Hoy en día, tener una empresa o ser autónomo es mucho más que ofrecer un producto o servicio: es fundamental saber cómo darse a conocer entre los clientes potenciales. Y si no estás presente en internet con una buena página web y unas redes sociales actualizadas es muy difícil que te encuentren y seas “el elegido” entre toda la competencia.

Para que cualquier proyecto que se emprenda funcione, el marketing digital es tu mejor aliado: un conjunto de estrategias de comercialización dirigidas hacia la promoción de una marca en el mundo online.

Y es que, de las 4 “P” tradicionales del Marketing (Producto, Precio, Placement y Promoción), hemos pasado a las 4 “P” del Marketing Digital (Personalización, Participación, Peer-to-Peer, Predictive Modeling). ¿Cómo afecta esto a los negocios? ¿Cómo adaptarse para tener éxito en el cada vez más imprescindible mundo online?

No te preocupes si no sabes por donde empezar, FEMPA te ofrece una oportunidad única de formación que no podrás rechazar. Dentro de su amplio catálogo de formaciones, la escuela de formación ofrece los cursos gratuitos de “Gestión del Marketing y Comunidades Virtuales” y “Fundamentos del Plan de Marketing en Internet” que darán comienzo el 23 y 24 de abril, respectivamente, y que ofrece al alumnado todo lo necesario para destacar más fácilmente entre sus posibles clientes y, por lo tanto, mejorar sus ventas y su reputación online.

Gestión del Marketing y Comunidades Virtuales

Contar con una buena imagen de marca es esencial para cualquier negocio o proyecto que emprendemos hoy en día. Una gestión adecuada de la reputación online resulta crucial, no solo para aumentar el prestigio de la marca, sino también para evitar posibles crisis o poder atajar rápidamente sus efectos.

Por eso, gracias a esta formación de 45 horas de FEMPA podrás, de la mano de los mejores profesionales del marketing digital, adquirir los conocimientos necesarios de Community Manager para utilizar las redes sociales de manera profesional, siendo capaz de gestionar la imagen de la empresa en Internet y dominar las técnicas del marketing online aplicadas a la gestión.

El curso se estructurará a través de nueve sesiones formativas que girarán en torno al análisis de tendencias, marketing aplicado al producto, herramientas útiles en Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIN...), estrategia de Social Media, organización, retorno y medición de resultados... ¡Y mucho más!

Inscripción, horarios y más información

Curso: Gestión del Marketing y Comunidades Virtuales

Duración: 45 horas

Horario: Viernes de 16:00 h a 21:00 h

Fecha: del 23/04/2021 al 18/06/2021

Lugar de impartición: FEMPA – CESA. C/ PADRE ARRUPE S/N, Alicante

PINCHA AQUÍ para inscribirte al curso de manera gratuita.

Fundamentos del plan de Marketing en internet

¿Te gustaría aprender a hacer un plan de marketing digital para tu empresa? Conscientes de esta necesidad para los negocios, FEMPA ha organizado este curso gratuito de 30 horas, en el que se hace un recorrido desde el marketing tradicional al marketing digital, aprendiendo en el camino cómo puedes transformar tu empresa gracias al posicionamiento en buscadores, el email marketing o las campañas de publicidad pagada online, así como a diseñar una web comercial.

El plan de estudios se compone de cuatro pilares: conceptos básicos de marketing, marketing en internet (plan de marketing digital), promoción y herramientas promocionales en internet (campañas de e-mail, banners, buscadores, CRM...) y diseño de una web comercial efectiva.

Inscripción, horarios y más información

Curso: Fundamentos del plan de Marketing en internet

Duración: 30 horas

Horario: Sábados de 09:00 h a 14:00 h

Fecha: del 24/04/2021 al 05/06/2021

Lugar de impartición: FEMPA – CESA. C/ PADRE ARRUPE S/N, Alicante

PINCHA AQUÍ para inscribirte al curso de manera gratuita.

¿Quién puede inscribirse a estos cursos gratuitos?

No se requiere ningún requisito académico previo para acceder a estas formaciones. Pueden inscribirse todos aquellos trabajadores en activo y autónomos de cualquier sector de actividad de la Comunidad Valenciana (incluidos aquellos que estén en ERTE).

Se trata de formación 100% gratuita al estar financiada por la Generalitat Valenciana/Labora.

Más información

FEMPA

-Tlf: 965 15 03 00

-E-mail: fempa@fempa.es

-Lugar de la formación: