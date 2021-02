Juan Cruz Ruiz: «No podemos enviar a nuestros liberados a la guerra a pecho descubierto sin tener la vacuna»

Juan Cruz, nacido en Tarifa en 1957, se trasladó de muy joven a Alicante, por lo que se considera un alicantino más. Educador de personas con diversidad funcional y diplomado en Relaciones Laborales por la UA, desempeñó diferentes cargos de responsabilidad en la agrupación de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, antes de ser nombrado en 2004 secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, puesto éste que seguía ocupando en la actualidad. Tras el revuelo suscitado por la vacunación de Arturo León y su posterior dimisión, Juan Cruz tomaba ayer los mandos del sindicato en el País Valenciano, en lo que será un mandato efímero, de apenas cuatro meses.

¿Cómo valora lo acontecido en estos últimos días en el seno del sindicato?

Pese al revuelo al que hemos asistido, tengo la plena convicción de que CC OO sale reforzada, ya que todo el mundo se ha volcado en favor de los intereses de la organización. Con la aprobación prácticamente unánime del informe general de Arturo León y el proceso seguido para su sustitución, el sindicato ha dado una lección sobre cómo afrontar los problemas y ser sensible también al contexto social en el que nos encontramos. Siempre con el objetivo de ser útiles para la sociedad.

¿Qué opina de la gestión de Arturo León?

Ha sido muy positiva, volviendo a ganar las elecciones sindicales y situándose en primera línea en todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva y con el diálogo social. En este sentido, tengo que decir que mi elección no es un punto y aparte en el sindicato. Es simplemente una continuidad al trabajo que se venía desarrollando, a la hoja de ruta que ha ido marcando Arturo León durante estos años, que ha venido recibiendo el apoyo de nuestros órganos de dirección.

¿Considera que su antecesor en el cargo ha hecho bien en dimitir tras su vacunación?

Yo le había pedido personalmente que no dimitiera, porque no había motivo para ello. Sí que consideraba que tenía que dar explicaciones por la polémica generada, es decir, buscar una situación intermedia. Pero al final es una decisión personal que le honra, porque ha puesto por delante proteger la imagen y la reputación de CC OO.

Si no había motivos para dimitir, ¿porqué cree entonces que se ha armado tanto revuelo?

Me da la sensación de que se ha metido en el mismo saco de forma injusta el caso de Arturo León y los de los políticos y obispos vacunados, cuando no tiene nada que ver. A él le tocaba recibir la dosis y no se saltó el protocolo.

Se afirma que existe una campaña en marcha contra los liberados sindicales. ¿Comparte este punto de vista?

Existe un cierto clima de animadversión, y considero que se ha aprovechado el actual contexto para incidir en ello. Pero todos aquellos que están en sus puestos de trabajo y ejercen la representación laboral en los centros sanitarios tienen derecho a ser vacunados, respetándose, eso sí, escrupulosamente el protocolo. Lo que no podemos hacer es enviar a nuestros liberados a la guerra a pecho descubierto sin tener la vacuna.

¿Cuál va a ser la labor del sindicato durante los cuatro meses de su mandato?

Vamos a seguir insistiendo en el diálogo social, para contribuir a salir de la situación tan complicada en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia. Hay que compatibilizar la salud de los trabajadores con la marcha de la economía, y seguir promoviendo políticas de protección social.

Antes ha hablado de unidad, pero el sindicato salió muy dividido del último congreso...

Es cierto, pero las cosas han ido cambiando y una prueba de ello es el proceso que acabamos de vivir, que nos ha hecho salir reforzados. Mi compromiso durante estos meses es el de trabajar en esta misma dirección y tratar de llegar al congreso de julio con una candidatura unitaria.

¿Va a postularse usted para encabezar esa candidatura?

De ninguna manera. Hay que promover el relevo generacional. Yo ya tenía decidido retirarme de la primera línea y me mantengo en esa postura.

Cierre de filas con 131 votos a favor y una sola abstención

CC OO quiso dar ayer una imagen de unidad tras la división evidenciada en el último congreso, y lo cierto es que lo consiguió con la única candidatura a la secretaría general de Juan Cruz, que obtuvo un respaldo casi unánime por parte de los miembros del consejo confederal, quienes emitieron 131 votos a favor y una única abstención. La candidatura, además, fue propuesta por el secretario general saliente, Arturo León, lo que encontró el aval de la dirección del sindicato. «Tengo que agradecerle que pensara en mí como la persona adecuada en este contexto», apunta Cruz.