Un millón de parados pasará a cobrar el nuevo subsidio único de 452 euros

La titular de Trabajo tampoco detalló si dentro de esa reforma del sistema de protección por desempleo suprimirá los cambios introducidos por el PP, que reducen el importe de las prestaciones ordinarias por desempleo del 70% al 50% a partir de seis meses. Durante la presente crisis del covid, Trabajo ha aprobado cambios en este sentido para que los trabajadores en ERTE de larga duración no vieran reducidas sus prestaciones. No obstante, en el Plan remitido a Bruselas no figura mención explícita a ello y este lunes Díaz no despejó dudas.

Su intención, según manifestó, será «priorizar» el extender en el tiempo la cobertura de los diferentes mecanismos, ya sea vía prestación o subsidio.

La reforma remitida a Bruselas pretende la unificación del amplio abanico de subsidios, diseñados para aquellas personas que ya han agotado su prestación de paro o directamente no han tenido acceso a la misma. Actualmente, sumando la panoplia de las diferentes prestaciones no contributivas, un total de 1,17 millones de desempleados percibe algún tipo de transferencia pública desde el SEPE.