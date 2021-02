“Si me dan el coche de Hamilton, seguramente me estrelle en la primera curva”. Así es como Antonio Sánchez, responsable de innovación del centro de Dinapsis Benidorm, con más de 20 años de experiencia en el sector del agua y el medio ambiente, justifica que no sólo se necesita contar con las soluciones más avanzadas, sino que hay que saber cómo utilizarlas. “Por ello, más allá de las tecnologías, son importantes las personas que las gestionan”.

“En nuestro caso empleamos las tecnologías y las adaptamos a nuestro sector y a nuestra forma de saber hacer. Ese es el secreto de la transformación digital en la que Hidraqua y sus empresas participadas se encuentran inmersas desde hace años. Nuestra ventaja competitiva se basa en una calidad de servicio certificada y comprobada con diferentes casos de éxito en toda España”.

Dentro de esta estrategia de transformación digital, en 2017 Hidraqua, de la mano de Suez, grupo empresarial al que pertenece, puso en marcha en la Comunitat Valenciana el primer centro de la Red Dinapsis, un espacio de innovación destinado a la gestión eficiente y sostenible del territorio que ya se ha extendido por toda la geografía española con su apertura en ciudades como Cartagena, Madrid o Barcelona.

Así, la Red Dinapsis se ha posicionado como el lugar de referencia para el desarrollo y lanzamiento de proyectos vinculados a cambio climático y turismo inteligente. Sólo en el último año, Dinapsis Benidorm ha trabajado en más de 40 soluciones innovadoras vinculadas a estos ámbitos.

Administraciones, ayuntamientos, universidades, start ups y ciudadanos; han encontrado en Dinapsis un espacio donde compartir problemáticas territoriales y obtener soluciones avanzadas para la gestión sostenible de los territorios. Además, este centro de innovación está comprometido con el desarrollo de la economía local y el empleo, y por eso colabora en sus proyectos con pequeñas y medianas empresas del territorio cercano.

“Aquí radica el éxito de Dinapsis, primero en disponer de un espacio donde poder aprovechar toda la tecnología que tenemos y establecer un pequeño observatorio que nos permita testar las soluciones y ver cuáles nos ayudan en nuestra gestión y nos aportan valor dentro del proceso de transformación digital. Así como utilizar este centro para la creación de sinergias con entidades locales a la vez que aprovechamos la globalización para aumentar las posibilidades y las opciones de la tecnología que podemos tener a nuestro alcance”.

Desarrollo de planes de emergencia

La innovación, bajo la definición entendida por la Red Dinapsis, no es sólo testar nuevas soluciones, sino intentar que soluciones que están desarrolladas puedan aportar valor más allá del fin para el que están diseñadas. De ahí que hayan sido numerosos los colectivos sociales que hasta la fecha se han interesado por este centro: “Vienen a Dinapsis a exponer sus problemáticas. Nosotros intentamos buscar soluciones, adaptando las que ya tenemos o testando nuevas tecnologías”, explica Sánchez. Un claro ejemplo de esta realidad la encontramos en el desarrollo de planes de emergencia.

Hidraqua lleva muchos años trabajando en “planes de emergencia”. Planes no entendidos bajo el concepto que todos conocemos para los municipios, sino con el nombre de “planes directores” un documento interno que tienen el mismo fin: anticiparse y prever que va a pasar en un municipio y qué infraestructuras se necesitan para hacer frente a ello, bien sea un incremento poblacional que implique la necesidad de ampliar las infraestructuras y redimensionarlas; o, por ejemplo, anticiparse a los efectos directos del cambio climático como las fuertes precipitaciones o los períodos prolongados de sequía. “Esta es la razón por la que un día empezamos a plantearnos que podríamos ayudar a los ayuntamientos a desarrollar sus propios planes de emergencia”, aclara Antonio Sánchez.

Y es que Dinapsis busca ir más allá de la gestión del agua y ayudar a los ayuntamientos en la gestión de las ciudades. “Es más, además de nuestros planes directores contamos con planes de emergencia internos. Ellos nos permiten saber cómo responder en el caso de que la red sufra alguna incidencia, desde un bombeo que deje de funcionar, una fuga en la red o incluso una rotura en la conducción general que abastece a un municipio”. De ahí que meses después, además de nuestra ayuda en estos planes de emergencia, pensábamos en desarrollar planes de resiliencia, convirtiendo así una exigencia para todos los ayuntamientos, en un documento que sirviera como la guía de actuación extremadamente detallada para responder a cualquier evento que, por mínimo que fuera, pudiera alterar el funcionamiento habitual de una ciudad.

Y es que el desarrollo de planes de resiliencia de Dinapsis buscan ir un paso más allá y no sólo tener en cuenta a los actores que intervienen a nivel municipal, sino cualquier otro servicio que pueda intervenir en una emergencia o se pueda ver afectado por la misma.

Asimismo, definen los posibles escenarios que se pueden plantear cuando se produce una emergencia. “Por ejemplo, imaginemos que se produce un incendio en una zona boscosa próxima a una ciudad. Si el incendio se ha podido controlar, intervendrán en él todos aquellos agentes encargados de hacer frente a este hecho. Pero, y si el incendio se descontrolara y hubiera cerca una depuradora, un colegio o una urbanización. Aquí nos plantearíamos un escenario totalmente distinto, a la extinción del incendio habría que plantear posibles escenarios como la evacuación de los alumnos y las viviendas, posibles vertidos al mar como consecuencia del mal funcionamiento de la depuradora a consecuencia del fuego, etc.”

Así, estos informes de resiliencia buscan mejorar la estabilidad y seguridad de las ciudades a través del empleo de nuevas tecnologías que permitan a la ciudad prepararse, ser proactivos, analizar cómo hacer frente a las posibles crisis antes de que lleguen, identificar los riesgos y medidas correctivas, evaluar distintos escenarios y los fallos en cadena. En definitiva, trabajar para reunir a todos los actores necesarios y coordinarlos.

El Plan de resiliencia de Benidorm, el primer municipio en la Comunitat Valenciana en contar con un informe de estas características, contempla la disposición de un centro de gestión en tiempo real de resiliencia urbana para el municipio, integrado en Dinapsis Operation Lab. Esta instalación se utiliza para la coordinación territorial de los servicios e infraestructuras de Benidorm desde un punto de vista resiliente, permitiendo al municipio asegurar la continuidad de los mismos en situaciones desestabilizantes, así como optimizar su gestión en el día a día.

“Pese a que el contenido de este documento es sumamente extenso, un ejemplo de la documentación que podemos encontrar en él es por ejemplo un listado telefónico de todas y cada una de las personas, organismos y entidades que pueden intervenir ante una emergencia en la ciudad. Este listado, combinado con modelos matemáticos, nos da la información al instante sobre a quién recurrir ante cualquier evento que altere el funcionamiento correcto de la ciudad de Benidorm”.