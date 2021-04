El balance del primer año de pandemia: el covid se cobra 47.100 empleos en Alicante

El balance final es que, un año después, la provincia tiene 47.100 ocupados menos -ha pasado de 760.800 a 713.700-, y eso sin contar con que la EPA del primer trimestre de 2020 ya reflejaba el primer golpe del covid. Esto sitúa a Alicante como la cuarta demarcación con mayor caída del empleo en términos absolutos durante este periodo, tan sólo por detrás de los contabilizados en Las Palmas de Gran Canaria, donde en estos momentos tienen trabajo 82.100 personas menos que hace un año; Barcelona, con un descenso de 55.500 ocupados; y Santa Cruz de Tenerife, con 48.000.

A pesar de lo abultado de la cifra, el dato es significativamente mejor al que registró durante la anterior crisis, cuando entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2009 se volatilizaron más de 72.500 empleos en la provincia, a pesar de que la caída del PIB nacional fue menor, del 3,8% frente al 11% del año pasado. Todo un indicativo de que los ERTE y el resto de medidas adoptadas para sostener la ocupación ha funcionado relativamente bien, como coinciden en señalar sindicatos y patronal.

Parados

Como es lógico, la destrucción de empleo se ha trasladado a la cifra de parados, que ha pasado en este tiempo de 134.400 a 169.300, es decir, 34.900 más. Esto sitúa la tasa de paro en el 19,17%, cuatro puntos más que antes de la pandemia y tres más que la media nacional, según el INE. Pero quizá en este caso también resulta significativo el aumento que registra la población inactiva, que suma 27.200 personas más que hace un año, hasta alcanzar los 714.500.

Un aumento que se produce, además, a pesar de que hay menos amas de casa y de que el colectivo de pensionistas o el de estudiantes apenas ha variado. De esta forma, todo el aumento se concentra el apartado de «otros», que recoge principalmente a aquellos que están en disposición de trabajar, pero que no buscan empleo activamente, por lo que el INE no los considera parados. Una situación en la que se encuentran, por ejemplo, muchos trabajadores que han perdido su puesto en el sector de la hostelería y que, con los establecimientos cerrados, no tienen oportunidad de encontrar uno nuevo.

El propio secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, atribuyó este incremento de la cifra de inactivos al «desánimo lógico de las personas ante una situación tan compleja como la que estamos padeciendo», que complica enormemente la búsqueda de ocupación.

19,17 La tasa de paro actual de la provincia La cifra ha aumentado en cuatro puntos en el último año. 49,6% La tasa de actividad femenina Son seis puntos menos que la masculina, lo que indica que la brecha sigue.

En cuanto a los sectores, en la comparativa entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de este año es la industria la que sufre el mayor batacazo, con 29.200 ocupados menos. Una pérdida que se concentró casi toda en el segundo trimestre del año pasado, mientras que desde entonces la cifra se ha mantenido, lo que lleva a pensar que lo que se han suprimido son los empleos temporales y los fijos discontinuos. Por su parte, los servicios se dejan 12.300 ocupados, aunque en este caso cabe destacar que ya había perdido 26.000 empleos con relación al trimestre anterior, algo que no había ocurrido con la industria. Por su parte, la construcción cuenta con 4.100 trabajadores menos, y la agricultura con 1.300 menos.

Primer trimestre

En cuanto a los datos puros y duros del primer trimestre del año, la provincia ha arrancado el ejercicio con la pérdida de 16.600 empleos. En este caso, sí es el sector servicios el que más retrocede, con 17.100 ocupados menos que en diciembre, ya que es el que se vio más afectado por el endurecimiento de las restricciones para frenar la tercera ola de la pandemia. Por su parte, la cifra de ocupados en la construcción cayó en 4.400 personas, ante la decisión de los empresarios de retrasar nuevos proyectos; y la industria perdió 800 trabajadores. La única actividad que mejoró sus cifras en los tres primeros meses del año fue la agricultura, con 5.800 ocupados más que en diciembre.

Ante estos datos, sindicatos y patronal coincidieron en su valoración negativa. Así, la CEV destacó que la evolución del paro corrobora la «ralentización» que ha experimentado la recuperación, y se muestra preocupada porque el deterioro es mayor que la media nacional. Por su parte, desde UGT, Yolanda Díaz, reclama que las administraciones aprovechen los fondos europeos para «posibilitar la creación de empleos estables», que contribuyan también a cerrar la brecha de género actual. Por último, la secretaria de Empleo de CC OO PV, Ana María García, también aboga por pasar de las medidas coyunturales que se han adoptado para proteger el empleo a otras estructurales para propiciar sectores que creen puestos de trabajo de calidad.

137.500 trabajos menos en España en el primer trimestre

La situación del conjunto del país no es mejor que la registrada en Alicante. En el primer trimestre del año la economía española destruyó 137.500 empleos, lo que deja la cifra total de ocupados en 19.206.000, según la EPA. En el balance interanual, los datos del INE muestran que la pandemia ha acabado ya con 474.000 empleos, a pesar de las medidas de contención que se han adoptado. En el caso concreto de la evolución de los últimos tres meses, las únicas autonomías que consiguieron crear nuevos puestos de trabajo desde diciembre son Madrid, Cataluña y Cantabria, mientras que la Comunidad Valenciana lideró las caídas, con 40.200 empleos menos que en el anterior trimestre, según el INE.