La empresa familiar pide un marco fiscal que no le penalice

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, reprochó este martes a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, las subidas de impuestos acometidas y programadas por el Ejecutivo, así como la adopción de algunas reformas del «Gobierno de coalición», como el control horario o la ley del teletrabajo, «cuando las empresas estaban simplemente intentando funcionar con el trabajo a distancia». Según el presidente del IEF, «dichas iniciativas deberían haber sido pospuestas hasta después de esta crisis».

El IEF celebró este martes su Asamblea anual en Madrid. En el acto de clausura, Puig reiteró el compromiso de las empresas familiares españolas para contribuir a superar la crisis provocada por la pandemia y, para ello, reclamó al Gobierno que se cree «un entorno favorable para la inversión, con reglas claras y predecibles», un entorno «que no sea hostil»

En particular, el empresario se refirió a los impuestos. «Solo pedimos estabilidad y disponer de un marco tributario que no nos penalice competitivamente. Un marco que no ponga en riesgo nuestra continuidad como empresas. Ningún otro país de nuestro entorno mantiene algunos de los tipos impositivos que más afectan a la empresa familiar», señaló. También criticó la «desconfianza» hacia los empresarios en el diseño del despliegue de los fondos europeos y su escaso apoyo parlamentario. La vicepresidenta Calviño recogió el guante sobre la necesidad de un mayor consenso político en torno al Plan de Recuperación y quiso «devolverlo», apelando a «la capacidad de interlocución de los empresarios» para lograr «una aproximación constructiva del resto de las fuerzas políticas».