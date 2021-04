Ismael Sáez: "La política tiene que volcarse para proteger las exportaciones de calzado"

La pandemia de coronavirus lo ha marcado todo en el último año. ¿Cómo cree que debe afrontarse la salida de la crisis desde el punto de vista laboral?

Hemos asistido a una crisis sin parangón en la que se ha destruido mucho empleo. Afortunadamente, fruto del diálogo social, hemos contado con una herramienta, como son los ERTE, que han moderado el impacto. Para salir de esta coyuntura tan complicada es necesario, primero, que la vacunación alcance el ritmo adecuado para que la economía se reactive, y segundo, que los fondos que van a llegar desde Europa se apliquen de forma adecuada y proporcionada para que nadie se quede atrás.

Su sindicato habla de cambiar el modelo productivo. ¿En qué dirección?

La provincia está muy enfocada al turismo, un sector muy importante que hay que defender. Sin embargo, se ha demostrado que los territorios donde la industria tiene mayor peso han sido capaces de capear mejor las crisis. Se trata de un actividad en la que, por ejemplo, predominan más los contratos estables que los temporales, y que ha demostrado en esta pandemia una notable capacidad de adaptación.

Sin embargo, también hay sectores industriales que lo están pasando bastante mal, como es el calzado...

Los sectores relacionados con el mundo de la moda han notado con mayor dureza el impacto de la crisis, y a través del diálogo social y la presión ejercida desde la Generalitat se ha conseguido que el calzado finalmente vaya a poder beneficiarse de las ayudas directas habilitadas por el Gobierno central. Hablamos de una industria fundamental para nuestra provincia, y de manera muy especial para municipios como Elche, Elda o Petrer.

El problema ahora está en la amenaza de aranceles por parte Estados Unidos, que podría tener efectos muy negativos sobre el sector...

Es una amenaza totalmente injusta que emana de un tema ajeno para esta industria como es la Tasa Google. Por eso es completamente necesario volcarse a nivel político para proteger las exportaciones del calzado y paralizar esta medida, que no cabe duda de que agravaría la situación.

¿Por dónde tiene que pasar el futuro del calzado?

Ahora hay que centrarse en las amenazas que pesan sobre él, pero, en un contexto general, lo que nosotros planteamos es la necesidad de potenciar la cadena de valor. Nuestra base tiene que ser la apuesta por el calzado de calidad, porque nos equivocaríamos si quisiésemos competir en materia de precios. También es necesario que los empleos y los salarios sean dignos.

¿La economía sumergida continúa siendo un problema?

Seguimos soportando índices muy altos de economía sumergida, y hay que erradicarla a través del diálogo porque tiene un impacto brutal sobre la competitividad de las empresas. Tiempo atrás era un problema del calzado, pero hay sectores que lo han sobrepasado. Y para terminar con ello no basta sólo con crear observatorios, sino que éstos deben ser operativos y, sobre todo, efectivos en todas las variantes de la economía sumergida. Sin ir más lejos, hay casos de empresas que se han acogido a los ERTE mientras sus empleados continuaban trabajando.

¿Entiende que se siga sin derogar las reformas laboral y de pensiones?

Entiendo que estamos pasando por un momento complicado, pero son cuestiones que prometió el Gobierno y que consideramos imprescindibles. Eso, y la subida del salario mínimo interprofesional, para que se sitúe entre los 1.250 y los 1.300 euros. Para salir de la crisis hay que reactivar el consumo y, para ello, es necesario que los trabajadores tengan unos salarios dignos.

En su demarcación territorial también tiene un fuerte peso la agricultura, que ahora mismo se ve amenazada por un recorte de caudal en el trasvase Tajo-Segura. ¿Qué opina?

Tenemos que proteger nuestros sistemas productivos, y la agricultura es un elemento imprescindible. Por eso vamos a defender el trasvase poniéndonos al lado de los ayuntamientos. Ahora bien, lo que no queremos es una guerra del agua. Es del todo vital llegar a acuerdos a través del pacto y el diálogo, de manera que todos puedan sentirse beneficiados. El conjunto de los territorios deben ser solidarios, y más en una materia como ésta.

¿Va a ser este su último mandato al frente de la secretaría general del sindicato?

No es algo que me plantee en estos momentos. De entrada, afronto esta etapa con la misma ilusión y compromiso que el primer día, me siento apoyado y es una gran satisfacción que todos podamos ir de la mano. A lo que me comprometo es a seguir trabajando por los derechos de los trabajadores y, eso sí, a tratar de involucrar más a la gente joven en el día a día del sindicato.