Un «rastreador» para saber qué inventan los otros

No pocas veces ocurre que un inventor o investigador tiene una gran idea y alguien se la arrebata para hacerla suya. Sucedió en casos tan célebres como el del teléfono, que se dice que no fue inventado por Grahan Bell. O en el del popular juego de mesa Monopoly, que fue creado por una mujer, Lizzie Magie, y no por Charles Darrow.

Pero la importancia de registrar y patentar no sólo se limita a grandes inventos como los citados, sino también sencillamente a un nombre de empresa, en el caso de empezar con un negocio. Porque esta es la única manera de proteger una marca o idea.

Según las últimas estadísticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM), el covid no ha sido un inconveniente para seguir patentando ideas innovadoras, al contrario. En 2020 se realizaron 1.483 solicitudes frente a las 1.358 de 2019 aunque las concedidas no llegaron a las 600, la mitad que en el año anterior.

En lo que respecta a 2021, las últimas estadísticas pertenecientes a los meses de enero y febrero muestran que los datos siguen la misma línea que las del año anterior, con un descenso mínimo en ambos meses.

«Si hablamos de otros derechos de propiedad intelectual, como marcas o diseños industriales, la tendencia sigue siendo al alza con crecimientos del 5,9% y 1,3% respectivamente», explica Carlos Luna, director de Intellectual Property & Innovation Industry en Everis, entidad que, junto a ClarkeModet, ha creado Idectory, una aplicación que rastrea patentes con Big Data e Inteligencia Artificial.

Carlos Luna asegura que los procesos de búsqueda y análisis de patentes son complejos, ya que la información se encuentra en fuentes dispersas y cuenta con un alto contenido técnico-legal difícil de entender para personas que no están especializadas en la materia. Además, los costes de los servicios vinculados a esta cuestión son muy elevados.

Por eso ambas compañías decidieron lanzar esta aplicación, que facilita la búsqueda y presenta la información de forma sencilla, agregada y analizada con el fin de apoyar la toma de decisiones.

«Idectory ayuda a los usuarios a localizar información clave sobre tecnologías de su interés y su evolución en el tiempo, la búsqueda de mercados clave para desplegar una innovación, potenciales aliados para implantarla y vigilancia de la actividad innovadora de sus competidores», señala Luna.

Para todos los perfiles

En concreto, el usuario se encontrará con un buscador donde introducir un texto breve con palabras clave sobre la tecnología de su interés. Con ayuda de la Inteligencia Artificial, la aplicación mostrará de forma inmediata un informe completo que contiene toda la información estratégica resumida, relacionada con aspectos como el estado de la práctica o la tecnología empleada. Además, muestra las nuevas tecnologías que están apareciendo y cuáles están en fase de declive, así como potenciales nichos tecnológicos.

Esto permite a los que deseen registrar una patente «conocer los principales actores de cada una de las tecnologías, quiénes son sus players, con quién tendrán que competir o con quién pueden buscar modelos de colaboración; y por último tener también información de los principales mercados en los que se está desarrollando dicha tecnología».

Para el directivo de Everis, todo esto agiliza y fomenta la patentabilidad, pero también la invención, ya que ahorra tiempo en la investigación de las patentes y costes en la contratación de expertos, al ofrecer una información comprensible para cualquier perfil.

Además, dar a conocer a los diferentes actores que rodean una tecnología en concreto sirve para identificar las oportunidades de colaboración, es decir, posibles socios y alianzas en función de las patentes con las que cuentan. Y también minimiza riesgos de inversión. Para Carlos Luna, Idectory es una herramienta «que pretende poner al alcance de cualquier interesado la propiedad intelectual, como mecanismo para seguir innovando poniendo foco en la protección de los esfuerzos realizados en esta innovación».

Asimismo, se enfoca en empresas de base tecnológica, centros de investigación en I+D+i, centros tecnológicos, así como en oficinas nacionales de marcas y patentes para agilizar su trabajo.

Luna apunta que hoy en día, hay de media unas 300.000 solicitudes de patentes que se deniegan cada año en todo el mundo por falta de novedad. De hecho, el 30% de la inversión en I+D de Europa reinventa algo que ya se conoce, lo que supone 60.000 millones de euros perdidos al año por investigaciones redundantes.

«Ambas compañías teníamos claro que la innovación es una palanca básica para el desarrollo social y económico de los países y que hacía falta poner al alcance de cualquiera interesado herramientas que impulsarán esta innovación», concluye.