Raül Alcocel: «La competitividad no puede estar basada en la precariedad salarial»

Raül Alcocel, natural de Xàtiva, estrena secretaría general, aunque ya cuenta con una dilatada trayectoria en el sindicato. Se afilió en 1995, haciéndose cargo del departamento de formación y, casi de inmediato, de la demarcación de la Costera y la Canal de Navarrés. Después ya pasó a formar parte de la dirección de las Comarcas Centrale Valencianas junto a Manuela Pascual, a la que ahora sustituye.

¿Qué objetivos se ha marcado?

Va a ser una labor de continuidad. El sindicato está donde merece gracias a la excelente labor de mi antecesora en la secretaría general. Si hay algún cambio, espero que sea a mejor, pero el reto es difícil.

Accede al cargo en un momento complicado, como es el de la pandemia...

El reto ahora mismo es la recuperación económica, y espero que los fondos que van a llegar de Europa se utilicen de manera adecuada. No puede ser que la factura de la crisis la vuelvan a pagar los trabajadores, y en eso estamos, peleando para que esa recuperación sea justa.

¿También ve a la industria como un sector al que se debe apoyar con una mayor determinación?

El turismo es muy importante en el conjunto de la Comunidad Valenciana y se debe mantener, pero no en base a salarios precarios, como sucede ahora. En nuestra zona la industria tiene un peso importante y se debe apostar por ella de forma decidida, porque ha demostrado que resiste mejor las crisis. De todas formas, los empresarios también deben tener claro que la competitividad no se puede basar en los salarios, sino en la calidad y en una potente estructura productiva. Y ahí la legislación laboral tiene que jugar un papel importante, también para que los despidos no sean la forma de realizar ajustes en las empresas. Antes tienen que haber otras opciones, como los ERTE que se han aprobado para esta pandemia, o la formación, para crear puestos de trabajo cualificados.

¿Por eso vienen reclamando la derogación de la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno?

Como digo, la legislación laboral debe acompañar en este proceso. Y también es del todo necesaria la derogación de la reforma de las pensiones, para que todo el mundo pueda jubilarse con dignidad.

¿Cómo valora la situación en la que se encuentran los principales sectores industriales de esta zona?

En el textil se ha evidenciado una evolución, que ha diferenciado a las empresas que han apostado por comercializar de aquellas que han optado por la transformación del sector. En la Foia de Castalla, el juguete y el plástico sí que están invirtiendo decididamente en investigación y desarrollo, lo que les permite ser líderes en sus respectivos campos.

¿Qué futuro le augura al Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas?

El consorcio nació como una gran oportunidad que, al menos de momento, no hemos sabido aprovechar. Lo impulsó en su día el PP como una estrategia de futuro importante, pero después, entre Alfonso Rus y Eduardo Zaplana, se encargaron de enterrarlo por motivos que nunca se han acabado de explicar. Pero desde el sindicato vamos a exigir responsabilidad para que el proyecto, vital para el desarrollo de este territorio, salga adelante. No podemos y no vamos a renunciar a una idea tan potente.