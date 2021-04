Mercadona es uno de los supermercados pioneros en nuestro país en vender alimentos aptos para aquellos que tienen alguna intolerancia alimentaria. Es conocido su catálogo de productos para los alérgicos o intolerantes al gluten que suma más de 1.300 soluciones.

Ahora ha puesto a la venta un producto que, a juzgar por su volumen de ventas, triunfa tanto entre aquellos que cuentan con algún tipo de intolerancia alimentaria como entre los que no. Se trata de unos nuggets, pero en esta ocasión no son de pollo si no de pavo. La compañía ha informado de que vende unas 5.000 bolsas al día de esta especialidad, un dato que apuntala el éxito de este preparado de pavo.

Se trata de un producto congelado y que puede prepararse frito o al horno y que, según señala la compañía valenciana, “es ideal como entrante o plato principal de comidas y cenas”.

Los nuggets pueden ser consumidos por un amplio número de clientes ya que son sin gluten y sin lactosa. El proveedor Totaler Fripozo desde su centro de Las Torres de Cotillas, en Murcia, es el encargado de su elaboración.

Pizzas y cervezas

Los nuggets de pavo se suman así a los últimos productos que ha sacado Mercadona para disfrutar de una cena o comida rápida. A su amplia variedad de pizzas, ahora se le añaden las elaboradas con masa madre de larga fermentación y cocinada al horno de piedra. Los amantes del plato italiano por excelencia pueden disfrutarlas en su modalidad margarita, serrana y pollo.

Además, la compañía valenciana ha anunciado que ha cambiado los envases de las pizzas y que serán más respetuosos con el medio ambiente, ya que están fabricados con plástico reciclado y reciclable. Con este cambio, Mercadona tiene previsto dejar de usar 1.600 toneladas de plástico virgen al año, lo que equivale a 64 camiones

Y si quieres acompañarlo todo con una cerveza, Mercadona también ha sacado recientemente una nueva variedad tostada y 0,0%. Su nombre es Falke y está elaborada por el proveedor Heineken.