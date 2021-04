UEPAL pide uniformidad y objetividad en las restricciones para fomentar la economía

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) ha reivindicado una mayor objetividad y uniformidad a la hora de imponer las medidas sanitarias y restricciones que afectan a los diferentes sectores económicos.

“En la provincia de Alicante tenemos las mejores cifras de incidencia del covid de España y Europa, gracias al esfuerzo de todos, pero también de las restricciones más duras, restricciones que ahogan a muchas empresas. Pedimos objetividad a la hora de promover medidas, que se basen en las cifras sanitarias y sean para todos iguales. De esta forma, se evitará la incertidumbre en la que nos encontramos empresarios y ciudadanos, y podremos organizarnos mejor para fomentar la economía”, ha declarado Juan José Sellés, presidente de UEPAL, en el transcurso del Comité Ejecutivo de la entidad, celebrado hoy en la Finca Señoríos de Relleu.

“Estamos positivos, las cifras a nivel sanitario nos dan esperanza, pero sentimos una gran indefensión. Vivimos en una constate incertidumbre, con empresas cerradas, empleados en ERTE y unas muy difusas perspectivas de futuro. Vivimos en gran parte del turismo y saber cómo afrontar el verano es fundamental. Por ello, consideramos imprescindible esa unificación de criterios, que no nos haga tener que improvisar. Pedimos que las medidas se basen en cifras de incidencia y que se establezcan criterios uniformes, no que cada dos semanas vayan cambiando sin posibilidad de organizarnos. Nos preocupa mucho la salud, es lo primero, pero necesitamos reflotar nuestras empresas, mover nuestra economía “ha continuado Selles

Los miembros de UEPAL también han destacado la importancia de prorrogar los ERTE, que terminan el próximo 31 de mayo, pues para esas fechas muchas de las empresas afectadas no ven viable el readmitir a los trabajadores “y se las aboca a la ruina”. Además, también es indispensable aplazar la devolución de los créditos ICO. “Si no se alargan estas medidas veremos como muchas empresas terminan cerrando la persiana, mientras nos encontremos en estado de alerta sanitaria y con medidas restrictivas es necesario que continúen, al igual que como hemos comentado en otras ocasiones, se debe indemnizar a las empresas que no pueden trabajar en esta situación”, ha remarcado Juan José Sellés.

La vacunación ha sido otro de los temas a tratar en esta reunión, solicitan a las administraciones acelerar la vacunación, pues es la clave de la recuperación económica de nuestra provincia y del país en general. El tema sanitario se ha de solventar al a mayor brevedad para permitir la movilidad, y con ella fomentar el turismo y la economía.

Los miembros de UEPAL han tratado también los fondos europeos, que consideran imprescindibles para el proceso de recuperación del país. Tras conocer sus tipos, se ha recomendado que tanto empresas como asociaciones empresariales comiencen a elaborar sus proyectos para estar preparados para los meses de junio-julio cuando se puedan presentar.