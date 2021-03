– ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional en Mercadona?

Empecé en Mercadona en el año 2005 en la tienda de la Playa de L’Albir en L’Alfàs del Pí, una amiga que trabajaba allí me comentó que había una oferta de empleo y me presenté, tras un proceso de selección me contrataron. Empecé en la sección de cajas y posteriormente me formaron para trabajar en el horno. En 2013 pasé a un supermercado de La Nucía y en 2019 la responsable de la tienda me promocionó a un puesto de mayor responsabilidad en la propia tienda. Posteriormente, en septiembre de 2020 me propuso formarme para ser responsable de Tienda y tras recibir la formación asumí la dirección del supermercado de Ondara.

– ¿Se ha encontrado dificultades hasta llegar a su puesto actual de trabajo?

En los distintos puestos de trabajo que he estado en Mercadona he podido comprobar que se valora el esfuerzo y la actitud con independencia de que seas hombre o mujer. Mi caso no es especial, es un ejemplo más, de la aplicación de la promoción interna de forma transparente y con igualdad de oportunidades. Durante mi trayectoria he mantenido una estabilidad económica y personal, y he podido desempeñar también otros roles como el de ser madre.

– ¿Cuáles son las políticas de igualdad y equidad implantadas por la empresa?

Tenemos Plan de Igualdad desde el año 2009 que promueve la igualdad de oportunidades y de trato en toda la empresa, no admitiendo discriminaciones de ningún tipo. Como ejemplo en el plan se recogen medidas para que a igualdad de méritos y capacidad se seleccione o promocione a la persona del género menos representado. También destacaría la política retributiva de Mercadona, conocida por toda la compañía, que está basada en el principio de equidad. En Mercadona se valoran las capacidades y el esfuerzo de las personas siendo indiferente que seas hombre o mujer, por ello «a misma responsabilidad mismo salario» que hasta resulta obvio decirlo porque siempre se ha hecho así.

– ¿Qué acciones está llevando a cabo en esta materia?

Son muchas las campañas, que se comparten con toda la plantilla, de sensibilización sobre igualdad y violencia de género, contamos con un protocolo para ayudar a aquellas trabajadoras que puedan pasar por esta difícil situación. También, existen formaciones en el departamento de Recursos Humanos sobre igualdad, inclusión y diversidad a la hora de hacer los procesos de selección. En mi caso como responsable de Tienda fomento el que toda la plantilla se sienta corresponsable de la gestión y que el ambiente de trabajo sea agradable y motivador.

– Mercadona se convirtió en un modelo de Recursos Humanos y también destaca su apoyo a la conciliación laboral y familiar, ¿qué ofrece en este sentido al trabajador?

Lo primero que te ofrece Mercadona cuando te incorporas a este proyecto es un empleo estable y de calidad, lo que repercute directamente en la conciliación laboral. Pero tenemos otros muchos ejemplos de cosas que ofrece Mercadona como puede ser un salario por encima de la media del sector -como ejemplo este mes acabamos de recibir la prima de beneficios-, formación para poder desarrollarte profesionalmente, promoción interna, o protocolos de salud para sentirnos seguros en el puesto de trabajo.

Pero en concreto, y como novedad, el año pasado con el objetivo de seguir mejorando la calidad laboral y la conciliación, Mercadona puso en marcha una nueva jornada laboral de cinco días para el personal de supermercado. Esta medida permite descansar dos días completos a la semana y disfrutar de ocho fines de semana largos al año. Le llamamos 5 +2.

– En cuanto a los cargos directivos de la compañía, ¿cree que se apuesta por la paridad?

La plantilla ha experimentado una evolución creciente de mujeres en puestos directivos, que se ha producido de forma muy natural, alcanzando la paridad en el equipo directivo, contando con una cuota del 47% de mujeres. La compañía defiende que el talento no entiende de género y los datos lo demuestran. A lo largo de mi trayectoria en Mercadona he podido comprobar que por lo que se apuesta de verdad es por la aptitud y el esfuerzo de las personas.

– ¿Destacaría algún aspecto que hace diferente a Mercadona en lo que se refiere a igualdad?

Sin duda, creo que lo que nos hace diferentes es nuestro modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total de Mercadona, donde se satisface a los 5 componentes de la empresa, entre ellos al trabajador, que junto con la satisfacción al cliente, al que llamamos Jefe, ocupa un lugar muy importante. Todos los que formamos Mercadona nos sentimos muy orgullosos pues a través de nuestro modelo, se fomenta el bienestar laboral de los trabajadores/as, en un entorno de trabajo inclusivo, en el que todos y todas nos sentimos parte de este gran equipo.