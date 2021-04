Consuelo Navarro: "Hay que abordar un cambio de modelo productivo que no deje a las mujeres las últimas de la fila"

¿Qué balance hace de sus doce años de trayectoria como secretaria general?

Antes de acceder al cargo fui responsable de mujer y empleo en el sindicato, y eso es algo que me dejó marcada y que ha guiado posteriormente mi mandato, luchando por el feminismo, los derechos y la igualdad de las mujeres. Nada más entrar, me pilló la crisis de 2008, que tuvo unas consecuencias nefastas a nivel de desempleo y también en forma de restricciones de los derechos sociales y de los trabajadores. Ahora, casi al final, me ha tocado vivir también una pandemia a gran escala y la irrupción de un fascismo que intenta manipular a la clase trabajadora desde las elites sociales y económicas, y contra el que hay que hacer frente común. Así que, en resumen, no se puede decir que haya sido un mandato ni mucho menos fácil, pero la labor del sindicato considero que ha sido muy notable.

¿El feminismo ha impregnado todos los ángulos de su gestión?

Desde el primer momento. El feminismo como una estrategia de detección y lucha contra la violencia de género, y también para la reivindicación de la igualdad. Ese es el discurso que he articulado desde el sindicato, pero en Alicante son muchas las entidades que luchan por lo mismo y una de las ciudades en las que más se han movilizado las mujeres, hartas de ver cómo se nos estaba pisoteando.

La crisis del 2008 tuvo, como usted dice, consecuencias terribles para la clase trabajadora. ¿Está pasando lo mismo en ésta?

En esta crisis hemos tenido un Gobierno más receptivo que nos ha escuchado, y una prueba de ello son los ERTE, que han conseguido salvar muchos empleos. Sin embargo, han sido tantos años de deterioro que, para compensarlo, va a ser necesario reforzar al máximo las políticas de izquierdas. Los gobiernos no pueden estar al servicio de los consejos de administración, sino que deben redistribuir la riqueza. Es necesario contar con un tejido productivo que tenga en cuenta a los jóvenes y a los mayores de 45 años que son expulsados del mercado de trabajo. También hay que reforzar al máximo los servicios públicos para que las crisis no las terminen pagando siempre los mismos. Sólo hay que pensar que en estos últimos meses hay gente que no se ha muerto por el covid, sino por la soledad y la falta de atención.

Ahora llegan los fondos europeos para la recuperación. ¿Qué habría que hacer con ellos?

Habría que abordar, como se viene reivindicando, un cambio de modelo productivo que no tenga un impacto negativo en el territorio y que no deje a las mujeres las últimas de la fila. Yo le presto mucha importancia al cambio climático y al respeto por el medio ambiente, porque el planeta nos está mandando muchas señales de alarma. Ésa debe ser la filosofía, y resulta que no se le presta la suficiente atención ni a nivel global ni tampoco local. Por ejemplo, aquí los gobernantes dan la sensación de estar muchas veces fuera de tiesto. Ahora resulta que en el puerto de Alicante hay que poner unos macrodepósitos, y abrir un restaurante para las elites en el faro del Cabo de las Huertas. Así, desgraciadamente, es como gobierna la derecha: pensando en las elites.

¿El cambio de modelo debe ir en detrimento del turismo?

Es un sector muy importante al que se tiene que apoyar, pero también hay que darle una vuelta para evitar los empleos precarios y la degradación del territorio. Considero que, en estos momentos, ya hay una saturación en la oferta de bares y restaurantes, y que se debe apostar por otro modelo que tenga en cuenta también la cultura y el patrimonio natural. Por otro lado, debemos ser conscientes de que no podemos sustentar la economía provincial en el monocultivo de un sector que en parte está tan precarizado, por lo que hay que buscar alternativas sectoriales.

¿Ve una salida más o menos rápida a la crisis?

Ahora es muy probable que podamos asistir a cierres o restructuraciones de empresas, y por ello las políticas de protección social deben ser una prioridad. También hay que exigir responsabilidad a los empresarios.

¿Están decepcionados con el Gobierno por su tardanza en la derogación de las reformas laborales y de pensiones?

Es una agenda que se debe desarrollar cuanto antes. La reforma laboral fue muy negativa para los trabajadores, porque primó los convenios de empresa frente a los sectoriales y se abarataron los despidos. Las pensiones, por otro lado, no pueden estar dependiendo de la esperanza de vida de las personas, y el incremento del salario mínimo es vital para la reactivación del consumo.

¿Considera que los sindicatos están perdiendo poder de representatividad entre el colectivo de trabajadores?

Nos lo han puesto muy difícil con las reformas, pero lo cierto es que continuamos negociando convenios y celebrando elecciones sindicales, y hemos sido capaces de movilizar a millones de personas. Además, en esta crisis, como en todas, hemos demostrado la importancia de los sindicatos.

¿Por dónde pasa su futuro?

Mi futuro pasa por regresar a mi trabajo como educadora en una casa de mujeres víctimas de la violencia de género, y por seguir defendiendo las convicciones que me han llevado hasta aquí.