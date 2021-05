Lanzadera acelerará una startup ilicitana de cosmética natural en stick

Una decisión que permitirá a la firma instalarse en la Marina de Empresas promovida por la organización en el Puerto de València, donde recibirá todo tipo de asesoramiento y formación para ayudarle a consolidar el negocio, además de la posibilidad de acceder a un préstamo participativo de hasta 50.000 euros. Una opción cada vez más disputada, si se tiene en cuenta que en esta ocasión eran más de un millar los candidatos a incorporarse a alguno de los programas que tiene Lanzadera.

Como suele ocurrir con muchas iniciativas empresariales, Nusa Beuty es la historia de una idea y un empeño personal por llevarlo a cabo. «Era diseñadora de calzado en una multinacional (Tempe), viajaba mucho y siempre me parecía un engorro viajar con todas las cremas. En los viajes largos reventaban y en los controles de seguridad siempre dan problemas. Además, las grandes marcas hacen mil productos distintos y siempre acabas perdida», recuerda la emprendedora. Por eso, cuando descubrió la existencia de un limpiador coreano en stick pensó que aquel formato podía ser lo que estaba buscando y, tras un cambio de trabajo que no resultó del todo bien, decidió poner en marcha su proyecto.

«Empecé a llamar y a enviar email a los laboratorios para ver quién me podía ayudar, pero la mayoría me ignoraron. No es nada fácil cuando no tienes una gran empresa detrás», señala la emprendedora, que reconoce que tampoco ella pedía nada sencillo: «No sólo quería hacerlo en stick, además me empeñé en que fuera natural, lo que complicaba aún más las cosas».

Al final, consiguió dar con el laboratorio que vio el potencial de su idea y que aceptó desarrollarla. Básicamente, el objetivo era lanzar tres únicos productos -un limpiador desmaquillante, un exfoliante y un sérum hidratante-, fáciles de llevar en cualquier bolso y que crearan una nueva rutina más simple para cualquier mujer. «Yo no quiero pasarme media hora todas las mañanas y todas las noches con las cremas, quería algo fácil», señala.

Tras más de dos años de empeño, llegó el gran momento. Los productos habían superado todas las pruebas necesarias y ya tenía el primer lote de sticks de Nusa Beauty fabricados y listos para vender. Pero estalló la pandemia. Lejos de amilanarse, Evelyn Navarro decidió seguir adelante y lanzó su web el pasado mes de mayo. En dos meses y medio agotó existencias y tuvo que ingeniárselas, mediante preventas, hasta que consiguió reponer el stock.

En este camino, la ayuda de su hermano Jonatan Navarro cada vez fue más decisiva, hasta que decidió convertirlo en su socio. Ahora ambos han logrado entrar en esta especie de paraíso de las startups que es Lanzadera. Formarán parte del programa «Traction», en el que entran las compañías que ya tienen un producto viable validado, lo han lanzado al mercado y ya disponen de las primeras métricas con las que trabajar y empezar a desarrollar el negocio.

La aceleradora cuenta además con los programas «Start», para empresas que aún no han desarrollado su negocio; «Growth», para aquellas que ya han consolidado la empresa pero quieren crecer; y «Scale Up», para las que han crecido mucho y necesitan consolidarse.

De la moda a la logística o las criptomonedas

Entre las 70 startups seleccionadas por Lanzadera en su convocatoria de mayo, hay representantes de la salud, la moda, la logística, la cosmética, las criptomonedas, la alimentación, la hostelería o la educación. Eso sí, todas ellas deben proponer soluciones innovadoras para entrar en alguno de los programas, cada vez más disputados y con candidatos de todo el país.