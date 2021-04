La alicantina Grupo CDV ficha al ex Iberia Santiago Escuder

En los últimos años, Santiago Escuder ha sido delegado comercial de la aerolínea en la zona Este de España.

El ejecutivo se incorpora al grupo empresarial alicantino como director de Relaciones Institucionales y Convenios, reportando directamente al consejero delegado del Grupo Juanfran Trasmonte. Entre sus objetivos estarán mejorar las relaciones con los diferentes actores del sector, dar visibilidad a la marca así como analizar oportunidades de colaboración entre empresas, instituciones y cualquier empresa del grupo empresarial, según han señalado desde la firma.

Fichajes

La contratación del ex ejecutivo de Iberia se suma a las incorporaciones que la compañía turística alicantina ha realizado en los últimos años para consolidar un equipo directivo de primer nivel. Unos fichajes entre los que destacan Matías Sabaté (ex Travelport)como director de Contenido y Distribución y Director General de GAC Travel; Victoria Sastre (ex Wamos Air) como directora Comercial; Sebastián López (ex Director de Producto de Veturis) como director de Allbeds; Alex Pedret (ex Regional Sales Director West Europe en Hotels Pro), como director de Wholesale; Susana da Graça, como directora de CDV Latam; Antonio Sáez, como director Financiero; Marta El Abbassi como responsable de Organización y Seguimiento; y Manon Morland, como directora de Atención Cliente Hoteles.

En palabras de Juanfran Trasmonte, consejero delegado del grupo, "la incorporación de Santi Escuder nos aporta una visión desde la experiencia y complementa nuestro equipo haciéndolo más fuerte. Es un honor que Santi haya aceptado formar parte de nuestro equipo, nos conocemos desde que CDV salió al mercado hace cuatro años y estamos convencidos que aportará un gran valor a nuestro Grupo2.

Por su parte, Santiago Escuder ha señalado que "después de desarrollar gran parte de mi carrera en una compañía como Iberia, integrarse en Grupo CDV supone un estímulo profesional para liderar la transformación del sector".

Tecnología

Trasmonte tiene muy clara la estrategia a seguir en la difícil coyuntura que nos deja la pandemia. "Sólo hay una manera de adaptarse a la nueva normalidad del sector Travel: inversión en tecnología y en talento. Por nuestra parte hemos realizado importantes inversiones en tener los mejores profesionales en nuestro grupo, hemos invertido mucho tiempo en entender cómo sacar el mejor rendimiento a nuestras herramientas".

Esta estrategia empieza a recoger sus frutos ya quie Grupo CDV es una de las pocas firmas del sector que presenta un balance positivo, con un crecimiento del 1,68% en el mes de marzo sobre el mismo periodo de 2019, cuando el resto del sector aún se encuentra en caídas entre el 25% y 90%.

Grupo CDV nació en 2015 en Alicante de la mano del emprendedor Juan Francisco Trasmonte. Es un consolidador online de viajes, mayorista y minorista, con una plataforma tecnológica propia capaz de comparar y ofrecer los mejores precios netos del mercado en una sola búsqueda. Ofrece contenido aéreo, hotelero, entradas y excursiones, así como transfers en todo el mundo a las agencias de viajes españolas.

En junio de 2020, Grupo CDVcerró con éxito la incorporación de TM Grupo Inmobiliario, que inyectó capital en la tecnológica alicantina por importe de 1,1 millones de euros. La firma también tiene entre sus accionistas al grupo Alzis.