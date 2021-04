Paco García: "Hay que repensar el turismo y evitar la degradación del territorio o mataremos a la gallina de los huevos de oro"

Albaceteño de Fuenteálamo, lleva, no obstante, desde 1995 en la provincia de Alicante, donde llegó para trabajar como docente en el que por aquel entonces se denominaba instituto número 3 de la capital, bautizado en la actualidad como Mare Nostrum. Tiene fijada su residencia en Xixona y se ha integrado totalmente en la sociedad y cultura de este territorio, hasta el punto de hablar a la perfección el valenciano. Sólo cinco años después de su llegada entró a formar parte de CC OO, donde estuvo al frente de la secretaría de enseñanza, antes de pasar a la de relaciones institucionales y política lingüística. De ahí ha dado al salto a la secretaría general, en lo que supone todo un reto para él.

Ha tomado las riendas del sindicato en un momento sumamente complicado, justo cuando estamos en medio de la pandemia de coronavirus. ¿Cómo ve el panorama?

Nos ha tocado vivir en pocos años dos crisis de gran envergadura. En la anterior nos robaron la cartera a los trabajadores, algo que hasta la derecha y la propia Unión Europea han llegado a reconocer. Ahora parece que la receta está siendo distinta, porque no puede ser que asuman la salida de las crisis precisamente los que más las han sufrido. Por eso confío en que el escenario de protección social iniciado con los ERTE se consolide, que se incrementen los salarios y que se refuercen los servicios públicos esenciales. Desde luego, los sindicatos lo vamos a reclamar.

¿Considera que ese cambio de enfoque va a perdurar?

Tampoco nos podemos engañar, porque estoy convencido de que llegará un momento, como en la anterior ocasión, en que la Unión Europea empezará a exigir ajustes. El reto, insisto, es que esos ajustes no repercutan otra vez en los mismos, y que haya una redistribución de la riqueza, porque no somos un país pobre.

Pero ese reparto no acaba de llegar, ni tan siquiera con el asunto de la financiación...

La Comunidad Valenciana, y en especial la provincia de Alicante, no puede continuar siendo la pagafantas de España. El país está liderado por Madrid, Barcelona y València, que son las que tiran del carro, pero después, teniendo en cuenta el peso del PIB con relación a la población, nos repartimos el cuarto puesto las provincias de Sevilla y Alicante. Sin embargo, los servicios que recibimos tanto desde el Estado como desde la propia Generalitat no son los adecuados. Nosotros contribuimos como el que más, y en cambio también tenemos salarios y pensiones más bajas que la media de España. Y, luego, encima, tenemos que asistir a lo del paraíso fiscal de Madrid, a costa, como digo, de pagafantas como nosotros. La conclusión es que hay que seguir reivindicando que de una vez por todas recibamos una financiación justa.

«La provincia de Alicante no puede seguir siendo la pagafantas de España en materia de financiación»

Los sindicatos vienen reivindicando que se aprovechen los fondos europeos de reconstrucción para cambiar el modelo económico. ¿Quiere eso decir que no se debe apostar tanto por el turismo?

Dependemos mucho de este sector y hay que seguir apoyándolo, y más en un contexto como éste en el que está sufriendo muchísimo. Pero hay que repensarlo para evitar la degradación del territorio, porque al final mataremos a la gallina de los huevos de oro. Considero que también se tendría que redistribuir, y que no esté situado sólo en la línea litoral. Por otro lado, se debe continuar apostando por la agricultura y reforzar la relocalización industrial, porque, en caso contrario, continuaremos siendo demasiado vulnerables en momentos complicados como el que nos está tocando vivir en la actualidad. Otra prioridad pasa potenciar la provincia como una tierra de acogida, pero para vivir en ella y no solo para visitarla. Y, ya puestos, resulta imprescindible la vertebración del territorio, porque en la actualidad hay demasiada distancia entre Dénia y Pilar de la Horadada, y no sólo física. Es necesario que todas las comarcas defiendan los mismos intereses, que se vea que lo que es bueno para unos también lo es para otros, porque así seremos más fuertes y nos irá mejor a todos.

Hablando de sectores al alza, en los últimos meses se está produciendo una avalancha de proyectos de plantas fotovoltaicas en la provincia. ¿Qué opina a este respecto?

Es un sector interesante en un momento en que debe primar la sostenibilidad y las energías renovables. Pero tampoco podemos consentir que se cree una burbuja solar que nos llene la provincia de paneles fotovoltaicos. La agricultura, como he dicho antes, también es importante, y no podemos caer en la especulación. Todo tiene que estar dimensionado en su justa medida.

«No podemos consentir que se cree una burbuja solar que nos llene la provincia de paneles fotovoltaicos»

¿Cuáles van a ser sus objetivos principales como secretario general de CC OO?

Hay que luchar con más fuerza que nunca contra el paro juvenil, porque no puede ser que los jóvenes tengan que estar trabajando todo el día con unos salarios tan pobres. También hay que seguir insistiendo en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista, y tomar conciencia de la importancia de pagar impuestos, eso sí, en función de lo que gana cada uno, sobre la base de que, si te escaqueas, estás quitando servicios a la sociedad. Por otro lado, vamos a reivindicar la consolidación del escudo social en esta salida de la crisis, y la necesidad de la derogación de las reformas laboral y de pensiones, que han hecho mucho daño a la clase trabajadora y a los mayores. También es irrenunciable que se produzca un incremento del salario mínimo interprofesional, para reforzar el consumo.

Pese a venir de Albacete, se ha convertido en un firme defensor de la lengua valenciana...

Ha sido una suerte conocerla y aprenderla, al igual que ha sucedido con mis hijos, porque les facilita el aprendizaje de otras lenguas. Me resulta incomprensible que todavía se utilice la lengua para hacer política de confrontación, y lo que ha pasado en Mutxamel con lo de retirarle el nombre de una avenida a Enric Valor me parece impresentable.