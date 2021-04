Un tejido productivo más sostenible y digital. Este es el codiciado objetivo del Fondo Europeo para la Recuperación (Next Generation EU) impulsado por Bruselas para ayudar a las empresas a reactivar la economía en los próximos años y superar los estragos causados por la pandemia de la covid-19. Anunciados en 2020 y con los que España recibirá 140.000 millones (72.200 en ayudas directas), estos fondos todavía generan dudas e interrogantes en la sociedad relacionados con la forma en la que se canalizarán estas ayudas o cuáles serán los sectores más beneficiados.

Para resolver estas y otras incertidumbres, el periódico INFORMACIÓN y Banco Sabadell han organizado esta semana el encuentro «Fondos europeos de recuperación» en el que representes políticos y empresariales de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, así como profesionales de la propia entidad financiera, explicaron algunos de los puntos más importantes de este plan de ayudas que quiere transformar el tejido productivo de España y de la provincia de Alicante, en particular, apostando por la digitalización y la sostenibilidad.

Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; Francisco Menargues García, decano del Colegio de Economistas de Alicante; Perfecto Palacio, presidente CEV Alicante; Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinación de la Acción de Gobierno en la Generalitat Valenciana; Blanca Montero, subdirectora general y responsable de Fondos Europeos en Banco Sabadell; y Luis Serra, director de Negocio Institucional Territorial Este de Banco Sabadell, fueron los participantes en un evento donde todos coincidieron en la necesidad de apostar por la colaboración pública-privada y en trasladar optimismo de cara al futuro.

Fue Luis Serra quien inauguró el encuentro poniendo en valor la importancia que tiene este programa de recuperación económica al ser «la primera vez que la Unión Europea se endeuda para financiar una iniciativa de 142.000 millones de euros». Además, detalló que España tiene una oportunidad única para aprovechar unos fondos muy elevados al ser el tercer país que más dinero recibirá en relación con el Producto Interior Bruto (PIB).

«Estos fondos van a ser la palanca fundamental para superar la actual crisis y nos van a servir para reforzar la resiliencia y transformación de la economía», enfatizó el responsable de Banco Sabadell, al tiempo que resaltó que estas ayudas están abiertas a todo tipo de compañías «independientemente de su tamaño».

En una economía marcada por la presencia de pymes más del 98% de las empresas lo son) no podía ser de otro modo. «Estamos oyendo grandes proyectos y se suele dar más importancia a las noticias relacionadas con las grandes empresas. Pero el dinero va a estar disponible para las pymes y ellas van a tener un papel importante en esta recuperación», remarcó Blanca Montero, subdirectora general y Responsable de Fondos Europeos en Banco Sabadell.

Y para animar a las pymes a optar a estos fondos Banco Sabadell está divulgando y comunicando a clientes y sociedad en general todas las oportunidades y trámites que estarán disponibles para estas compañías y para los autónomos a la hora de beneficiarse del programa Next Generation EU.

Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, remarcó que éste es precisamente uno de los puntos clave. «Para que los fondos sean un éxito hay que cumplir cuatro directrices: las empresas deben conocer las ayudas (comunicación); las ayudas deben ser accesibles, no farragosas y concederse con agilidad», opinó el representante cameral, quien incidió en la oportunidad que supone esta iniciativa europea para digitalizar y hacer más competitivo todo el tejido productivo alicantino.

Riesgos de los fondos europeos

Si bien es cierto el ambicioso fin de transformar la economía no es menos verdad que las pymes lidian en estos momentos con necesidades concretas y acuciantes. Al respecto, Francisco Menargues apuntó que «más del 95% de las empresas son pymes en una situación delicada y se calcula que tanto la mitad de los autónomos como de estas empresas están en riesgo de desaparición».

Por ello, indicó que «las necesidades de las compañías a corto plazo son otras y deben administrarse medidas urgentes dirigidas a la recapitalización, ya que corremos el riesgo de que los fondos pueden no cubrir las necesidades del momento, un riesgo que debemos evitar». Perfecto Palacio, por su parte, apuntó que «los fondos deben destinarse para que las empresas recuperen su estado anterior a la crisis provocada por la covid-19 y servir también para que den un paso adelante en tecnología y digitalización para lograr una mayor competitividad».

Además, el dirigente de CEV en Alicante advirtió: «No son fondos para lucrarse, son fondos para convertir a la Comunidad Valenciana en una región competitiva que lidere la transformación digital».

¿Cuándo llegarán las ayudas de Next Generation EU?

La concesión de los fondos Next Generation EU y la fecha en la que este dinero comenzará a fluir son las dudas más recurrentes. Al respecto, Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinación de la Acción de Gobierno en la Generalitat Valenciana, recordó que ya hay una parte de este plan que está llegando: son los 1.254 millones de euros destinados a gastos para luchar contra la covid-19 .

«Todos los fondos relacionados con proyectos de transformación y digitalización comenzarán con las convocatorias», aclaró el dirigente público, quien auguró que en el mes de julio España podría empezar a recibir estos fondos. «Todos los países tenemos como plazo para presentar nuestro planes de recuperación el 30 de abril. Desde esa fecha habrá alrededor de tres meses para que se apruebe el plan desde Europa», detalló.

Blanca Montero añadió que «a partir de ahí habrá un anticipo del 13% de las ayudas» y recordó también que el Gobierno ya incorporó en los presupuestos generales una partida de 27.000 millones vinculados a los fondos Next Generation EU «pero no los está utilizando hasta no tener aprobado y consensuado el plan. Esperamos que antes de verano haya alguna convocatoria de estas ayudas».

Sectores y actividades principales

España destinará el 33% del presupuesto de estos fondos a distintos proyectos de digitalización. La transición ecológica contará con un 37% de estas ayudas. Otros campos están relacionados con la igualdad de género y la cohesión social y territorial. El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia también desarrolla diez políticas que integran 30 líneas de actuación. Con esta información, las empresas deben empezar a trabajar e intentar alinear su plan estratégico con estos objetivos y buscar oportunidades de financiación con ayudas públicas.

Para Blanca Montero, la cuantía de las ayudas no será proporcional al tamaño de los sectores ni a las actividades más dañadas por la covid-19. «Construcción, utilities y telecomunicaciones serán los sectores más beneficiados de los fondos», opinó la subdirectora general y responsable de Fondos Europeos en Banco Sabadell, quien también manifestó que cada vez es más difícil establecer diferencias entre sectores y actividades económicas al estar todo más relacionado que nunca, lo que puede generar un efecto arrastre y multiplicador beneficiando a muchas industrias.

«Son unos fondos muy colaborativos que ayudarán a desarrollar proyectos muy transversales en los que participarán empresas y agentes de toda la cadena de valor, algo necesario para que los proyectos sean realmente transformadores», remarcó Blanca Montero. Además de esta colaboración empresarial, el resto de representantes en la jornada también incidieron en la importancia que tendrá la colaboración público-privada para poder hacer realidad los proyectos.

El peligro de la burocracia en el trámite de las ayudas públicas

¿Tiene España capacidad para tramitar los fondos Next Generation EU? ¿Podrá tramitar la Comunidad Valenciana las estimaciones de 14.000 millones de euros en tiempo y forma? Estas preguntas no son gratuitas. Tal y como recordó Francisco Menargues, España ha ejecutado un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados en el último presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, el porcentaje más bajo de todo el bloque a pesar de haber crecido en diez puntos en el último año. Por ello, confió en que las administraciones públicas trabajen en este punto para solucionar los tradicionales problemas burocráticos que existen. «Si no se hacen las cosas bien puede haber una gran decepción en la sociedad», apuntó.

Al respecto, Juan Ángel Poyatos se mostró optimista y recordó que el Gobierno está actualizando y simplificando todos los procesos de tramitación para hacerlo viable. A lo que hay que sumar la apuesta por la digitalización de la administración pública para hacer frente a la previsible avalancha de peticiones que habrá en los próximos meses. Perfecto Palacio, por su parte, opinó que acelerar los trámites y minimizar el papeleo es fundamental porque «no podemos gestionarlo como lo hacemos ahora, ya que la Generalitat solo ejecuta el 50% de las inversiones planificadas de unos 1.000 millones de euros. Con los fondos europeos estamos hablando de 14.000 millones de euros y no podemos renunciar a este dinero por la burocracia».