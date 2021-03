El coste de ser un municipio turístico: casi un 80% más de gastos en servicios básicos

El Consejo General de Economistas ha puesto cifras a los sobrecostes que deben afrontar los ayuntamientos de las principales poblaciones turísticas españolas al verse obligadas a prestar servicio a una población de hecho muy superior a la que tienen censada. Una denuncia histórica de estos municipios, que esta misma semana volvían a poner sobre la mesa varios consistorios, a través del lobby Exceltur, para reclamar un sistema de financiación que atienda esta especificidad.

En esta ocasión, han sido los economistas Luis Caramés y Amelia Díaz los que ha analizado la cuestión, dentro de un estudio más genérico sobre las finanzas de las instituciones locales titulado Los municipios en tiempos de covid: el territorio de la cooperación. En concreto, los expertos han calculado el gasto por residente censado que realizan los ochos ayuntamientos de la denominada Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa en determinados servicios básicos y los han comparado con la media de otros consistorios de tamaño similar. Y la conclusión, como no podía ser de otra forma, es que la presión que sufren las arcas públicas de estas localidades es muy superior.

En el caso concreto de Benidorm, el único de la provincia que forma parte de esta alianza, el estudio señala que el consistorio que dirige Toni Pérez debe destinar a seguridad y movilidad 183,95 euros por cada residente censado frente a los 105,9 de la media de los municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes de España. Es decir, un 73% más.

La diferencia aún es más abultada, de hasta un 78%, cuando se analiza lo que el estudio denomina «gasto en bienestar comunitario», que incluye las partidas destinadas a la gestión del servicio de agua potable, alcantarillado, recogida y tratamiento de basuras, la limpieza viaria, el cementerio y otros servicios de bienestar. Unos servicios en los que Benidorm debe gastar 260,75 euros por habitante oficial, cuando el resto de consistorios sólo necesitan invertir 147,14 euros. En total, entre ambos conceptos la capital turística de la Costa Blanca se deja 444 euros por habitante, frente a los 253 de la media, y sus ingresos no siguen la misma pauta.

«Quien no lo conoce tiende a pensar que con la actividad que generan los turistas el consistorio ya recauda lo suficiente, pero no es cierto porque la estructura de ingresos de los ayuntamientos está más vinculada a otros conceptos, como el IBI o las licencias de obra», apunta Amelia Díaz, que señala que este es uno de los motivos por los que este tipo de ayuntamientos suele tener tanto interés en facilitar la actividad inmobiliaria.

La experta recuerda que la legislación estatal ya reconoce ese problema y prevé recursos adicionales para estos municipios. El problema, según denuncia, es que la definición que se da de municipio turístico limita enormemente que los ayuntamientos puedan acceder a este reconocimiento. Así, en el momento de realizar el estudio, sólo 15 poblaciones de toda España tenían estaban declaradas como tales, que en el caso de la provincia de Alicante incluía únicamente a Calp, El Campello y Santa Pola. La legislación autonómica también prevé esta figura, aunque tampoco acaba de dar una solución consistente al problema.

Peor en los pequeños

Aunque la muestra es reducida, al incluir solo a ocho municipios, otra conclusión que se puede extraer es que en las poblaciones de menor tamaño, las que no superan los 50.000 habitantes, la situación se agrava. Por ejemplo, en el caso del gasto comunitario, Calvià debe destinar 319 euros por habitante censado frente a los 154 de la media de las poblaciones de tamaño similar, más del doble. Una cifra que aumenta hasta los 336 euros en Salou, hasta los 536 en Lloret de Mar y se dispara hasta los 823 en Adeje, en Tenerife. En la categoría de entre 50.000 y 100.000 habitantes, el importe se sitúa en 430 euros en Arona, en 271 en San Bartolomé de Tirajana y en 231 en Torremolinos.

«Es una batalla que estos municipios llevan años librando y resulta incomprensible que no se le haya dado una solución, lo que les genera muchos problemas», señala la experta. La última iniciativa para denunciar la situación se ha puesto en marcha esta misma semana a través de Exceltur.

Los gastos impropios se llevan el 16% del presupuesto

Los ayuntamientos asumen servicios sociales o políticas de fomento de empleo que no son obligatorias

Más allá del caso particular de las poblaciones turísticas, el estudio editado por el Consejo de Economistas pone de relieve los numerosos gastos en que incurren los ayuntamientos al asumir competencias que no son obligatorias por ley, como determinados servicios sociales, de promoción cultural o de fomento del empleo, entre otros. El conjunto de consistorios españoles se dejó 7.914 millones de euros en este tipo de gastos que no le son propios en 2017, lo que supone el 16,5% de su presupuesto total, según el informe.

Igualmente, el documento también señala la ineficiencia que genera la atomización de entidades locales. Así, hasta el 84% de todos los municipios -6.808- tiene menos de 5.000 habitantes y en este tipo de consistorios tan pequeños el gasto administrativo se lleva el 30% del presupuesto y es la primera partida, por encima de lo que se destina a servicios básicos para la población. El presidente del Consejo, Valentín Pich, también puso como ejemplo que más de la mitad de estas poblaciones tiene piscina pública, cuando sería más eficiente mejorar los sistemas de transporte para que los usuarios pudieran desplazarse.