo que explica que estas cifras no sean mayores, como apuntaba ayer la secretaria general de UGT, Yaissel Sánchez.

Sectores

En cuanto a la evolución por sectores, la hostelería encabezó la destrucción de puestos de trabajo durante el pasado mes, con 4.282 afiliados menos a la Seguridad Social en el Régimen General, debido a la finalización de los contratos de refuerzo para la Navidad y también a las nuevas restricciones que sufre el sector, que desde el pasado día 19 solo puede servir comida para llevar. Por su parte, el comercio pierde otros 1.660 cotizantes, con lo que entre estas dos actividades suman la mitad del empleo destruido. En el resto de sectores las caídas son mucho menos intensas, pero sólo dos logran crear empleo: la Administración pública y el sector sociosanitario, según las estadísticas del Gobierno.

La reducción de la actividad también se observa en el volumen de contratación, que descendió casi un 27% con respecto a enero del año pasado. Lo que parece que no ha cambiado la pandemia es el nivel de precariedad: sólo 4.030 de los 36.225 contratos formalizados el pasado mes, el 11%, fueron de carácter indefinido.

Ante esta situación, el responsable de Empleo en CC OO de l’Alacantí-les Marines, José María Ruiz Olmos, asegura que es «necesario apuntalar las políticas de protección de las personas y de creación de empleo de calidad», para evitar que la recuperación se haga a costa de dejar atrás a una parte de la población. De la misma forma, la secretaria general de UGT en l’Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, señala que «la pandemia sea la excusa para permitir el fraude y la economía sumergida, que lleva a la explotación de los trabajadores».

Ambos sindicatos han convocado para la próxima semana concentraciones en toda España -en Alicante será en la plaza de la Montañeta, el día 11- para exigir la subida del salario mínimo y la derogación de la reforma laboral.

Por su parte, desde la CEV expresaron su preocupación por la evolución que indican estos datos. «Los registros de enero muestran que, en términos generales, la recuperación de la economía, que se inició en el tercer trimestre de 2020, además de perder fuelle, está siendo menos intensa en la Comunidad que en media nacional», apuntaron desde la organización presidida por Salvador Navarro, que reclamó la aprobación de ayudas directas «que proporcionen oxígeno a las empresas de los sectores más castigados».

Por último, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, restó importancia a la subida del paro, que achacó al comportamiento estacional habitual de este mes del año y destacó «la oportunidad que supondrán los fondos europeos para la recuperación, que tendrían que dirigirse de una forma prioritaria a promover la innovación (técnica y organizativa) de las pequeñas y medias emprendidas valencianas y facilitar una transición inteligente hacia nuevas actividades».

Casi 4 millones de desocupados en toda España

El mes de enero se saldó a nivel nacional con 218.953 cotizantes menos de media en la Seguridad Social y 76.216 parados más hasta rozar los 4 millones de desempleados, cifras que no se veían desde 2016, y todo en mitad de las restricciones por la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Por sectores, en enero el paro subió fundamentalmente en el sector servicios, con 78.089 desocupados más; mientras que bajó ligeramente en el colectivo sin empleo anterior en 5.397 personas y también en la construcción con 871 personas registradas menos.