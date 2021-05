Los municipios turísticos reclaman más financiación y participar en los fondos europeos

La normativa estatal sigue sin resolver la difícil situación a la que se enfrentan los municipios turísticos, donde la población de hecho es muy superior a la empadronada, pero la financiación que reciben no se ajusta a esta realidad. Una situación que se ha agravado aún más con las tensiones provocadas por los gastos extra que ha provocado la pandemia.

Así se ha puesto de manifiesto durante un webinar organizado por el Colegio de Economistas de Alicante en el que han participado los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; de Benidorm, Toni Pérez; y el concejal de Turismo de Elche, Carles Molina, y el que también han participado los autores del estudio "Los municipios en tiempos de covid: el territorio de la cooperación", Luis Caramés y Amelia Díaz, además del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el decano del Colegio de Alicante, Francisco Menargues.

En este sentido, tanto Valentín Pich, como Amelia Díaz han recordado que el turismo es el sector que más aporta al PIB español, un 14,6% en 218, y también el que más empleo genera, con casi 2,8 millones de puestos de trabajo, por lo que han criticado que no se cuide a los municipios donde esta riqueza se genera.

Y es que, aunque la normativa actual recoge una mejora de la financiación que aquellas localidades que consigan la declaración de turísticas, lo cierto es que apenas una quincena de municipios en todo el país logran cumplir con los requisitos que exige la ley para esta declaración. El mejor ejemplo es que Benidorm no la tiene, según ha puesto de relieve Díaz. Esto obliga a los ayuntamientos a destinar muchos más recursos per cápita a servicios básicos, porque la financiación que reciben no tiene en cuenta su población real. En el caso de Benidorm, el estudio señala que debe destinar hasta un 80% más que la media a estos servicios por cada residente empadronado.

En este sentido, el propio Toni Pérez ha señalado que, mientras que su población de derecho ronda los 70.000 habitantes, durante toda la pandemia no se ha bajado de los 130.000 residentes de hecho, y ha recordado que en situaciones normales se llegar a registrar puntas de 450.000 personas, lo que tensiona servicios como el de la limpieza.

Pérez ha recordado que ya en los años sesenta, cuando era alcalde Pedro Zaragoza, ya se reclamaba que el Estado tuviera en cuenta esa especificidad para dotar a los consistorios de más recursos. "La pandemia ha puesto en valor el turismo, porque es una industria que no se deslocaliza y que reparte la riqueza", ha recordado el edil que, sin embargo, ha insistido en la necesidad de solventar esta infrafinanciación. Así, ha abogado por que las localidades turísticas reciban un extra de financiación en función del IVA que se genera en cada uno de ellos, ya que es el tributo que, a su juicio, mejor recoge la aportación del turismo a la riqueza.

Fondos europeos

En la misma línea, también el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha mostrado partidario de la fórmula del IVA para compensar los mayores gastos que deben afrontar las localidades turísticas y ha señalado que la actual normativa estatal "está totalmente desconectada de la realidad". Aunque ha reconocido que el caso de Alicante no es igual que el de Benidorm, ha recordado que la gran cantidad de segundas residencias que acumula y que ha provocado que sólo en el último año el censo haya aumentado en 7.000 personas, que han optado por fijar su domicilio habitual en ellas.

En la misma línea, Barcala también ha reclamado una mayor participación de los municipios en los Fondos Europeos de Recuperación que, según ha apuntado, podrían contribuir a impulsar nuevos servicios en el eje Alicante-Elche. En este sentido, el primer edil ha lamentado la "incertidumbre" que aún existe sobre el reparto de esos fondos

Barcala ha explicado que el pasado jueves mantuvieron en el Ministerio de Transporte una reunión donde explicaron a los miembros de la FEMP que los ayuntamientos contarían con dos líneas de financiación, una para proyectos municipales y otra para mancomunados o comarcales, limitados a dos proyectos para los ayuntamientos priorizados dentro de los cerca de 1.500 millones que destinan a los entes locales de estos fondos, "lo que nos deja pendientes de si entrarán los dos o no2.

"No nos supieron concretar si presentamos dos como ayuntamiento, también podemos presentar otro mancomunado. Hay muchas incertidumbres y más cuando más necesitamos impulsar proyectos intermunicipales, porque la prestación de servicios así lo exige", ha añadido Luis Barcala, que también ha censurado que el turismo no se haya contemplado como un sector estratégico en este plan europeo.

Además, ha revelado que el porcentaje de gastos impropios que deben asumir los ayuntamientos -aquellos que corresponden a servicios que deberían prestar otras administraciones-, que el estudio de los economistas cifraba en el 16,5% del presupuesto total de los consistorios, se ha elevado hasta el 20% con la pandemia.

Por su parte, el concejal de Turismo de Elche también ha coincidido en que la normativa estatal sobre municipios turisticos no se ajusta a la realidad y ha abogado porque los indicadores para conseguir esta declaración no sean únicamente numerales y que no se tenga en cuenta únicamente la población de derecho.