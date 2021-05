Condenado un dirigente de CC OO por acoso laboral a un trabajador del sindicato

Los hechos juzgados se remontan a julio de 2016, cuando el trabajador, que venía prestando sus servicios desde el año 2005 en la Federación de Servicios a la Ciudadanía, remitió una carta al hoy secretario general de CC OO PV, Juan Cruz, y al propio Juan José Noguera, en la que ponía de manifiesto que venía sufriendo actitudes despectivas y de aislamiento por parte de este último. En noviembre, siguiendo los cauces internos de denuncia del propio sindicato, también dirigió escritos a las direcciones en Madrid para que iniciaran un expediente de investigación. Ante la falta de respuesta, optó finalmente por plantear una demanda judicial por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales, que es la que acaba de sustanciarse.

La central sindical analizará lo sucedido y no descarta la adopción de medidas disciplinarias si procede

En el fallo, al que ha tenido acceso este diario, se indica que ha quedado probado que Juan José Noguera «de forma reiterada llevaba a cabo un comportamiento vejatorio frente al demandante, desbordando los límites de una relación de subordinación propia del contrato de trabajo, afectando a la integridad física y moral del trabajador». Asimismo, resalta que tal situación se ha producido en un entorno laboral, por una persona con un cargo especialmente relevante, «surgiendo así la responsabilidad solidaria de la confederación codemandada para la que prestaba sus servicios el señor Noguera en el momento de los hechos», sin que pueda tratar el sindicato, añade, «de eximirse de responsabilidad con base en un pretendido desconocimiento de los hechos, especialmente debido a la responsabilidad que le corresponde por su obligación de seguridad y vigilancia de las relaciones laborales que se desempeñan en el entorno de la misma».

Así las cosas, el juzgado declara «la existencia de acoso en el trabajo por parte de Juan José Noguera hacia el trabajador demandante, habiéndose vulnerado su derecho fundamental a la integridad física y moral», por lo que condena a los codemandados «a cesar de forma efectiva e inmediata y en el futuro en los actos de acoso en el trabajo», y a pagar 12.000 euros en concepto de indemnización.

Cabe reseñar que contra esta resolución se puede interponer un recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad.

Preguntado acerca de lo sucedido, el recientemente nombrado secretario general de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, Paco García, señala que la organización que dirige va a estudiar con detenimiento los informes técnicos y jurídicos «para ver qué es lo que ha sucedido y si presentamos recurso». El sindicato no descarta tomar medidas disciplinarias con Juan José Noguera si procediese. «Ahora mismo está todo abierto, pero ante estas situaciones no podemos ponernos de perfil. He hablado con él y está sorprendido con la sentencia, pero también a disposición de lo que se decida», afirma.