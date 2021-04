La emergencia climática es el mayor desafío que vive la Humanidad. Un reto que no va a ser a medio ni a largo plazo. Es un desafío a corto plazo que ya está definiendo el escenario mundial y marcando los pasos a seguir tanto de los organismos públicos como de las entidades privadas. La generación de energías limpias o la descarbonización son medidas que no pueden esperar y esto es algo que afecta a todos los sectores e industrias.

Para hablar sobre la industria del transporte y los retos de futuro que afronta la movilidad, la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), la Cátedra Vectalia de la Universidad de Alicante (UA) y el Club INFORMACIÓN organizan ayer la jornada «La hora del hidrógeno. La descarbonización en el transporte» en un formato híbrido en el que los asistentes conocieron de manos de expertos de primer nivel el interés que suscita esta tecnología para reducir las emisiones contaminantes que genera el transporte.

Un tema de actualidad y de vital importancia y que, tal y como señaló durante la presentación la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, configura «uno de los temas capitales de nuestro entorno» y en el que la UA está muy comprometida con el desarrollo sostenible, fomento de energías renovables y defensa de la transición ecológica al ser «áreas relacionadas con nuestras líneas prioritarias de nuestras investigaciones».

«Entre el 30% y el 40% del CO2 que se produce en las carreteras españolas procede de las ciudades», apuntó durante su intervención por videoconferencia María José Rallo, secretaria general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), quien consideró que España está ante la oportunidad histórica «de transformar y modernizar nuestra economía y movilidad» gracias a las iniciativas lanzadas por el Gobierno en materia de sostenibilidad y a los fondos Next Generation EU que centran la concesión de los fondos a la lucha contra el cambio climático.

«La nueva movilidad tiene que ser descarbonizada, digital, segura y tiene que estar vertebrada en torno al transporte público», opinó la secretaria general del MITMA. Además, remarcó que la importancia del hidrógeno verde en la consecución de una economía descarbonizada en el transporte tiene un gran potencial de crecimiento y recordó las ventajas que tiene España para convertirse en un referente en este sector al indiciar que «tenemos la suerte de contar con toda la cadena de valor del hidrógeno verde: fuentes de energía renovable, red de gasoductos que son adaptables al transporte del hidrógeno, empresas energéticas y de transporte con la capacidad de desarrollar una tecnología de hidrógeno verde propia y española».

Por ello, recordó la aprobación de la «Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable» que incluye los objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030, incluyendo 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores. Además, incorpora un hito intermedio para 2024: contar con una potencia instalada de entre 300 y 600 MW. (Ver más información en el anexo del reportaje).

Desde el punto de vista del transporte y la movilidad, el objetivo es, desde el punto de vista de la representante del Ministerio, «dar al peatón el papel cumbre en la movilidad y priorizar, seguido del transporte público y colectivo al ser el que es capaz de ser más eficiente, reducir las emisiones y ahorrar dinero a usuarios, contribuyendo también a vertebrar las ciudades y reducir el uso del vehículo particular».

El transporte público como columna vertebral

Acto seguido, el presidente de ATUC (Asociación de empresas gestoras de los transportes urbanos colectivos), Miguel Ruiz, recordó que cada año se hacen más de 4.000 millones de viajes en autobús, unas cifras que, comparadas con los 42 millones de viajes en avión o los 22 millones de AVE, «hacen necesario que el sector tenga que aplicar la tecnología del hidrógeno verde para reducir las emisiones». Además, incidió en la importancia que tiene el transporte público para las sociedades verdes del futuro al considerarlo «la columna vertebral de la movilidad sostenible».

«El coche es insostenible. Los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes van a estar obligados a hacer un plan de zonas verdes en los próximos años, por lo que al centro de las ciudades solo podrán entrar coches no contaminantes. Pero el coche eléctrico, incluso, no es la solución, ya que aunque no contamina no solucionará los problemas de tráfico. La única visión sostenible es el transporte colectivo», subrayó.

En cuanto al uso del hidrógeno verde en el sector del transporte colectivo como es el de los autobuses, Migue Ruiz señaló dos grandes virtudes: la rapidez de repostaje que ofrece el hidrógeno verde frente al eléctrico y el mayor número de kilómetros que se pueden hacer. Con respecto al primer punto, indicó que un autobús de hidrógeno verde puede ser recargado en 12 minutos mientras que uno eléctrico necesita toda una noche. En relación a los kilómetros recorridos, la pila de hidrógeno verde puede tener autonomías de 400 kilómetros, lo que en su opinión es una cifra a tener en cuenta porque los autobuses «necesitan estar muchas horas en la calle y hay que evitar que vuelvan a la cochera para ser rentables los servicios».

Sin embargo, no pudo eludir hablar de los retos que tiene el uso de esta tecnología. Y el principal «rival» a batir está en el del coste que tiene la incorporación del hidrógeno verde. «El gran interrogante está en el modelo de negocio y en saber cuánto nos va a costar el kilómetro recorrido con hidrógeno verde», reflexionó, al tiempo que incidió en que habrá que tener en cuenta iniciativas como la subvención o no de estos proyectos por parte de las administraciones públicas o sobre cómo se hará el suministro de las flotas de autobuses. «Las empresas grandes podrán afrontar el gasto de crear una hidrogeneras propia, pero las pymes lo van a tener muy difícil y habrá que saber cómo van a poder acceder a estos suministros».

Para cerrar esta primera fase de la jornada, Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) remarcó la oportunidad histórica en la que se encuentra España de apostar por la tecnología del hidrógeno verde al señalar que la apuesta por el hidrógeno verde actual «se fundamenta en la descarbonización y en la sostenibilidad. No está basada en la economía y en la rentabilidad, por lo que tenemos la oportunidad de aprovechar todo este movimiento mundial que, además, viene acompañado de presupuestos y una hoja de ruta para apostar por el hidrógeno verde».

En cuanto a su aplicación al transporte, el presidente de AeH2 consideró que es una solución ideal que puede implementarse en todo tipo de vehículos y que ofrece una gran versatilidad en diferentes medios de transporte. Para ser rentable, indicó que la producción del kilogramo de hidrógeno verde debería estar entre los 1 y 2 euros, algo muy lejano todavía, pero confió en que el objetivo puede alcanzarse. Y destacó el dominio de nuestro país en este campo. «En España se publica el 3,6% de la documentación de Hidrógeno Verde y Pilas de Combustible. La contribución de España está muy bien posicionada y tenemos referentes mundiales. No hemos parado en 20 años de investigar en esta tecnología», recalcó.

Mesa redonda

La mesa redonda de la jornada contó con la participación del director de Innovación y Proyectos de Vectalia, Rubén Darío Urrestarazu, quien actuó de moderador, además de del responsable de Desarrollo Global de Hidrógeno en Iberdrola, Jorge Palomar; Maribel Rodríguez del Green Hydrogen Business Development de FRV; el gerente de diseño de productos y sistemas energéticos de Repsol, Javier Aritegui; y el director general de Solaris-CAF, Kepa Mindikute.

La primera en tomar la palabra fue Maribel Rodríguez indicando que las marcas esperan conseguir en los próximos años una reducción de precios en la producción de la pilas de hidrógeno cercana al 60%, lo que consideró una excelente noticia y oportunidad para una tecnología que es «un vector energético que maximiza el uso de las renovables y puede permitir a España tener una independencia energética de otros países». Con respecto a su utilización en el sector transporte, la experta manifestó que puede ser más adecuada en aquellas industrias en las que los trayectos sean más largos, concretando en que donde primero se implantará será, probablemente, en el autobús.

Javier Arisztegui, gerente de diseño de productora y sistemas energéticos de REPSOL, describió el hidrógeno verde cómo «una solución que permite descarbonizar, eliminar el CO2 de la sociedad y nos almacenar mucha energía para poder circular durante muchas horas durante el día con el vehículo», aunque matizó que el éxito dependerá de conseguir unos costes ajustados y competitivos. «Las economías de escala y el desarrollo tecnológico serán importantes para conseguirlo, pero también las mejoras que se produzcan en la generación de energía eléctrica, ya que es la que se va a utilizar para poder generar a su vez la energía de hidrógeno».

Por su parte, Jorge Palomar, de Iberdrola, sostuvo que «hay nichos donde la electrificación no es la mejor fuente de descarbonización y ahí es donde entra el hidrógeno verde. La primera entrada va a ser por el sector industrial y, a continuación, llegará a la movilidad pesada. Va a ocurrir de forma paulatina y pausada. Queda lejos todavía su aplicación a la movilidad marítima y al transporte aéreo».

Al igual que Javier Arisztegui consideró que la consolidación del hidrógeno dependerá de la tecnología y de la escalabilidad de costes. «La clave es hacer proyectos de grandes dimensiones y tener precios competitivos de la energía eléctrica que al final nos van a permitir producir el hidrógeno verde. De momento no es rentable y de ahí la importancia de apostar por los proyectos transversales», apuntó, enfatizando en que el Gobierno invertirá en este campo 1.555 millones hasta 2023.

Kepa Mendikute, de Solaris-CAF, corroboró las palabras del resto de participantes y se mostró optimista sobre la evolución del hidrógeno verde. «La realidad está siendo bastante más agresiva y hemos tenido que multiplicar la capacidad de producción de vehículos de hidrógeno verde. Países como Alemania, Holanda, Bélgica e Italia están liderando este sector ahora mismo». En cuanto a su uso, señaló que el vehículo eléctrico y el de hidrógeno verde convivirán y que este último se impondrá en «las grandes líneas de autobuses de movilidad interurbana donde las baterías eléctricas se quedan cojas».

Objetivos para el transporte por tierra de la Hoja del Hidrógeno