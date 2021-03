Carlos Baño: «No puede ser que al comercio se le exijan impuestos sin tener ningún tipo de beneficios»

Teniendo en cuenta la delicada situación por la que atraviesa el sector, ¿por qué decidió presentar su candidatura a la presidencia de la federación?

De entrada, me animó conocer la situación interna en la que se encontraba la asociación, con la reciente jubilación de una persona que ha estado desde el principio en la misma, como es Francisco Rovira, y después también la marcha de Antonio Sáez, que se ha volcado igualmente en la presidencia. Como vicepresidente de la Cámara de Comercio e integrante de la CEV, también conocía de primera mano el contexto actual a nivel sectorial, por lo que me animaron a dar el paso y consideré que sería una cobardía no hacerlo. Ahora el reto consiste en ver de dónde saco el tiempo, pero ya puedo adelantar que me voy a volcar por completo.

¿Cuál es la afección real que ha tenido la pandemia sobre el comercio?

El comercio es muy variopinto. Mientras a algunos incluso les ha llegado a beneficiar, como son los dedicados a la venta online, los productos de protección personal o los de equipamiento para el hogar, por poner unos ejemplos, a otros les ha llevado a la ruina, como los dedicados a bodas, comuniones, bautizos, eventos y fiestas, o directamente la moda. Pero, en términos generales, la pandemia ha sido terrible para el conjunto del sector, teniendo en cuenta que estuvimos tres meses paralizados y luego ha habido fuertes restricciones en materia de aforos y horarios.

¿Las restricciones de movilidad también han afectado?

Las zonas en las que el turismo tiene una mayor relevancia son las que también han sufrido más. Benidorm, sin ir más lejos, presenta un estado desolador, por la ausencia de turistas. Resulta una evidencia que en esta provincia, sin turismo, estamos muertos.

¿Tienen constancia de cuántos comercios han tenido que echar la persiana?

No lo conocemos a ciencia cierta y, por eso, hemos solicitado que se hagan estudios exhaustivos al respecto. Pero la evidencia nos dice que han sido muchos los que no han podido resistir. Una evidencia de ello la encontramos en la ciudad de Alicante. Hasta hace nada, en lugares como Maisonnave, Alfonso el Sabio o La Rambla era imposible encontrar locales vacíos, y ahora sí que están disponibles. Hasta antes de la pandemia, las 25.000 empresas dedicadas al comercio suponían el 12% de la economía de la provincia, y no se debe permitir que ese porcentaje disminuya de manera significativa.

La hostelería se ha quejado de que las administraciones han criminalizando a este sector con tantas restricciones. ¿Son de la misma opinión en el comercio?

Lo que puedo decir es que el cierre que nos impusieron a las seis de la tarde sí que fue criminal, porque, en un país como el nuestro, donde no anochece hasta tarde, todo lo que no sea cerrar a las ocho es una auténtica ruina y perder el 50% de la facturación. Pienso que fue una medida desproporcionada.

En su discurso de toma de posesión se mostró muy crítico y reivindicativo...

Es que, a pesar de ser uno de los sectores más golpeados por la pandemia, hasta el momento no hemos recibido ni una sola ayuda. Por otro lado, no puede ser que al comercio se le exijan impuestos sin tener ningún tipo de beneficios. De ahí que estemos preparando escritos para, al igual que ha hecho el de Alicante, el resto de ayuntamientos de la provincia apliquen bonificaciones del 90% en el IBI y aplacen el pago de tributos. Ahora se nos ha prometido que vamos a entrar en el segundo Plan Resistir, así que vamos a estar expectantes a este respecto, para ver si con los trámites burocráticos no se queda mucha gente fuera.

¿Ven algún tipo de luz al final del túnel?

Es imprescindible que el ritmo de vacunación sea el adecuado, porque la Semana Santa ya la damos por perdida y es imprescindible que no perdamos también el verano. Por otro lado, resulta desolador ver cómo los políticos van a lo suyo y les preocupan más sus enfrentamientos particulares y lo que les vaya a pasar de aquí a las elecciones que lo que le sucede a la sociedad. Sólo hay que ver lo que está pasando con lo de Murcia y Madrid. A nosotros no nos importa si son de derechas o de izquierdas. Lo que necesitamos es que estén todos unidos para reconstruir lo que se está cargando el coronavirus.

Su objetivo como presidente de Facpyme pasa también por fortalecer la entidad...

La federación debe tener mayor músculo, y eso pasa por que estén bien representadas todas las comarcas de la provincia, tal y como hemos intentado hacer con la ampliación de la junta directiva. También queremos ofrecer instrumentos y ayudas para que opten a subvenciones. Otra de las cuestiones que queremos reforzar es la promoción y la venta online, un proceso que se ha acelerado con la pandemia, para lo que vamos a crear una plataforma en la que se pueda integrar todo el comercio provincial. Asimismo, vamos a crear un comité de expertos para que nos ayude a afrontar el futuro del sector.