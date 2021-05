Cambios en MRW en Alicante: Toni Arques se jubila y traspasa la agencia

Toni Arques pone fin a su trayectoria empresarial. El que fuera entrenador del Alicante y también concejal en el Ayuntamiento de la capital entre 2003 y 2007 ha decidido jubilarse y traspasar la agencia de MRW de la que era titular, una de los negocios de paquetería más veteranos de la ciudad. Así lo confirmaba ayer el propio empresario después de que el Boletín Oficial de Registro Mercantil (Borme) publicara el cambio de titularidad de Reparto Urgente de Mensajería SL, la denominación oficial de la compañía, que se ha quedado uno de los socios con los que Arques montó inicialmente el negocio, el también exfutbolista Alfonso Espadas.

Tras una década como entrenador de diversos equipos, Toni Arques inició su trayectoria empresarial en 1992, cuando puso en marcha una fábrica de artículos de fiesta en San Vicente, la ya desaparecida Interfiesta. «Fabricábamos cotillones, pelucas o, por ejemplo, todas las banderitas con el logo de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que se repartían en las fiestas», recuerda el exedil. «En el País Vasco nos pedían que las tiras de banderas fueran del código marítimo, para evitar problemas», añade, sobre esta etapa.

Solo tres años después, en 1995, decidió ampliar sus negocio y puso en marcha la delegación de MRW en la ciudad, primero con una agencia en el edificio de Representantes, a la que más tarde se uniría otra en la plaza de Balmis. Lo hizo junto a dos socios, el propio Alfonso Espadas y Jorge Román.

Sin embargo, en el año 2002, Arques cerró la fábrica de San Vicente y se volcó en el negocio de la paquetería, tras llegar a un acuerdo con sus socios: él se quedó la franquicia de Representantes y Román la de la plaza de Balmis, mientras Espadas tomaba otros caminos.

El que fuera concejal por Compromís no oculta que, en parte, su decisión de jubilarse y traspasar el negocio se debe al cansancio y el estrés que ha acumulado durante el último año, debido a las consecuencias de la pandemia, que ha puesto a prueba la capacidad del sector y sus trabajadores. «Hubo momentos en que los envíos se multiplicaron por cinco. No dábamos abasto y había que cumplir porque MRW tiene un nombre detrás y no puede fallar. Fue muy duro», señala el empresario. «La gente cree que nos hemos forrado, pero ha sido tremendo», insiste.

A punto de cumplir los 65 años, decidió desprenderse de la franquicia y de los dolores de cabeza y la ansiedad de regentar un negocio. Cuando su exsocio se enteró, vio la oportunidad y le propuso quedárselo. «Para los clientes todo va a seguir igual, el servicio continúa», señala Arques.