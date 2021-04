Más de 51.600 alicantinos presentan la declaración de la renta en dos días

Además, también cabe recordar que este año la declaración será más compleja para los trabajadores afectados por los ERTE, ya que pasan a declarar ingresos de dos pagadores, lo que anticipa que muchos contribuyentes deberán revisar el documento con más detenimiento. Así, por ejemplo, aunque las declaraciones presentadas han caído, desde Hacienda también señalan que ha aumentado casi un 12% la obtención del número de referencia para consultar los datos y un 14,5% la navegación en Renta Web, el programa de la Agencia Tributaria para confeccionar la declaración.

Del total de declaraciones presentadas hasta la fecha en Alicante, 44.294 han salido a devolver (un 5,86% menos), por un importe conjunto de 27,9 millones de euros. De éstas, Hacienda ya ha ingresado la cantidad correspondiente a 3.113 contribuyentes (19,7% menos que en 2020), por un total de 1,6 millones.

En total, la Agencia Tributaria prevé recibir este año 826.639 declaraciones en la provincia a lo largo de la campaña de la renta, 23.000 más que el año anterior debido a que muchos trabajadores que habitualmente no presentan este documento al no llegar a los ingresos mínimos exigidos, este ejercicio se han visto obligados a hacerlo al estar incluidos en un ERTE y pasar a tener dos pagadores. Igualmente, también están obligados los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, aunque la ayuda no tribute.

Además, como el Sepe no aplicó retenciones a la mayoría de afectados por los ERTE, este años la declaración le saldrá a pagar a 11.000 alicantinos más que el año pasado.