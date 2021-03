Báñez, sobre la reforma laboral: «Las cosas que funcionan no hay que cambiarlas»

«A mí me han enseñado siempre que las cosas que funcionan no hay que cambiarlas, que hay que cambiar lo que no funciona. Y la reforma laboral ha sido una reforma útil para nuestro país». Así de contundente se mostró ayer la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, al ser preguntada por los cambios en la normativa laboral que quiere aprobar el Gobierno para derogar lo que los sindicatos y las formaciones de izquierda denominan los aspectos más lesivos de la reforma que aprobó el PP en 2012, cuando la propia Báñez era la responsable del área. Unas modificaciones a las que se oponen los empresarios.

La exministra de Trabajo fue ayer la ponente del Foro Alicante organizado por INFORMACIÓN , en colaboración con la Universidad de Alicante, Bankia, la patronal CEV y la naviera Baleària, en lo que supuso la vuelta a la celebración presencial de este formato. Un acto que se celebró en el restaurante El Maestral y en el que se encargó de presentar a la ponente el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, mientras que el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, ejerció de moderador.

Aunque la intervención inicial de la presidenta de la Fundación CEOE -titulada «Sumando por la recuperación»- versó sobre las propuestas de la organización empresarial para fomentar la colaboración público-privada con el objetivo de acelerar la salida de la crisis, la actualidad se impuso y las primeras cuestiones que se plantearon en el turno de preguntas del público fueron para conocer la opinión de Báñez sobre los planes para derogar una reforma que ella misma se encargó de llevar en su día al Consejo de Ministros.

En realidad, el interés por la cuestión ya quedó patente en la propia presentación que realizó Perfecto Palacio, que agradeció a la ponente «la valentía que tuvo en su momento de liderar la reforma laboral, porque estoy convencido de que sin esa reforma las empresas hubieran sufrido muchísimo».

Como era de esperar, la exministra defendió con vehemencia los cambios legislativos de 2012 que, según recalcó, contribuyeron a introducir en España una «nueva cultura del empleo», basada en la «flexiseguridad». Unas modificaciones que, en su opinión, han permitido en este tiempo evitar miles de despidos y han contribuido a una mayor creación de empleo en los años de bonanza.

Y, como prueba de las bondades de la reforma, puso como ejemplo el buen funcionamiento de los ERTE para contener el aumento del paro durante la presente crisis, ya que fue este cambio legislativo el que suprimió la necesidad de autorización previa por parte de la autoridad laboral para aplicar estos ajustes temporales. Una de las claves, a su juicio, para que ahora se hayan utilizado tan profusamente.

Pero Fátima Báñez fue más allá y quiso aportar datos. Así, recordó que en la primera parte de la anterior crisis se llegaron a perder 3,5 millones de empleos, mientras que tras la aprobación de la reforma laboral el empleo tendió a mantenerse «porque las empresas tomaron decisiones alternativas» a los despidos. Igualmente, citó un estudio de BBVA Research para señalar que los descuelgues de convenio, que también favoreció esa reforma, han salvado alrededor de 450.000 empleos en este tiempo y que, por primera vez, durante la presente crisis la caída del empleo ha sido mucho menor que la caída del PIB, frente a lo que ocurría hasta entonces.

Igualmente, ha citado otro estudio de Standard & Poor’s que sostiene que la flexibilidad introducida en el mercado laboral «multiplicó por tres la capacidad de crear empleo» de España en los años de bonanza. En cualquier caso, Báñez sí admitió que la reforma necesita ciertas «actualizaciones» para incorporar los cambios introducidos por el avance de la economía digital y para acabar con la actual «dualidad» del mercado laboral, entre indefinidos y temporales.

50.000 empresas perdidas

Más allá de la cuestión concreta de la reforma laboral, en su intervención inicial la presidenta de la Fundación CEOE realizó una radiografía de las consecuencias de la crisis provocada por el covid-19 en la que recordó que en el último año han desaparecido más de 50.000 negocios y se han esfumado 300.000 millones de ingresos empresariales, 100.000 de ellos en el sector turístico. Unas cifras que, lógicamente, también han tenido su traslación en forma de crisis social, con el aumento del paro. «Tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden: más de cuatro millones en el paro, cerca de 900.000 en ERTE y otros 500.000 autónomos en cese de actividad», recordó.

Pero, más que la cantidad, Báñez recalcó que «lo más preocupante son los aspectos cualitativos». Y se refirió, en concreto, a tres colectivos a los que, a su juicio, deberían dedicarse especiales esfuerzos. Por un lado, destacó que el paro juvenil ya supera el 40%. «El mundo y Europa corren el riesgo de que los jóvenes se conviertan en la generación del confinamiento», señaló, en referencia a las dificultades que han tenido tanto los que han acabado su formación durante este tiempo y no han podido incorporarse al mercado de trabajo, como los que llevaban poco tiempo en sus empleos, que son los más susceptibles de perderlo. También recordó que hay más de un millón de parados de más de 50 años, igualmente con dificultades para reinsertarse. Y, por último, destacó que el crecimiento del desempleo entre las mujeres ha sido mucho mayor que entre los hombres, y que sólo Grecia supera las cifras españolas en este terreno.

«Si queremos que haya una recuperación social, lo más importante es mantener el empleo y salvar empresas», insistió la representante de la CEOE, que destacó las medidas de liquidez y las nuevas ayudas a fondo perdido que ha aprobado el Gobierno. Pero, sobre todo, instó a aprovechar los fondos europeos, en su opinión, una de las grandes palancas que pueden propiciar la recuperación.

Contra el control del alquiler

Por otra parte, a preguntas del público, Fátima Báñez se mostró contraria a la limitación por ley del precio de los alquileres que plantean desde Podemos. «Está demostrado que un mayor intervencionismo en el mercado supone una menor oferta y los que pierden son los ciudadanos que necesitan el alquiler», afirmó. La exministra, eso sí, no quiso valorar ni la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno para presentarse en las elecciones madrileñas, ni tampoco a la actual titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Al Foro Alicante acudieron ayer representantes políticos, sociales y del ámbito universitario, como la rectora de la UA, Amparo Navarro; el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; o el de Benidorm, Toni Pérez. También estuvo el presidente de CEV, Salvador Navarro; el de la Cámara, Juan Riera; el de Ineca, Rafael Ballester; el de Fopa, Javier Verdú; el vicepresidente de Uepal, Diego Menor, o el director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan Ramón Gil, entre otros.