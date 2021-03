Cada 5 de marzo se celebra el Día de la Eficiencia Energética, una jornada que trata de concienciar sobre la importancia de utilizar la energía de forma eficiente para frenar el cambio climático. La ONU marca la eficiencia energética como una de las estrategias fundamentales para la consecución de 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, puesto que es fundamental para avanzar hacia un sistema energético limpio y sostenible.

Con la conmemoración de este día se pone el foco en la importancia del uso racional de la energía para el propio bien de las personas, ya que, de continuar su despilfarro, el planeta entero se vería ante consecuencias irreparables.

¿Pero qué puede hacer cada ciudadano para contribuir a un entorno más limpio y sostenible? Los pequeños gestos del día a día pueden lograr grandes cambios.

- Apagar todas las luces que no necesitemos, aprovechar la luz solar en la oficina, la universidad o en casa todo lo posible. El 15% del consumo energético a nivel mundial se consume en iluminación.

- Desenchufar todos los dispositivos que no estén en uso, como electrodomésticos, televisión, ordenadores, cargadores, etc. Estos dispositivos consumen poca energía en modo reposo, pero multiplicada por la cantidad de horas que pasan en este modo suponen cantidades notables de consumo energético en tu factura y en la del planeta.

- Se recomienda el uso de bombillas LED, las cuales son mucho más económicas y tienen mayor durabilidad. Utilizan un 25% menos de energía que la iluminación fluorescente y un 80% menos que la iluminación incandescente, produciendo la misma cantidad de luz.

- Cuando se utiliza el aire acondicionado o la calefacción estén encendidos, hay que asegurarse de que las ventanas y puertas estén bien cerradas. Si hubiera espacios por donde el aire se escapa, cubre las aberturas para sellar las pérdidas. Una opción es instalar un termostato programable para reducir el consumo de energía durante el día, cuando nadie está en casa.

SEYP Ingeniería apuesta para que la energía esté al alcance de todos de una manera eficiente

SEYP Ingeniería S.L., situada en Alicante y dirigida por Francisco J. Sanz Esplá, se dedica a la realización de proyectos y trámites técnicos, siendo la especialidad principal los proyectos de infraestructura eléctrica, instalaciones de alta y baja tensión, distribución, trabajos cartográficos y gestión de expedientes. Así mismo, desde casi sus inicios, en 1982, ha estado colaborando con el grupo I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (Grupo Iberdrola) siendo desde hace más de 13 años contratista de ingeniería del Grupo Iberdrola.

Durante toda su trayectoria, SEYP Ingeniería ha confeccionado diferentes tipos de proyectos para mejorar y posibilitar la distribución eléctrica, sin embargo, su gerente siempre ha tenido claro el principal objetivo de la empresa, el cual se rige por ofrecer un servicio de calidad y adaptado a las circunstancias.

La energía se ha convertido en el motor de nuestro día a día, pero no se trata únicamente de abastecer y posibilitar que la sociedad pueda estar conectada, se trata de ofrecer calidad sostenible. Hoy en día, una empresa no es viable si no se adapta a las circunstancias y este hecho afecta a todos los sectores. Por ello, parte del plan estratégico de SEYP consiste en la elaboración de un método preventivo que abarque todos los conceptos de la empresa, entre ellos, la producción.

Parte del objetivo de este método es conocer la necesidad de la sociedad, sus valores, preocupaciones y prioridades. Puesto que la energía es una necesidad, hay que estudiar y reflexionar sobre la manera de distribuirla, pues hoy en día no hablamos de consumo sin más, hablamos de un consumo con valor añadido. De este modo, la empresa apuesta por proyectos que reflejen estos valores y, por ello cada proyecto se inicia con un estudio previo de impacto ambiental y sostenibilidad.

SEYP Ingeniería, durante sus 39 años en activo, ha apostado por proyectos que respondan a las premisas comentadas. Entre ellos destacan los proyectos de eliminación de líneas aéreas con paso a subterráneo, disminuyendo el impacto ambiental; mejora, adaptación y distribución de apoyos existentes; mejora de redes, mejora en instalaciones BT de edificios, industrias, etc. para reducción de consumos; mejoras en la eficiencia energética como compensaciones de consumos reactivos, adaptaciones de iluminación, etc.

Si todas las empresas del sector apuestan por esta metodología, se conseguirá que la energía esté al alcance de todos de una manera eficiente, pues no hay que olvidar que se trata de una necesidad social. Por ello, «las Ingenierías y empresas del sector tenemos la responsabilidad de trabajar para conseguirlo», afirman desde SEYP Ingeniería.

Ubicación

C/ San Carlos 98 (Local), 03013 Alicante

Tlf. 965 92 15 87

Sue Consulting: La tecnología que reduce los costes energéticos

A menudo se piensa que la eficiencia energética es simplemente un ahorro en el consumo de la luz. En realidad, significa implementar métodos que permiten obtener una mejor relación coste-beneficio para cualquier tipo de organización. Se refiere a una estrategia que contemple la compra de energía, el uso del recurso energético, el posible autoabastecimiento, el almacenamiento y por supuesto el rendimiento de los equipos e instalaciones presentes y sus pérdidas.

A diario vemos como la compra y el autoabastecimiento se ven influidos por el mercado y circunstancias económicas y políticas. Sin embargo, reducir las pérdidas a través de un uso óptimo es más efectivo, ya que la organización puede alcanzar una mayor eficiencia de forma directa e independiente. Aquí es donde entran la ingeniería, las matemáticas, la física y el análisis de datos para ofrecer soluciones que contribuyan a una disminución de los costes energéticos, una racionalización del recurso energético, una optimización de los procesos y la protección del medio ambiente.

En Sue Consulting son expertos reconocidos por autoridades del sector energético español y alemán que ofrecen, además de ciencia y tecnología, un tratamiento altamente personalizado donde acompañar al cliente durante todo el proceso de mejora es lo más importante.

Ubicación

Calle Conde Coloma, 21, 03600 Elda, Alicante

Tlf. 644 06 98 43

La Granadina, la primera gasinera de Glem

La empresa alicantina Glem, con sede en Villena, apuesta por dar soluciones eficaces a los nuevos retos energéticos y de movilidad que nuestro entorno necesita. La eficiencia energética es una realidad y el paso definitivo hacia un modelo más sostenible.

La red de Estaciones de Servicio Glem cuenta con 17 puntos de repostaje repartidos por toda la provincia de Alicante, en las cuales se está viviendo toda una revolución ampliando las opciones de combustibles disponibles. Mayor calidad, mejor servicio y productos más sostenibles.

Los combustibles alternativos suponen el presente y futuro de la movilidad. Hace unos años Glem fue pionera en la implantación de un punto de suministro de GLP, Autogas de Repsol, en la estación de servicio Riesma 2A de Villena. La implicación de la firma por mejorar la eficiencia energética es constante y así, el pasado mes de noviembre, en el área de servicio La Granadina de San Isidro, se inauguró la primera Gasinera del grupo.

Gas natural vehicular (GNV) es un combustible alternativo, ecológico y económico. Una opción muy adecuada para el transporte, especialmente de mercancías, pero también para vehículos ligeros y algunos más pesados como autobuses y camiones de reparto. Este centro de distribución de GNV de La Granadina es una alternativa real a los combustibles tradicionales.

Además, el compromiso del grupo empresarial se amplia con la línea de negocio Riesma Bio, la marca que comercializa combustible ecológico y se encarga de la instalación y puesta en marcha de equipos de biomasa. Una interesante y ecológica opción para llevar el calor a viviendas y negocios.

Sin duda, el reto de ser más eficientes es tarea de todos y desde Grupo Glem seguirán en movimiento hacia un modelo energético y de movilidad sostenible.

Ubicación

Polígono Industrial El Rubial, calle 9, parcela 9, 03400 Villena (Alicante)

Tlf. 965 34 60 60