La Comunidad Valenciana encabeza la presión fiscal a los más ricos

Ser rico en la Comunidad Valenciana sale caro, al menos, desde el punto de vista tributario. Las últimas reformas introducidas por la Generalitat, con la creación de dos nuevos tramos en el IRPF para quienes ganen más de 140.000 euros anuales, han consolidado a la autonomía como la que ejerce la mayor presión fiscal sobre los más acaudalados, hasta el punto de que una persona que gane más de 300.000 euros pagará en la Comunidad Valenciana hasta un 54% de sus ingresos, frente al 45,5% de quien resida en Madrid.

Así lo pone de relieve el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021 que se ha presentado este martes durante un webinar organizado por el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad, que preside el alicantino Francisco Menargues.

El estudio señala que la autonomía mantiene unos tipos alrededor de la media, aunque algo por encima, en las rentas bajas y medias, pero encabeza el IRPF que se aplica a los contribuyentes más pudientes. Así, por ejemplo, una persona soltera y sin hijos que gane 16.000 euros pagará una cuota de 911 euros en la Comunidad, algo por encima a lo que se pagaría en Madrid, Canarias o La Rioja, donde se abonarían 864 euros, pero muy alejada de los 1.179 que tienen que pagar en Navarra, autonomía que aplica el tipo más elevado a este tramo.

En el caso de alguien que gane 30.000 euros, la cuota será de 4.924 en la Comunidad, lo que la sitúa como la quinta más barata en este tramo. La situación cambia a partir de los 100.000 euros, donde la autonomía ya es la segunda más cara, y pasa a ocupar el primer lugar a partir de 140.000 euros. Así, un afortunado que gane 600.000 euros y resida en Alicante o cualquier otra población de la autonomía, pagará en su renta de 2021 hasta 297.066 euros, frente a los 255.283 de un madrileño. En este caso, además, la subida aprobada para este año le supondrá un incremento de 23.393 euros sobre lo que pagó en 2020.

Heredar también es más caro

Pero, además, del IRPF, la Comunidad también está entre las más caras en el Impuesto de Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones. En el primer caso, la Generalitat acaba de rebajar de 600.000 a 500.000 euros el límite exento a partir del cual debe pagarse este tributo, lo que añadirá unos 2.000 contribuyentes a los aproximadamente 23.000 que deben abonarlo en la actualidad. Además, la tarifa también está entre las más elevadas.

La Comunidad también es la tercera donde más se paga por las herencias, siempre que estas sean abultadas. Así, un soltero de 30 años que reciba 800.000 euros en herencia, de los que 200.000 correspondan a la vivienda del fallecido, pagará hasta 63.193 euros en la autonomía, una cantidad que solo superan en Asturias, con 103.135 euros, y Castilla y León, con 81.193. Por el contrario, si este heredero reside en Galicia, Andalucía o Cantabria no pagará absolutamente nada. Y en la vecina Murcia solo abonará 1.640 euros.

Progresividad

La directora General de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, ha defendido la fiscalidad que se aplica en la autonomía, en especial en el IRPF. "No me importa estar en el podio porque eso muestra la progresividad del impuesto (que paguen más los que más ingresan) que es lo que marca la Constitución española", ha asegurado. Además, Díaz ha recordado que sin una reforma del sistema de financiación autonómica, que actualmente penaliza a la Comunidad Valenciana, la Generalitat no puede renunciar a ninguna fuente de ingresos.

Por su parte, Menargues ha hecho referencia al elevado volumen de normativa fiscal y tributos propios y ha abogado por simplificarlos.