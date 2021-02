La cadena de fast-food 'Five Guys' llega a Alicante con la apertura de su primer restaurante en la provincia. El nuevo establecimiento de hamburguesas y patatas, considerado como el favorito del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, estará ubicado en plena Rambla Méndez Núñez, a pocos metros de la Explanada.

Con esta apertura y desde su llegada a la Gran Vía de Madrid hace 4 años (Oct 2016), la compañía se acerca un poco más a su objetivo de consolidar su presencia en España, mediante un nuevo concepto de hamburguesería: el denominado "Better Burger", una hamburguesa elaborada únicamente con ingredientes frescos cortados a mano y preparados diariamente, sin congelar.

Tal y como afirman en un comunicado, los productos son cocinados en el momento en una cocina abierta a la vista de los clientes, y cada hamburguesa es personalizada al gusto del cliente. 'Five Guys' ofrece así hamburguesas frescas elaboradas con ingredientes sin congelar: "Una burguer de calidad, en un entorno seguro y con altísimos niveles de limpieza, mientras disfrutas del mejor Rock&Roll".

Primer restaurante en Alicante

El director general de la compañía en España y Portugal, Daniel Agromayor, asegura que “el último año ha sido un reto para todos y la pandemia ha supuesto un gran impacto en lo personal y en lo profesional, pero gracias al esfuerzo, compromiso y entusiasmo de todos los miembros de la familia 'Five Guys' seguimos avanzando poco a poco". Asimismo, Agromayor señala en el comunicado que tienen muchas ganas de inaugurar nuestro primer restaurante en Alicante: "Tenemos muchos fans en la ciudad que hace meses que nos piden abrir un establecimiento".

De igual forma, el director general de 'Five Guys' define a Alicante como “una ciudad con una situación geográfica envidiable en plena costa mediterránea y con un extraordinario paladar y apreciación por la comida de calidad. Estamos seguros de que este nuevo 'Five Guys' será un éxito y los alicantinos sabrán apreciar la diferencia de nuestras burgers&friers. La diferencia de nuestra propuesta”.

Servicios

Five Guys ha lanzado además durante el último año el servicio de “Click&Collect” a través de su app, así como la entrega en el vehículo sin contacto, llamado “Curbside” para minimizar los desplazamientos y el contacto social. De igual forma, el servicio de auto dispensación en las máquinas Coca Cola Free Style (“tecnología Mobile Pour”) ofrece, según apunta Agromayor, la posibilidad de "elegir y dispensar tu bebida a través de tu móvil y sin tocar la máquina a través del escaneo de un código QR”. “En Alicante abriremos con el nuevo modelo de máquinas de autoservicio Coca Cola Free Style que permitirá a nuestros fans disfrutar de más de 110 bebidas diferentes y servirse cuantas veces quieran”. añade.

Esta nueva apertura se emplaza en la Rambla Méndez Núñez, 24 y contará con una superficie aproximada de 200 m2 con una capacidad en el interior de casi 40 comensales, así como una terraza exterior con capacidad para otros 50 clientes. Con esta nueva inauguración, 'Five Guys' generará empleo directo en la ciudad que se sumarán a los cerca de 500 que ya forman parte de 'Five Guys' en España.

Oferta de hamburguesas

'Five Guys', propiedad de la familia Murrell, ofrece más de 250.000 combinaciones de hamburguesas diferentes, gracias a la libertad de personalización al poder elegir entre 15 ingredientes gratis: tomate, lechuga, pimientos, cebolla cruda o a la plancha, champiñones a la plancha, jalapeños, pimientos verdes, salsas, etc.

Lo mismo ocurre los batidos. A la base de helado de vainilla, le puedes añadir más de 11 ingredientes gratuitos: fresa, plátano, chocolate, galleta oreo, cerezas y hasta beicon.

Nuevas aperturas en España

'Five Guys' llegó hace cinco años a España y con esta nueva apertura sumará 18 restaurantes abiertos: 8 en Madrid: en la Gran Vía madrileña, CC Parque Sur, CC Plaza Río 2, CC La Gavia, aledaños de la Plaza Mayor (calle Toledo), Serrano 45, Castellana 75, y CC Xanadú, 1 restaurante en Granada en el CC Nevada Shopping, 4 establecimientos en Barcelona: CC La Maquinista, CC Diagonal Mar, otro al costado de la Sagrada Familia (Carrer de Provença 427) y otro en Plaza Catalunya; 1 restaurante en Valencia, situado en la Plaza del Ayuntamiento, 1 restaurante en la Plaza Circular de Bilbao y 2 en Sevilla, uno de ellos situado en el centro comercial Lagoh y una próxima apertura en avenida de la Constitución.

'Five Guys' es propiedad de la familia Murrell, creadora de esta compañía en 1986 en Arlington, Virginia (USA). La compañía española es una filial de la matriz americana, y no dan franquicias; es decir cada restaurante esta operado directamente por 'Five Guys Spain'.