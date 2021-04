Hacienda echa el ojo a 450 inversores de criptomonedas en la provincia de Alicante

La inversión se disparó durante el pasado ejercicio y Hacienda recuerda ahora que deben tributar por las ganancias en un año de récord. La Agencia Tributaria ha enviado notificaciones a 14.800 inversores de toda España. Una cifra que según del peso de la Comunidad Valenciana, cuarta en cuanto al Producto Interior Bruto (PIB), supone que 1.376 inversores han recibido el toque de atención. De ellos uno 458 residen en la provincia de Alicante.

No es el primer año en el que Hacienda se dirige a inversores concretos para recodarles sus obligaciones tributarias, pero sí el primero en el que los requerimientos se realizan tras la gran revalorización experimentada por el bitcoin y otras monedas virtuales que alcanzaron máximos históricos.

Basta comprobar que el valor del bitcoin en marzo de 2020 era de 7.873 euros y en diciembre del mismo año había subido hasta los 24.378 euros, lo que supuso un incremento del 217%. Pero el aumento del valor de la moneda virtual más conocida no dejó de subir y este mismo año superó los 65.000 dólares, igual que el resto de ‘altcoins’.

Aunque en los últimos días bajó hasta los 57.000 dólares, por correcciones en Turquía y EEUU, quienes vendieron hace unas semanas tuvieron grandes ganancias. La revalorización de las criptomonedas disparó el interés de los inversores, tanto particulares como grandes empresas que la incluyen como método de pago. Es el caso de Tesla, BBVA, Paypal o Mastercard.

Explosión de interesados en las criptomonedas

En Alicante las consultas a expertos en este tipo de operaciones se han disparado el último año para ver cómo invertir durante el último año en criptomonedas. Así lo reconocía días atrás en un interesante artículo el abogado Cayetano Sánchez Butrón: "Son cada vez mayores las consultas que recibo sobre ellas. En sí mismas son consideradas un activo latente (como una vivienda, por ejemplo). Cuando adquirimos criptomonedas no tenemos obligación de tributar, cuando las mismas suben de precio, si continuamos sin hacer nada con ellas, tampoco estamos obligados a pago alguno. Es en el momento en el que las mismas se usan para la adquisición de cualquier bien o servicio o cuando se cambian a otra moneda como euros o dólares cuando debemos prestar atención a si existe o no una ganancia patrimonial que nos obligue a tributar. Por tanto, está regulada por la normativa del IRPF y es necesaria una correcta tributación para evitar importantes sanciones y recargos. Le puede afectar, igualmente, el Impuesto sobre el Patrimonio y, a partir del año próximo, los residentes fiscales en España deberán comunicar a Hacienda a través del modelo 720 la tenencia de criptomonedas (con algunas condiciones)".

Las cifras reales de inversiones en España no son más que estimaciones. "Es difícil saberlo, una parte la conocemos y otra extrapolamos", explica Antonino Comesaña, presidente de Agalbit, Agalbit, la Asociación Galega de Blockchain e IOT y uno de los referentes en el sector, pues en este tipo de transacciones "impera el anonimato, pero por la experiencia que tenemos se calcula que debe andar entre un 3% o un 4% de la población".

De ahí que el nuevo Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal del Gobierno, en trámite parlamentario, obligue a declarar las divisas digitales en el modelo 720 para estrechar el cerco al control de las criptomonedas que se tengan en el extranjero. Además, será obligatorio suministrar información a Hacienda sobre los saldos en monedas virtuales e informar sobre adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros o pagos que se realicen con criptodivisas.

Los expertos apuntan que la gente está utilizando el bitcoin como valor refugio y supone una gran competencia a la inversión en oro. "Es un activo de escasez digital, no puede haber más de 21 millones con emisión limitada. Personas que antes diversificaban parte de su inversión en oro, ahora lo hacen en bitcoins, lo ven como si fuera un oro digital. El tipo de inversor está cambiando. Al principio éramos particulares pero ahora hay grandes empresas y fondos de inversión americanos", reflexiona Comesaña.

La red que pusieron en marcha los frikis de Satoshi Nakamoto– seudónimo del programador o grupo de programadores que lanzó bitcoin– se convirtió en un negocio al que se fue sumando gente. ¿Pero qué es blockchain? Es un libro de contabilidad con un registro de todas las transacciones que tienen todos los que participan en la red distribuidos entre ordenadores. La tecnología permite que ese libro sea inmutable y cuando se hace una transacción no hay vuelta atrás. No se puede retroceder. Algo que da transparencia y robustez a las operaciones, y evita los intermediarios, según los expertos.

Ejemplos BNB (Binance Coin) es la moneda del mayor exchange del mundo, Binance. Pasó de 14$ a 637 es un x45 la inversión inicial.

DOGE (Doge coin) nació como un meme, vale para pagos. Pasó de $0.001952 a $0.4377 es un x224 la inversión inicial

UNI (Uniswap) es un exchange descentralizado (DEX) que ha impulsado las DEFI (finanzas descentralizadas) $0.419 /$39.52 x93 la inversión inicial.

THETA, una plataforma para hacer streaming descentralizado. $0,0039/$15,90 x4076 la inversión inicial. ¿Cómo no arruinarse en el intento? Hay muchas oportunidades que te pueden cambiar la vida pero hay que formarse muy bien y rodearse de gente de confianza que te quiera ayudar y no estafar.

La plataforma Theta de streaming, una de las más rentables

Las monedas virtuales, algo que parecía ciencia ficción, tienen ya su sitio en el mundo real. Si un bitcoin pasó de valer 5.000 dólares a casi 65.000 en 2020, con lo que multiplicó por 13 su valor, las inversiones de mayor rentabilidad fueron los proyectos pequeños, los denominados altcoins. Algunas costaban céntimos o unidades de céntimos.

BNB,(Binance Coin), la moneda del mayor exchange del mundo, pasó de 14 dólares a 637, lo que multiplica por 45 la inversión inicial. DOGE (Doge Coin) nació como un meme y sirve para pagos. Pasó de 0,001952 a 0,4377, multiplicando por 224 la inversión inicial. UNI (Uniswap) multiplicó por 93 su valor, mientras que Theta, la plataforma para hacer streaming descentralizado multiplicó por 4.076 la inversión inicial. Con solo 1.000 euros invertidos se obtuvieron ganancias de 4 millones de dólares en solo un año.

"Las criptomonedas hacen millonarios, pero tienen graves riesgos de desplome" Antonino Comesaña - Presidente de Agalbit

Antonino Comesaña es el presidente de Agalbit, una asociación sin ánimo de lucro cuyos socios aspiran a fomentar el conocimiento en tecnología blockchain e internet de las cosas y convertirse en punto de encuentro de personas con inquietudes e interés por la tecnología más innovadora.

–Bitcoin quería ser un dinero digital para particulares y para intercambiar valores sin intermediarios. En el último año, menuda revalorización ha tenido. ¿Hay muchos nuevos millonarios?

–Lo más bajo que estuvo el año pasado un bitcoin fue a 3.500 euros y llegó a los 60.000, así que se ha multiplicado mucho. Pero los que se han hecho muchísimo más ricos el último año son quienes invirtieron en ‘altcoins’, proyectos muy pequeños alternativos. Valían 10, 20 o 30 millones de dólares y con todo el dinero que les entró ahora valen miles de millones. Tenemos inversores que metieron unos 3.000 euros y lograron entre 300.000 y 400.000. Pero también hay jóvenes veinteañeros que ganaron mucho más, las oportunidades de verdad están en esos proyectos pequeños si sabes leerlos.

"Mi consejo es no invertir nunca dinero que vayamos a necesitar para comer y vivir"

–Entonces, ¿las criptomonedas son un chollo?

–No. Hacen millonarios pero tienen graves riesgos de desplome. Va por ciclos. El bitcoin es un proyecto muy joven, cogió dimensión hace ocho años. En bolsa ha tenido ciclos que han multiplicado la inversión por cien o por mil, pero después tiene grandes correcciones desde máximos entorno al 70 y el 85%. Es ultravolátil, aunque la corrección nunca es mayor que la del ciclo anterior.

–Por lo que dice, parece que el bitcoin está llegando a su máximo. ¿Hay que vender ya?

–No sabemos qué pasará. Sufre una tendencia alcista a largo plazo. Está entrando mucho dinero porque los bancos centrales generan mucha liquidez, también en bolsa. Hay burbujas en todos lados. Al final el dinero que dan los bancos centrales está yendo a activos financieros, entre ellos las criptomonedas. ¿Cuánto puede durar el ciclo expansivo del bitcoin? Si lo supiéramos yo ya sería rico.

–¿Cuál es el papel de Agalbit?

–Como asociación somos el referente gallego y nos dedicamos a dar formación al inversor particular, empresas e instituciones, pero nunca invertimos por él. No es lo mismo comprar bitcoin a 3.500 euros que ahora por más de 55.000. Mi consejo es no invertir nunca dinero que vayamos a necesitar para comer y vivir.