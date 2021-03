La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es el organismo de gestión, regulador y mantenedor de las aguas, riegos y acciones de la cuenca del río Segura y sus afluentes; gestión que se caracteriza tanto por la conciliación de los intereses legítimos de los distintos usuarios a lo largo de las cuatro comunidades autónomas (Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía), como por la protección del medio natural dependiente de dichos recursos.

La cuenca del Segura se caracteriza hidrológicamente por presentar un déficit estructural así como por la presentación recurrente de fenómenos meteorológicos extremos, tanto inundaciones como sequías. En relación a estas últimas, se ha desarrollado una cultura del agua centrada en el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, tanto para el consumo

La provincia de Alicante sufre, cada año, un importante déficit hídrico... ¿Qué futuro nos espera?

La cifra del déficit hídrico está en revisión, en la redacción del actual plan hidrológico. No obstante, personalmente soy optimista: la provincia de Alicante está llena de emprendedores en el sector de la agricultura, y los regantes se han sabido adaptar a las circunstancias de escasez y precio del recurso, buscando productos que rentabilicen al máximo la explotación.

Por otro lado, en el ámbito del abastecimiento urbano no existe ningún problema de garantía. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) suministra en alta a los Ayuntamientos mancomunados el agua que necesitan para abastecimiento y usos industriales. Como usted conoce la MCT dispone de dos plantas desaladoras en Alicante y además recibe agua tanto de la cuenca, concretamente del río Taibilla, como del trasvase Tajo-Segura, y cuando ha precisado recursos adicionales por situación de sequía se le han suministrado aguas subterráneas.

Trasvase Tajo-Segura: ¿Usted es partidario de que siga en activo? ¿O hay que recortarlo como parece que apuntan los técnicos del CEDEX?

Claro que soy partidario de que siga en activo. El sistema de explotación único de la cuenca del Segura es deficitario y necesita recursos externos para cubrir su déficit. En concreto, en la provincia de Alicante, las Comunidades de Regantes reciben el 30% del total trasvasado en cada envío.

Pero lo que también debemos de tener presente es que la cabecera del Tajo recibe menos aportaciones y, por consiguiente, dispone de menos recursos disponibles en cómputo medio anual, por lo que se deben buscar alternativas. En nuestro caso, con la desalación se permite cubrir parte de esa falta de volumen, es lo que nuestra planificación denomina “recurso complementario”, nunca sustitutivo.

Esperamos poder concluir el trámite concesional de la desaladora de Torrevieja en este primer semestre del año, lo que incrementara la garantía de los usos asociados al Acueducto Tajo-Segura (ATS), finalidad de la citada instalación.

No obstante, me gustaría recordar que desde el inicio de mi mandato no ha faltado agua a ningún usuario del Trasvase Tajo-Segura, siempre que han necesitado recursos, se les han proporcionado. Cuestión distinta es la decisión que finalmente se adopte en relación a los caudales ecológicos en el Tajo.

¿Y cuál es su opinión acerca de los caudales ecológicos?

He venido sosteniendo que resulta compatible técnica y científicamente unos caudales ecológicos en el Tajo que procuren alcanzar el buen estado de sus masas de agua con unos excedentes adecuados para el sureste español y que no pongan en riesgo la actividad socioeconómica vinculada a esos recursos.

Se vienen generando interpretaciones que, desde otros ámbitos, no exclusivamente técnicos y científicos, incluso indican cuestiones de legalidad, concluyendo que los caudales ecológicos se han de incrementar sustancialmente. Conviene aclarar que eso no es así, recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo que indica, como no puede ser de otra manera, que los caudales ecológicos se han de determinar por los procedimientos administrativos establecidos sin entrar a considerar cifra alguna.

Lo que sí dice la sentencia es: “Del marco normativo que acaba de sintetizarse se deduce, por tanto, que debe existir un equilibrio entre la satisfacción de las demandas de agua y la consideración de los regímenes concesionales, de una parte, y la necesidad de velar por el mantenimiento del caudal ecológico.”. Confiamos que este recordatorio de la sentencia será tenido en cuenta.

¿Cómo es la evolución de las obras para que la Vega Baja no vuelva a inundarse en la próxima DANA? Los meteorólogos anuncian que las lluvias torrenciales serán cada vez más frecuentes y virulentas...

Todas las actuaciones que se proyectaron con motivo de la DANA, por un importe aproximado de 19 millones de euros, están finalizadas, por lo que actualmente nos encontramos en una mejor situación que antes de que ocurriera aquel terrible episodio.

Hemos extraído lecciones de aquellos días, básicamente en lo relativo a cómo gestionar una emergencia de esa magnitud. Se están aplicando protocolos internos para alcanzar -si ello es posible- mejores respuestas, aunque he de insistir en que lo realizado por el personal de la CH Segura en aquellos días era lo que se debía hacer, dado que lamentablemente se venían gestionando periódicamente fenómenos similares, aunque nunca de tal magnitud. Las avenidas no son ajenas ni desconocidas para el personal de este organismo.

¿De qué manera están colaborando con la Universidad Politécnica de Valencia?

La CHS ha tramitado con la Universidad Politécnica de Valencia la redacción de un Plan Director que incluya un estudio de alternativas, con posibles soluciones que contribuyan a minorar la vulnerabilidad del problema que padece la Vega Baja cada vez que se producen lluvias persistentes de gran intensidad. Esperamos, en los próximos meses, poder presentárselo a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos: solo con un amplio consenso entre las tres administraciones concernidas se podrán acometer con éxito dichas actuaciones.

Los agricultores sostienen que el agua del trasvase tiene más calidad y mejor precio que la desalada... ¿Qué trabajos están acometiendo para mejorar el agua que utilizan los regantes?

La problemática de calidad de las aguas en los riegos tradicionales de la Vega Baja suele ir asociada a episodios de alta conductividad, básicamente debido a los retornos de riego que el sistema tradicional de Azarbes utiliza. Esto lo intentamos solventar inyectando agua de buena calidad al sistema a través del sifón, aguas arriba de la ciudad de Orihuela.

No obstante, la calidad es diferente: la del trasvase se distribuye por sus canales y tomas independientes de las del río, y por lo tanto tiene mejor calidad.

Por otro lado, la calidad del agua desalada es adecuada para riego, además los usuarios la suelen mezclar con otros recursos y consiguen mejorar mucho la misma.

En cuanto al boro, le informo que la CHS realiza analíticas permanentes en el embalse de la Pedrera y en los canales. El plan de cuenca fija unos parámetros que no se pueden sobrepasar si la mercantil productora del agua quiere seguir suministrando agua a los regantes.

En cuanto al precio del agua desalada, no corresponde a este organismo fijarlo, es un asunto privado entre el titular de la desaladora y los usuarios. La CHS sólo otorga la concesión del agua desalada, en dicha concesión la Comunidad de Regantes asume con la productora el precio del suministro.

¿Cuáles son sus planes de este año para la limpieza de los cauces? Especialmente para la desembocadura del Segura en Guardamar...

La CHS actualmente dispone de cinco cadenas de flotantes (Orihuela (2), Alfeitami, Benijofar y Rojales) y una barrera de flotantes en Guardamar del Segura. La limpieza en cada una de ellas se realiza cuando se observa acumulación; a modo de ejemplo, desde agosto de 2020 a enero de 2021 se han retirado más de 6.530 Kg de plásticos, 82.555 Kg de restos de poda, 56.810 Kg de maderas y 3.880 KG de cristales, a lo que hay que sumar la retirada de 380 animales muertos. Todo se ha llevado a vertederos autorizados. Es muy importante que los ciudadanos se conciencien de que el río es cosa de todos, todos debemos cuidarlo y conservarlo.

Estamos en contacto con los ayuntamientos, Consorcio de Gestión de Residuos, Juzgados de Aguas, Comunidades de Regantes y Generalitat Valenciana para arbitrar un sistema de recogida de residuos directamente en la azarbes y acequias, lo que hará que lleguen menos vertidos al cauce del río y mejore muy ostensiblemente su calidad e impacto visual, no podemos permitirnos tener un río en las condiciones en las que lo tenemos en la desembocadura.