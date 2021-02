La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa) ha defendido este miércoles "la imperiosa necesidad de una vacunación urgente contra la pandemia económica" para detener así "la sangría que se está produciendo con la destrucción de miles de puestos de trabajo y que empeorará si no se toman las medidas adecuadas", según apunta la presidenta de la organizaciónb, Maite Antón.

La Asociación multisectorial acoge positivamente el levantamiento paulatino de las restricciones para la hostelería desde el próximo 1 de marzo, por considerarlas "imprescindibles para la recuperación de este sector y de todas las empresas proveedoras y auxiliares de éstas, que se han visto gravemente perjudicadas", pero matiza que "se tiene que tener muy claro que las medidas que se adopten deben mantenerse en el tiempo, exigiendo el cumplimiento de todo lo necesario para garantizar la seguridad sanitaria, pero sin posteriores retrocesos, que no aguantaría este sector ya muy agotado económicamente"."Esto además no debe ser óbice para que aquellas empresas viables antes de la pandemia reciban las indemnizaciones por el tiempo en que se les ha obligado a permanecer cerradas para evitar así un cierre definitivo. Sin empresas no habrá empleo", adelanta Antón.

Sobre la situación de la hostelería, Antón ha remarcado que "no se puede estigmatizar y criminalizar a un sector económico como si fuera el causante de los contagios, obligando además a estos empresarios a asumir personalmente los gastos del cierre impuesto y su consecuente descapitalización". A su juicio, "los establecimientos hosteleros son espacios controlados donde se cumplen las normas de seguridad y prevención sanitarias; por eso resulta tan injusto que se pretenda juzgar como culpables a estos negocios, ya que los usuarios, individual y colectivamente tenemos una responsabilidad derivada de nuestros comportamientos. Todos debemos hacer un ejercicio de autocrítica".

"La mejoría en la situación epidemiológica que estamos viendo estos últimos días debe ser aprovechada para actuar de forma proactiva, sin dilación, suavizando así las medidas restrictivas impuestas para otros sectores como el comercio, el transporte o las instalaciones deportivas y que nuestra economía comience a resurgir y reactivarse cuanto antes", insiste Antón. "No se trata de escoger entre salud o economía. La salud, sin duda, es el valor más importante que debemos proteger, pero igualmente necesario es cuidar de nuestra economía para que a nadie le falte empleo y podamos garantizar el estado de bienestar", concreta la presidenta de Aefa.

El tejido empresarial de la provincia de Alicante está constituido principalmente por pymes, y un 92% son empresas familiares. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2020, la provincia tiene 175.900 personas en paro, lo que representa una tasa de paro del 19,41%, una de las cifras más altas del territorio español. Ante esta realidad, la presidenta de Aefa insiste en que “no podemos esperar más, nuestra economía no puede soportar más este letargo”.

Por otro lado, desde Aefa se reivindica el mantenimiento de medidas hasta que la recuperación del sector hostelero sea total, como la reducción del IVA que se aplica sobre estos servicios y medidas como las adoptadas en otros países de nuestro entorno. "La reciente autorización de Bruselas a la modificación del marco español de ayudas a empresas por la pandemia, que permite conceder subvenciones directas, anticipos reembolsables y otras formas de apoyo, debe hacer actuar a nuestras administraciones, antes de que sea demasiado tarde", argumenta Antón.

Por otro lado, desde Aefa se insta a la Generalitat a que acelere de manera inmediata la campaña de vacunación. Para Antón "las vacunas son la herramienta más eficaz que tenemos a nuestro alcance para vencer a este virus, y desterrar las consecuencias económicas que ha traído consigo la pandemia". De ahí, que la presidenta de la asociación insista en que "es verdaderamente necesario que se incremente el ritmo de vacunación para que la población esté inmunizada lo antes posible y la economía pueda estabilizarse de manera inmediata".

Para la presidenta de Aefa, esta aceleración en el ritmo de vacunación en la Comunidad Valenciana tiene que ir en consonancia con el ritmo de vacunación del resto de España y de Europa con el objetivo de fomentar la movilidad de los ciudadanos y facilitar la llegada de turistas a la autonomía.