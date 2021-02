Arturo León no descarta volver a presentar su candidatura a la secretaría general de CC OO del País Valenciano en el congreso del próximo mes de julio, pese a haber dimitido tras haber recibido la vacuna contra el coronavirus. El hasta ahora máximo dirigente del sindicato afirma que se le suministró la primera dosis de manera totalmente legal y sin saltarse en ningún momento el protocolo, pese a lo cual ha considerado conveniente renunciar al cargo para preservar la reputación del sindicato. León, asimismo, asegura que no piensa renunciar a la segunda dosis.

Arturo León hizo efectiva ayer su dimisión como secretario general de CC OO en el País Valenciano, tras haberse hecho público que se vacunó contra el covid siendo liberado del sindicato, y después de haber pedido su incorporación al Hospital General de Alicante para prestar labores de apoyo en la actual situación de la pandemia.

León compareció haciendo alusión a la delicada situación social y económica que se vive en la actualidad, y a las dificultades que muchas personas tienen para salir adelante. «Además -añadió-, las restricciones que impone la pandemia, sumadas a la confrontación política permanente, contribuyen a exacerbar los ánimos y, en esta situación, muchas veces se impone la descalificación generalizada».

En este contexto, reconoció que su vacunación ha tenido un fuerte impacto en los medios de comunicación y a su vez en el sindicato, lo que le ha llevado a presentar su dimisión. «Una decisión dolorosa que considero injusta en lo personal, pero que servirá para evitar que el sindicato se vea afectado», sostuvo.

Entrando en detalle, aseguró que recibió la primera dosis cumpliendo con lo establecido por el protocolo del Ministerio y las instrucciones de la Conselleria de Sanidad, así como con el orden marcado por el departamento de salud. «En mi caso -destacó- fui de los últimos, ya que se me vacunó después, por ejemplo, de los trabajadores de empresas privadas de limpieza o seguridad».

León subrayó que solicitó su incorporación al hospital para prestar apoyo «en unos momentos en que la provincia de Alicante está desbordada por la pandemia. Ese, sin embargo, fue mi error mayúsculo. Pensaba que colaborar era una decisión ejemplar, y sin embargo se me ha vuelto en mi contra».

Con respecto a otros casos de políticos o sindicalistas que, al contrario que él, se aferran a sus cargos tras haber recibido la vacuna, León dijo que «las personas que tenemos una proyección pública debemos dar ejemplo. Yo defiendo mi actuación, pero al mismo tiempo asumo la responsabilidad de dimitir para preservar el buen nombre de la organización a la que represento».

El ya ex secretario general de CC OO dijo que no piensa renunciar a la segunda dosis, defendiendo que tiene «el derecho y el deber» de vacunarse, «cuando corresponda, de acuerdo con el protocolo. Soy trabajador sanitario, estoy incorporado trabajando los viernes y soy un vector de transmisión».

Con respecto a su futuro, y preguntado acerca de la posibilidad de presentar de nuevo su candidatura cuando llegue el congreso de julio, no descartó. «En este momento -dijo- tengo tal empanada en la cabeza que no puedo pensar. Mi idea ahora mismo es volver a mi puesto de trabajo, aunque también es verdad que he recibido muchas pruebas de cariño y apoyo. El futuro ya se verá». El sindicato procederá hoy a la elección de un sustituto transitorio hasta el mes de julio. Podrán presentarse todos los afiliados que lo deseen, con un 10% de los avales. La idea, con todo, es nombrar a un secretario de consenso.

Protesta para exigir la derogación de las reformas laborales

Los sindicatos CC OO y UGT han convocado concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España para exigir la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de las reformas laborales y la de las pensiones de 2013. La concentración en Alicante, a la que han sido convocados 40 sindicalistas de ambas organizaciones, el máximo permitido por la Subdelegación del Gobierno en las actuales circunstancias sanitarias, será en la plaza de la Montanyeta este mismo jueves a las doce del mediodía.