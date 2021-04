Yaissel Sánchez : "Debemos cambiar el modelo productivo, pero sin olvidarnos del turismo"

¿Cómo afronta su segundo mandato al frente de la secretaría general?

Estos años me han servido para conocer mejor la organización, y el objetivo es seguir trabajando junto a mis compañeros por un ideal común, que no es otro que la justicia, la igualdad de la mujer, el equilibrio en el reparto de la riqueza y la lucha contra las desigualdades.

Tras el fuerte impacto que ha tenido la pandemia sobre la economía, hay muchas esperanzas depositadas en los fondos que van a llegar desde Europa. ¿En qué opina que se deberían invertir?

Debemos aprovechar esta oportunidad para cambiar el modelo productivo de la provincia, pero sin olvidarnos del turismo. Que nosotros defendamos que no es bueno depender de un único sector no quiere decir que estemos en contra del mismo, porque somos conscientes de la importancia que el turismo tiene para nuestro territorio y la riqueza y los puestos de trabajo que genera. De hecho, los fondos también pueden servir para reforzar su competitividad.

¿Cómo se puede abordar un cambio de modelo?

La Generalitat está apostando por la innovación y la digitalización, además en la propia ciudad de Alicante, y creo que ése debe ser el camino a seguir. Contamos con grandes universidades y hay que aprovechar ese conocimiento para impulsar ese cambio, pero siempre acompañado de un mercado laboral fortalecido.

¿Considera que la situación de los trabajadores está siendo cada vez más precaria?

Sin lugar a dudas. Es fundamental mantener un empleo decente y no precario, que sea lo más duradero posible, porque está habiendo un abuso de la temporalidad. Los empresarios es lógico que quieran jugar a favor de sus empresas, pero precisamente por eso deben aliarse con sus trabajadores, dándoles más participación y formación. También les pedimos que cumplan con los pactos a los que llegamos, pese al momento complicado por el que estamos atravesando. No puede ser que en el último año, pese a la merma de la actividad, hayamos registrado todavía 26 accidentes laborales mortales. Falta rigurosidad por parte de las empresas.

La juventud parece que es la que lo tiene más complicado...

Me preocupa mucho la situación en la que se encuentra la generación que viene. Muchos jóvenes sufrieron la crisis anterior cuando tenían 20 años y el mercado laboral no los acogió, y ahora se ven metidos en otra coyuntura de lo más complicada. Hay que hacer lo posible por ofrecerles una salida y aprovechar su talento, porque están muy bien formados y no podemos permitirnos el lujo se que se marchen a otros países. En este contexto, y hablando del cambio de modelo productivo, puede ser muy interesante potenciar el empleo verde, justo en un momento en que vemos que los recursos del planeta son finitos y que, como consecuencia, se puede abrir un amplio abanico de oportunidades.

Volviendo al tema del turismo, ¿qué futuro le ve?

El turismo es una actividad fundamental que abarca a muchas pequeñas y medianas empresas, y, además, en sectores tan variados como los hoteles, los restaurantes, el comercio y los servicios. Todo eso no va a caer, pero con la innovación y la digitalización se pueden crear más posibilidades, también de trabajo. Además, sería importante diversificar y que no sea solo sol y playa, apostando por el turismo cultural, el gastronómico o el de eventos. Son temas que se han hablado mil veces, pero que no acaban de plasmarse. Eso es lo que me disgusta de la política, que sabiendo nuestras debilidades y nuestras fortalezas, no avancemos. Debería haber una ruta a seguir y que se aplicara, gobierne quien gobierne.

En los últimos meses están protagonizando junto a CC OO una campaña de movilizaciones para la derogación de la reforma laboral y de pensiones. ¿Están decepcionados con el Gobierno?

Decepción no es la palabra, pero los partidos que gobiernan se presentaron a las elecciones con unas propuestas y deben cumplirlas. Las reformas laboral y de pensiones fueron imposiciones de Rajoy que ya se ha visto que han tenido efectos muy negativos. También es imprescindible subir el salario mínimo, como lo han hecho Francia o Portugal.

Durante su mandato se ha distinguido por su reivindicación del feminismo...

Se ha avanzado en la igualdad, pero continúa habiendo mucha resistencia. El machismo se va transformando para continuar poniendo trabas, y me pregunto hasta cuándo se va a soportar la vergüenza que supone matar a una mujer por el hecho de serlo.