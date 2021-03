Kreston es una firma de consultores y auditores que ofrece servicio de calidad a través de 200 firmas distribuidas en más de 100 países y un equipo integrado por 23.000 profesionales altamente cualificados. Kreston International se sitúa en el puesto número 10 entre las principales firmas de auditoría en la eurozona, y en el número 12 a nivel mundial

Su fundador para Alicante y Murcia, José Pascual Poveda Maestres, es auditor de cuentas, abogado, PhD en Administración de Empresas, articulista reconocido en temas de empresa y ha compartido durante mucho tiempo su profesión con la docencia, siendo actualmente profesor honorífico de la Universidad de Alicante.

En la actualidad, el despacho cuenta con tres socios y 16 profesionales cualificados y su especialidad es la auditoría de empresas, ayuntamientos y otros entes públicos, colegios profesionales, y la consultoría de empresas y patrimonios.

¿Cuál es el principal objetivo de Kreston?

Prestar un servicio de calidad. Con Kreston International estamos sometidos a un manual de calidad muy riguroso y ello nos permite que cualquier empresario pueda vincular o crear cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo, asesorándole con claridad de las ventajas y riesgos jurídicos, laborales, tributarios, de dividendos.

De hecho, tenemos clientes con sociedades en lugares como Vietnam, Jinjiang, Bangladés, Hong Kong, El Cairo, Londrés, Florida, Los Angeles, Buenos Aires, México DC, etc.

Además, otros socios de Kreston International nos referencian otros servicios, realizando actualmente Dues Diligences con países asiáticos (Japón y Korea).

¿Qué servicios ofrecen?

Hablamos de servicios tradicionales y específicos.

Cuando estamos enfermos esperamos del médico dos cosas: saber la enfermedad y el tratamiento.

En temas de empresa la enfermedad se reconoce por la auditoría, mientras que el tratamiento lo da la consultoría.

La auditoría es un bien porque da garantías de que lo que esta está, además de evaluar la gestión de la gerencia. Otorga seguridad a los accionistas y por ello debería ser necesaria para todas las empresas.

Con la nueva regulación del control financiero, los ayuntamientos y empresas mixtas se deben auditar cayendo la responsabilidad en los alcaldes. Nosotros contamos con profesionales altamente cualificados, con experiencia en este tipo de auditorías que tiene su singularidad en el registro y ejecución de Presupuesto.

Respecto a los colegios profesionales, cabe decir que mueven mucho dinero con un volumen de operaciones tremendo. Nuestra experiencia más que demostrada nos dice que fallan en el control interno y por tanto las estafas pueden estar abiertas. Es necesario perfeccionar la gestión de estos entes y la auditoría juega un papel de seguridad importante.

En estos momentos la consultoría que toca es la Reestructuración: la llamada"Viabilidad". ¿Es viable tu empresa? ¿Será mejor despedir y cerrar tu empresa? ¿Qué tengo que hacer?

Nos distinguimos por un servicio de consultoría de viabilidad, de restructuración, ad hoc, sin rollos, al corte y al grano, basado en una metodología sólida que también imparto en el MBA de Universidad de Alicante.

El plan de viabilidad es algo muy serio. Las cartas del navegante y el compás de aguja para no perderse en la niebla. El “toma, aquí tienes el plan" no sirve, al igual que no sirven ni las fotos ni la maquetación. Sirven los resultados y se alcanzan con el seguimiento y creando comités de dirección y formalizando actas de actuación.

Por otra parte, si la empresa no es viable hay que salvar la responsabilidad del empresario y ello requiere que la contabilidad de los dos últimos ejercicios esté inmaculada, y tender así a una calificación del concursado fortuita. Aquí, nosotros también jugamos con los abogados realizando una auditoría rigurosa y profunda de la contabilidad antes de presentar el concurso.

Respecto a los servicios específicos, casi siempre asistimos a los abogados. Destacamos nuestra profesionalidad en dictámenes Multidivisa. Son informes complejos: requieren listados referentes al Libor Yen, libor Franco Suizo, tipos cambios y al final actualizar al valor presente, y a ello suma que no cuentas con la banca. Al principio, resultan difícil acostumbrarse a resultados de cálculo por sus cuantías. “Te compras una casa con hipoteca multidivisa de 250 mil euros, y después de 10 años, pagando rigurosas cuotas aplastantes, debes a la banca 400 mil (150 mil euros más de lo que pediste).

Algunos de nuestros clientes no sabían que tenían una hipoteca multidivisa, y a través de nuestros dictámenes e incluso habiéndolas cancelado, han recuperado cuantías imaginables. Hipotecas de 200 mil euros se convierten, por lo general en cifras de indemnización superiores a los 40 mil euros e incluso, por perplejo que resulte, de 190 mil euros en el juzgado.

¿Qué opinión le generan las criptomonedas, concretamente los bitcoins?

Los estados no querían aceptar el bitcoin porque afecta a un instrumento básico de gobierno “la política monetaria”.

Es una forma de pago virtual, fluida, muy volátil y ya aceptable en muchos mercados y que crea incertidumbre porque no se sabe dónde radica la garantía. Para mí es especulativa pura, de burbuja y explosiva en riesgo y que ha dado origen a supermillonarios, generando también grandes estafas.

Con 2 bitcoins (más de 100 mil euros) me compro un Mercedes S y con 6 bitcoins un apartamento en la playa.

Tiene una volatibilidad extrema: diciembre 2.020 un bitcoin 19.000. Ahora, febrero 2.021, 58.000 euros. Si hubiera comprado 11 bitcoins habría ganado 528 mil euros (rentabilidad de más del 200%).

Pero más todavía. En abril del 2.011 un bitcoin valía un euro. Si hubieras comprado 1.000 euros en bitcoins tendrías 58 millones de euros.

Obviamente, a Hacienda no se le puede escapar estas plusvalías, y se empieza a legislar, pero el barco ya ha perdido mucho aceite.

Nuestros dictámenes sobre estafa en bitcoins se instrumentan siempre con la asistencia de un detective privado especialista en ciberseguridad. Son, grandes cuantías y los cálculos no son simples pero impresionantes.

Se habré un camino sustancioso para los despachos de abogados que se profesionalicen en esta materia.

¿Como ve la recuperación post-covid de la economía?

Justo en nuestra provincia la veo bastante difícil, debido a la dependencia de la hostelería y la restauración. Los ERTES pueden ser un flujo serio de desempleo en nuestra zona sino se planifican, adecuadamente y a tiempo, medidas de reestructuración. Aquí nosotros jugamos un importante papel.

