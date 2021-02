Fernando Coves Botella es abogado urbanista y socio fundador del bufete Coves Abogados. Con una trayectoria de más de 17 años asesorando jurídicamente en materias de Derecho Público a particulares, a empresas urbanizadoras y promotoras inmobiliarias, así como a ayuntamientos de la provincia (Ayuntamiento de Santa Pola, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Ayuntamiento de Tibi, Busot, Jijona, Guardamar del Segura, Benimantell), actualmente es asesor jurídico en el Ayuntamiento de Santa Pola y en el de Pilar de la Horadada. Coves nos relata cuáles son las funciones que desempeña el bufete de abogados y técnicos especializados en urbanismo que dirige.

– ¿Cuáles son los servicios que está prestando Coves Abogados, dentro del campo del Urbanismo, y del Derecho de la Administración Pública?

Actualmente el despacho está centrándose en las Minimizaciones de Impacto Territorial, asesorando tanto a ayuntamientos, como a particulares, para la legalización de viviendas y actividades en suelo no urbanizable. Es un tema que, desde la reforma de la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana en el año 2019, está suscitando mucho interés, tanto para los particulares, como para los ayuntamientos.

Desde el despacho, pensamos que, tras esta reforma legal del año 2019, la legalización de viviendas y actividades en suelo no urbanizable marcará el urbanismo de la Comunidad Valenciana, y nos hemos especializado en las tramitaciones de Minimizaciones de Impacto Territorial, que es el instrumento para abordar estas legalizaciones en el comúnmente llamado «suelo rústico» (dentro del urbanismo «suelo no urbanizable»).

El despacho, con marcado carácter técnico, se dedica además a la elaboración y aprobación de proyectos de Planeamiento y Gestión Urbanística (PAIS, Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Parciales, Proyectos de Reparcelación, Minimizaciones de Impacto Territorial y Expedientes de Disciplina Urbanística). Somos un despacho multidisciplinar, que cuenta, entre sus miembros, con técnicos de la arquitectura e ingeniería para abordar asuntos de ordenación del territorio, planeamiento y gestión. La defensa jurídica para particulares, empresas, y ayuntamientos, en asuntos penales, civiles y contenciosos-administrativos, es la otra faceta fundamental que atendemos en Coves Abogados.

– ¿En qué situación actual se encuentra el Urbanismo en la Comunidad Valenciana?

La agilización de los procesos urbanísticos es algo que se está tratando de implementar desde la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Valenciana. Urge que los planes urbanísticos se aprueben con la mayor agilidad jurídica y que no se necesiten de 4 a 5 legislaturas para aprobarse. Por eso se están actualizando los procedimientos y adecuando a los tiempos para que sean más ágiles y favorezcan mejor la comunicación de los cuatro agentes implicados en los procesos urbanísticos (Estado-Autonomía-Ayuntamiento-Particular). Se está tratando de no proyectar tan largo plazo. Tenemos el clima perfecto, un territorio magnífico y en 2.500 m2 alguien decía: «voy a hacerme un chalet» y esa vivienda era ilegal porque no se podía hacer. Pero las administraciones no hacían mayor esfuerzo por evitar que eso fuera así. Por lo tanto, se generaron dinámicas como «mi vecino lo ha hecho, yo también porque no ha pasado nada».

Esto tiene que acabar, evitando que se construya en el suelo no urbanizable porque no se puede y no se debe, así como en zonas inundables (donde se ha construido y luego vemos las desgracias que vemos) o en zonas boscosas, que después viene un incendio y tenemos problemas graves. Todo eso hay que solucionarlo.

¿Cómo solucionarlo? Solo hay dos caminos: derribo (no deseable) o haciendo una modificación valiente de la ley urbanística valenciana como la que se ha hecho en 2019, que permite regularizar esas casas y actividades en suelo no urbanizable a cambio de una «minimización de impacto», esto consiste regularizar estos inmuebles y darles el valor que han invertido poniéndole alcantarillado, depuración de las aguas negras o que la casa cuide el entorno paisajístico, pero de una forma más flexible y rápida que con el tradicional y lento desarrollo urbanístico.

Una serie de cuestiones que eviten problemas de seguridad, temas que estamos abordando actualmente desde el despacho, tanto para particulares, como para procurar que los ayuntamientos se adapten a esta norma urbanística para incorporar las Minimizaciones de Impacto Territorial.

– ¿Ese cambio legal depende de las zonas de las urbanizaciones o es idéntica para todos?

Es una norma general para toda la Comunidad Valenciana que se introdujo en el año 2019, pero que en breve podrá desplegar todos sus efectos con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. En aquellas zonas donde haya como máximo dos viviendas por hectárea, se podrá pedir al ayuntamiento una licencia individual para la regularización. En zonas donde haya mayor densidad, con más de 2 viviendas por hectárea se tendrá que hacer a través de un plan especial, permitiendo la regularización de todas las casas y solucionar este grave problema medioambiental.

– ¿Podría citar algún ejemplo de trabajos en los que ha intervenido su despacho, en el ámbito del urbanismo?

Pues un buen ejemplo es la experiencia profesional en trabajos de planeamiento y gestión urbanística en los que hemos participado, tanto para ayuntamientos, como para particulares:

• Informe General de Actuación y Modelo de Intervención para la Ordenación de «El Pinar de la Perdiz», en Pilar de la Horadada, a través de Actuaciones de Minimización de Impacto Territorial en dicho ámbito. (2020-2021).

• Programa de Actuación Integrada (PAI) por Gestión Directa, Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector 4 de Terol del Ayuntamiento de Tibi. (1.402.946.700 m2; 38.861.258,63 €). 2008-2012.

• Plan Especial de Reforma Interior (PERI) modificativo y Programa de Actuación Urbanística (PAU) «Las Fuentecicas» en Almansa, para Almansa Gestión de Suelo, S.L. 2010.

• Proyecto de Reparcelación del Sector 7 de Suelo Urbanizable Industrial del P.G.O.U. de Aspe, para la mercantil «Promo Urba Goper, S.L.». 2008-2009.

• Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura. Resolución de Alegaciones y confección del documento refundido. Año 2004.

• Proyecto de Reparcelación Forzosa del Área de Reparto nº 42 de Suelo Urbano del PGOU de Elche. (2003-2005).

– ¿De qué logros alcanzados por su bufete están más satisfechos?

Todos y cada uno de nuestros clientes son importantes para nuestro despacho. Pero sobre todo haría en hincapié en los proyectos que han contribuido al desarrollo urbanístico en la provincia de Alicante, al crecimiento de pueblos y ciudades, así como de los que estamos acometiendo actualmente. Y permítame, de la buena gestión de los ayuntamientos que hemos asesorado, de los que sólo puedo tener buenas palabras. Así como de los actuales ayuntamientos, dónde estamos trabajando, el de Santa Pola, y el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Ambos con un fantástico equipo técnico y de gobierno.

