"Coches zombies": más de 258.000 vehículos circulan sin seguro en la Comunidad

A pesar de la importante multa que puede conllevar -de hasta 3.000 euros, según la legislación española-, miles de propietarios siguen sin asegurar sus vehículos, con el riesgo que conlleva, sobre todo para quien sufra un accidente con uno de estos automóviles o motocicles . Es lo que se conoce como coches o vehículos "zombies", un fenómeno endémico que con la crisis económica ha repuntado aún más.

Así, según el estudio realizado por Línea Directa, en el caso de la Comunidad Valenciana son más de 258.000 los vehículos que carecen del seguro obligatorio, lo que supone el 7,1% de todo el parque movil matriculado en la autonomía. Una cifra algo menor que la media, ya que ha nivel nacional los automóviles y motocicletas "zombies" suponen el 7,7% del total, lo que suma 2,65 millones de vehículos ‘zombies’. Además, la cifra se ha ha incrementado nada menos que un 16% en el último año.

En algunas ocasiones, estos "zombies" son simplemente vehículos que sus propietarios han dejado de usar, pero no han dado de baja para ahorrarse el trámite. Pero en la mayoría de los casos, siguen circulando sin estar asegurados.

Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? Pues, según la aseguradora, entre los motivos más importantes para que 2,65 millones de españoles conduzcan coches sin seguro podría estar el envejecimiento del parque automovilístico, con 12,3 años de media en España, lo que, unido al entorno económico desfavorable vivido durante la última década, ha podido incrementar las dimensiones del problema. Además, aunque parezca mentira, hay todavía un gran desconocimiento sobre la obligatoriedad del seguro y cierta dejadez en los trámites, ya que muchos propietarios no renuevan las pólizas de los vehículos que no usan o no los dan de baja en la Dirección General de Tráfico cuando se desprenden de ellos. No en vano, el repunte de este fenómeno vivido en el último año coloca la proporción de vehículos sin seguro en niveles de 2010, uno de los más altos de la década.

Por tipología de vehículos, el informe estima que los coches lideran la lista de "vehículos zombies" con más de 1,8 millones de sin seguro, seguido de camiones y furgonetas con 0,4 millones y, a continuación, los vehículos de dos ruedas.

Por otro lado, el estudio también apunta que el mayor número de "vehículos zombies" parece localizarse en las zonas más turísticas, con muchas segundas residencias, alta presencia de las dos ruedas, que están más ligadas al uso temporal. En concreto, Canarias, Baleares y Cataluña encabezan el ranking del no aseguramiento de vehículos, todas muy por encima de la media nacional, situada en el 7,7%.

En los últimos diez años, los vehículos que carecían de una póliza de seguro han producido más de 300.000 siniestros. La buena noticia es que, al igual que ocurre con la accidentalidad general, se presenta como un fenómeno descendente, aunque estable en los últimos años. Aun así, las cifras son alarmantes: solo en el último ejercicio se registraron más de 20.000 accidentes con coches sin seguro y las consecuencias siguen siendo graves. De hecho, los accidentes contra un coche no asegurado son una fuente de problemas: tienen unas resoluciones de los siniestros más lentas (12% más de tiempo), existe el doble de posibilidades de que se produzcan lesiones y registran un coste que, en las coberturas comparables, puede llegar a ser el doble que el de los accidentes convencionales.

Por si eso fuera poco, según datos de la Dirección General de Tráfico, cada año se imponen casi 130.000 multas por carecer de seguro o circular sin él, una cifra que equivale al doble de las denuncias impuestas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas juntas.