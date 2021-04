La cadena de supermercados Hiperber se suma a la plataforma Too Good To Go, una aplicación móvil centrada en evitar el desperdicio de alimentos. Según ha informado la compañía, a través de este servicio, los centros de la cadena prepararán lotes de productos qué pueden adquirirse a un precio inferior al de mercado, con el objetivo de evitar que estos productos tengan que desperdiciarse.

Relacionadas Masymas se une a Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos

Tras una prueba piloto durante el mes de marzo en la que se han distribuido más de 500 lotes en los distintos supermercados Hiperber, la empresa ha decidido mantener el servicio para evitar el desperdicio alimentario. Tal como ha comentado el consejero delegado, José Bernabeu, "esta es una aplicación muy extendida sobre todo entre el público joven, cada vez más concienciado con la importancia de potenciar el aprovechamiento de los alimentos y disminuir los residuos que generamos para impactar lo menos posible en el medio ambiente".

Los lotes, valorados en 12€ pero con un precio de venta al público de 3,99€, incluirán productos de alimentación seca y refrigerada, carne de libre servicio, verdura empaquetada, bollería, galletas, pan, yogures, huevos, etc. que están próximos a su fecha de caducidad o que presentan algún desperfecto que no afecta al producto. Estos lotes sorpresa estarán disponibles a través de la aplicación Too Good To Go, desde la cual pueden comprarse y la recogida se efectuará principalmente entre las 20 y las 21.30 horas en los distintos supermercados Hiperber distribuidos en la provincia de Alicante.

1.600 millones de toneladas desperdiciadas

Desde Too Good To Go señalan que "el desperdicio de alimentos es un problema global cifrado en más de 1.600 millones de toneladas de comida que cada año terminan en la basura en todo el mundo, lo que supone unas 50 toneladas al segundo. Esto representa un impacto económico de más de 895.000 millones de euros, pero también tiene sus consecuencias medioambientales, pues hasta un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se producen por el desperdicio alimentario".

Ante esa situación y con la intención de generar el cambio, Hiperber ha querido pasar a la acción y ha comenzado a implementar la app Too Good To Go en sus establecimientos con el objetivo de dar una segunda oportunidad a toda la comida que no se haya vendido antes de la hora de cierre en sus centros y fomentar así el aprovechamiento de los alimentos.