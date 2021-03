Desde AEPA, para conmemorar este año el Día Internacional de la Mujer, 11 mujeres que forman parte de esta asociación nos cuentan su experiencia y trayectoria. La Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA) agrupa a un amplio colectivo de mujeres directivas, empresarias y profesionales de la provincia de Alicante procedentes de todos los sectores empresariales privados y de la Administración Pública. Sin duda, una asociación compuesta por mujeres referentes en la provincia.

«Emprender una actividad propia exige movilizar todo el potencial»

Laura Montes-Tallón, emprendedora

Tras más de una década de actividad laboral como directiva, Laura Montes-Tallón decidió dar un cambio a su vida «buscando un propósito trascendente que conectase con mi esencia. Así, dio comienzo un viaje interior de transformación, aprendizaje y autoconocimiento que -unido a un viaje exterior (India)- fue dando forma a mi proyecto existencial: Dayananda, un centro de yoga y meditación con sede en Alicante y vocación internacional», explica Laura Montes-Tallón.

Además, destaca que el acto de emprender una actividad propia exige movilizar todo el potencial y con apenas cinco meses de trayectoria se siente muy satisfecha del balance: autorrealización profesional y bienestar de los alumnos cuyas prácticas alcanzan tres niveles: físico -a través de las posturas o asanas-, mental y espiritual (mediante la práctica de la escucha, la meditación, respiración y el silencio).

«A este proceso le llamo yogaterapia e incluyo técnicas de Ayurveda cuyo complemento refuerza el autocuidado».

Dayananda yoga y meditación

Dirección: C/Castaños, 37, 03001, Alicante

Teléfono: 682 75 66 33

Email: laura@dayananda.es

Web

«Este año se ha centrado en responder a empresas que quieren avanzar en igualdad»

Laura Vilanova, responsable de ESOC Igualdad

La nueva normativa en materia de igualdad ha entrado en vigor casi en paralelo con la pandemia del covid-19. En ESOC Igualdad, el trabajo durante este año se ha centrado en responder a la demanda de las empresas que quieren avanzar en igualdad dentro de su política de calidad y recursos humanos.

«Mi labor, como responsable del equipo de ESOC Igualdad, ha sido la de acompañar a las comisiones negociadoras en la elaboración de los diagnósticos de las empresas, la formación de los agentes que participan en la implementación de planes y en la propuesta de acciones que puedan servir a las empresas a avanzar en igualdad», explica Laura Vilanova, responsable de ESOC Igualdad.

También añade que la brecha salarial adquiere un especial protagonismo en este año en el que se implantan las auditorías retributivas en las empresas con el objetivo de detectar y paliar diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras. El análisis pormenorizado de los puestos de trabajo, su valoración y el establecimiento de un plan de acción en base al resultado obtenido posibilita que se avance en la eliminación de la brecha salarial de género.

ESOC Igualdad

Dirección: C/Dirección: Calle Río Duero, 30, Sant Vicent del Raspeig

Teléfono: 965 22 99 40

«Mi labor ha sido liderar en nuestras diferentes áreas de actividad»

Nuria Pastor, directora de ESOC

Como directora de ESOC, grupo de empresas de consultoría normativa, «mi labor durante esta pandemia ha sido liderar en nuestras diferentes áreas de actividad, especialmente en la de Prevención de Riesgos Laborales, la adaptación de nuestros servicios a los requerimientos de nuestros cliente», destaca Nuria Pastor.

«Trabajamos para resolver todas las dudas, implantar nuevos servicios, como la realización de pruebas para la detección del covid, la evaluación y diseño de procedimientos, certificación de bajas, etc., y seguir acompañando a nuestros clientes a pesar de las circunstancias, manteniendo permanentemente abiertas nuestras instalaciones y gracias a las nuevas tecnologías».

Desde su nacimiento, hace más de 35 años, les impulsa el único afán de trabajar por la tranquilidad de sus clientes. Esta voluntad de servicio les guía en la misión de cuidar tanto de su familia como de las empresas que confían en ellos y que constituyen la gran familia ESOC.

ESOC

Dirección: C/Dirección: Calle Río Duero, 30, Sant Vicent del Raspeig

Teléfono: 965 22 99 40

«¡Cuídate! Para llevar la vida que deseas»

Mayte Galiana, formadora en PNL y Coach personal y de salud

«Tu salud y tu bienestar son importantes. En esta época de grandes retos, aún más. Para desarrollar tus proyectos personales o profesionales, es imprescindible estar bien, sentir que manejas tu energía de forma adecuada y que tienes disponibles los recursos necesarios. El poder es la capacidad de que sucedan cosas. Impactar favorablemente en el mundo, contribuyendo de manera significativa. Gestionar tus recursos personales de la forma más efectiva significa ejercer tu liderazgo personal», todo esto promueven desde PNL Plus.

Mayte Galiana, formadora en PNL y Coach personal y de salud, te acompaña a potenciar y consolidar esas capacidades que ya utilizas; también a desarrollar esas que están latentes. En cursos o sesiones individuales, puedes fortalecer en un tiempo breve tu capacidad para mantener alta tu motivación y para transmitirla a los demás. «Tú tienes muchos recursos y capacidades. De ellos, algunos están directamente disponibles, mientras otros esperan a ser activados».

PNL Plus

Dirección: C/ Montero Ríos 80, 1º-A izq, Alicante

Teléfono: 619 992 336

Email: pnlplus@pnlplus.es

«¡Soy publicista y a mucha honra!»

Ana Espadas, publicista

«Así comenzaba un post que publiqué en mi primer blog: anaespadas.es».

En tiempos de pandemia muchas personas se han reinventado y Ana Espadas destaca que «no hay mejor momento que este para, con perspectiva, analizar y decidir cómo seguir adelante».

Más de dos décadas en este sector, dos revistas en su haber, masquesalud.es y chictrends.es, colaboradora de INFORMACIÓN, vocal y Relaciones Públicas en AEPA… Le hacen ratificarse en su afirmación, «¡renovarse o reinventarse!».

«Soy publicista y me honra ayudar a mis clientes a conseguir sus objetivos. Desde crear sus redes sociales, tiendas online, contenidos, imagen hasta plasmar su identidad en todas sus campañas».

Le apasiona su profesión, y disfruta haciendo su trabajo, «más aún cuando veo clientes satisfechos».

Es momento de cambios y reinvenciones, diferenciarse y buscar tu shelf space en el mercado, es un must. «¿En qué te puedo ayudar? ¿How can I help? ¿Comment puis-je t’aider? ¿Come posso aiutarla?».

Ana Espadas

Instagram: @espadasana o @ana_espadas_publicista

Email: directora@anaespadas.es

«He trabajado para obtener resultados que no permitan cuestionar mi valía»

Verónica González, CEO y traductora en TRAYMA

Después de 20 años como CEO y traductora jurada en TRAYMA, Traductores & Intérpretes, la empresaria Verónica González insiste en que hay que trabajar duro cada día para dar lo mejor como persona. Su agencia está formada por 5 mujeres más, todas ellas profesionales enfocadas principalmente en aportar valor a sus clientes. Esa es su premisa.

Vivimos en una sociedad compleja donde la exigencia es muy alta a todos los niveles. Y está claro que hay sectores y casos de discriminación que necesitan cambios drásticos e importantísimos, apunta Verónica, pero esos cambios deben ser reclamados desde el trabajo diario. Como empresaria siempre he encontrado dificultades, y quizá algunas añadidas por ser mujer, pero siempre he trabajado duro para obtener resultados impecables que no permitan cuestionar mi valía, tanto personal como profesional. Hay que tratar de hacer las cosas de forma excelente, porque si se hacen bien las cosas el reconocimiento llega solo.

Verónica, forma también parte de juntas directivas como Aepa, Jovempa, Xarxa de traductores o Aneti durante los últimos 18 años, subraya que en TRAYMA se adaptan servicios y protocolos de forma dinámica según cada proyecto, buscando siempre facilitar el trabajo y conseguir los mejores resultados. «Nuestro propósito es defender la palabra de nuestro cliente. En cualquier idioma, desde cualquier lugar y sea cual sea el sector. Nos hemos ganado la confianza de grandes empresas internacionales».

TRAYMA, Traductores & Intérpretes

Dirección: C/Av. Estación, 27 entlo. D- 03003 Alicante

Teléfono: 965916929

Email: trayma@trayma.com

Travelling Alicante acerca la Comunidad Valenciana a todos

María Jesús Rubio, guía turístico y creadora de Travelling Alicante

La vida dio un vuelco a María Jesús Rubio en 2018 obligándola a reinventarse. Creó un proyecto respaldado por la Fundación «Gira Mujer» de Coca-Cola. De 5.380 proyectos presentados en España, seleccionaron 10, entre ellos el suyo.

Travelling Alicante vio la luz en abril de 2019 con el objetivo de acercar la Comunidad Valenciana a todos, mostrando en excursiones los monumentos, costumbres, gastronomía, naturaleza, visitando bodegas y distintos puntos de interés de las tras provincias, así como acercando a todos los melómanos de Alicante al Palau de Les Arts Reina Sofía a disfrutar de la ópera.

La pandemia que sufrimos le ha obligado a dar un cambio de rumbo, esta vez hacia el mundo online, organizando catas en directo de productos valencianos y actividades vía zoom para ayudar a pasar estos momentos de soledad y separación sin abandonar la esencia de Travelling Alicante: dar a conocer lo nuestro.

Travelling Alicante

Dirección: C/Alemania, 34, 6ºA, Alicante

Teléfono: 965 923 130 / 625 904 694

Email: mjrubio@travellingalicante.com

¿Cómo será la salud mental en la postpandemia?

Úrsula Perona, directora del Instituto Úrsula Perona

Desde el principio de la pandemia no hemos dejado de escuchar que la tercera ola (o cuarta, o quinta, ya no sabemos…) será la de la salud mental. Y no ha hecho falta esperar mucho para ver los efectos devastadores que está teniendo esta situación en nuestro estado emocional.

«Hay grupos especialmente vulnerables, como las mujeres o los adolescentes. La mujer ha tenido que afrontar una conciliación irreal y llena de dificultades, por si era posible complicarla más. El adolescente se ha visto privado de lo social y su proyecto de vida se ha detenido. Para los adultos será, con suerte, un paréntesis en nuestras vidas. A ellos se les han robado unos años preciosos e irrepetibles. Lamentablemente la pandemia ha otorgado a la psicología y la salud mental el papel que siempre habría debido tener: imprescindible», explica Úrsula Perona, psicóloga y directora del Instituto Úrsula Perona.

Instituto Úrsula Perona

Dirección: Av. Maisonnave, 9, Esc 2, 3C, 03003 Alicante

Teléfono: 965 928 330

Email: recepcion@institutoursulaperona.com

Haciendo de su hobbie, las manualidades, una empresa de éxito

Milagros García, emprendedora y creadora de Gift-Unico

Milagros García es una emprendedora que ha dedicado toda su vida profesional a la medicina, principalmente en la universidad, asociaciones científicas y organizaciones internacionales como la OMS.

Su pasión siempre ha sido la mejora de la gestión enfocada a conseguir la máxima eficiencia y calidad posibles. «Siempre se ha hecho así» o «las cosas son así» le inducen a pensar que hay un amplio campo de mejora, ya que las cosas no «son» si no que las hacen las personas. Hace ocho años decidió hacer de su hobbie, las manualidades, una empresa de éxito: Gift-Unico, donde puedes encontrar regalos originales hechos a mano y personalizados.

Desde sus inicios apostó por la digitalización y la venta online. Actualmente, compatibiliza las dos actividades, nada fácil según ella, al ser dos mundos muy diferentes. Su frase favorita «inténtalo que el no ya lo tienes», que le repetía su madre, es la que ha guiado toda su vida.

Gift-Unico S.L

Dirección: C/ Los robles 3, 03550, San Juan de Alicante

Teléfono: 681 133 555

Email: milgbarbero@gift-unico.es

En tiempos de incertidumbre: «para, piensa, analiza y actúa»

Begoña Gozalbes, asesora-estratega política

«Para, piensa, analiza y actúa. Y una cosa detrás de otra». Este es el lema que acompaña a Begoña Gozalbes desde hace más de 14 años, los mismos que lleva como asesora-estratega política. Convencida de que se puede hacer una política distinta y se pueden tener líderes políticos diferentes, pasó de trabajar por cuenta ajena a poner al servicio de lo público su experiencia profesional y personal.

Las campañas electorales y los cambios sociales tienen un paralelismo peculiar. Nunca es tarde para generar un cambio en cualquier ámbito de la vida. «En tiempos de incertidumbre se ponen de manifiesto nuestras debilidades y fortalezas y nos impulsan nuestras amenazas hacia nuevas oportunidades. Sólo sabemos hasta donde somos capaces de llegar cuando la vida nos pone a prueba. Cuando la única opción es seguir hacia adelante».

Desde su empresa «Integridad Política» actúa generando cambios que mejoran la vida de nuestros dirigentes y repercuten en nuestra sociedad.

Integridad Política

Email: info@integridadpolitica.com

Twitter

«Ofrecemos asesoramiento legal, un portal web, auditoría e informes»

Carolina Martínez, administradora de Protecciondatos.online

Protecciondatos.online nació con el objetivo de pasar de un proceso complejo a lo sencillo, claro, acompañando al cliente hasta el final del proceso.

«Empezamos hace 15 años, hemos evolucionado y en este año nos hemos asentado trabajando online. Usamos nuestra plataforma de Gestión Integral adaptada a la hoja de ruta elaborada por la Agencia Española sobre RGPD y la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, para la adecuación de Autónomos, Pymes, Administradores de Fincas, asociaciones y entidades a unos precios muy competitivos», explica Carolina Martínez gerente de la empresa.

Sus clientes siempre están actualizados, acreditando el principio de responsabilidad activa que exige la ley.

«A cada cliente se le asigna un consultor, ofrecemos asesoramiento legal, un portal web personalizado para el ejercicio de derechos, auditoría e informes sobre el cumplimiento de la Ley de Cookies y LSSI, así como sello certificado de su página web».

Protecciondatos.online

Email: info@protecciondatos.online

Teléfono: 608991795