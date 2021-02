Se veía venir y al final los peores presagios han acabado confirmándose. Y es que los bajos precios del aceite, derivados de los excedentes de producción, han propiciado que el sector olivarero de la provincia de Alicante haya encadenado una segunda campaña ruinosa, con unas pérdidas que rondan los 4 millones de euros. La cotización, cierto es, ha experimentado un ligero repunte con relación a los dos años anteriores, pero ha sido del todo insuficiente una vez más para cubrir los costes de recolección y mantenimiento de cultivos. La situación empieza a ser tan desesperante que algunos campos se están empezando a abandonar.

Los productores de aceite de la provincia de Alicante arrancaron la campaña con unas previsiones parecidas a las del año pasado. Los precios continuaban moviéndose en niveles muy bajos, de apenas 30 céntimos el kilo de aceitunas, lo que suponía casi la mitad de lo que se pagaba en 2018, y muy lejos de los 70 céntimos que llegaron a abonarse un año antes. La razón hay que buscarla en los excedentes de producción de las campañas pasadas, que todavía propiciaban que hubiese un importante volumen de aceite en los mercados. También la discriminación que en materia de ayudas comunitarias sufren los cultivos de esta zona frente a otras áreas productoras, como Andalucía y Extremadura, donde se elabora más aceite.

Pues bien, pese a que se ha registrado un ligero repunte de los precios, no ha sido suficiente para conseguir la rentabilidad. Así lo señala Julián Úbeda, agricultor y responsable del sector olivarero de La Unió en la Comunidad Valenciana, quien señala, además, que «el incremento, muy pequeño, se ha registrado casi al final de la campaña, por lo que la inmensa mayor parte de los agricultores no lo habrán podido aprovechar, puesto que la recolección ya estaba terminada».

Según sus palabras, «para que haya una mínima rentabilidad, el precio del kilo de oliva tiene que ser de al menos 47 céntimos, pero los agricultores han estado percibiendo entre 30 y 36, por lo que siguen sin poderse cubrir los costes de la recolección y el mantenimiento de los cultivos».

Lo único que ha mejorado respecto a las previsiones iniciales ha sido el volumen de cosecha, puesto que finalmente ha sido superior a lo esperado, alcanzando los 35 millones de kilos en el conjunto de la provincia. Con todo, una vez sumados gastos e ingresos, el saldo es claramente negativo, puesto que las pérdidas se acercan a los 4 millones de euros.

En parecidos términos se expresa Hugo Quintanilla, productor de la firma Señoríos de Relleu y representante de Asaja, quien se queja igualmente por los bajos precios. «Es cierto -indica- que en la última semana han subido alrededor de un 10%, y que el kilo de aceite virgen extra se paga a 2,40. Sin embargo, para ser rentable nos tendríamos que ir a los 3 euros, por lo que todavía estamos lejos». La consecuencia de todo ello, subraya, «es que se están empezando a abandonar algunos campos, sobre todo los situados en zonas de montaña».

José Miguel Ferrando, de l’Almàssera de Millena, subraya que «la cosecha ha estado bastante bien por las generosas lluvias, y la calidad del aceite es buena porque no ha habido plagas. Los precios no han sido tan bajos como el año pasado, pero todavía siguen lejos de lo que tendría que ser. En Andalucía, donde los cultivos son intensivos, les puede salir a cuenta, pero no en nuestras zonas de montaña, donde es más laborioso recoger la aceituna».

La pandemia también está afectando a las ventas de aceite

La pandemia de coronavirus también está teniendo efectos negativos sobre el sector olivarero. Así lo señala Hugo Quintanilla, productor de la marca Señoríos de Relleu y representante de Asaja, quien indica que «los cierres a los que ha estado, y sigue estando sometida la restauración, han propiciado una fuerte caída de la demanda. También la bajada de turistas se está notando, puesto que son los principales clientes de las tiendas gourmet, en las que se venden los aceites de calidad». La asistencia de compradores a las cooperativas y las diferentes empresas productoras también se ha resentido, por las restricciones de movilidad y el temor al virus.