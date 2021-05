El Sabadell abre una nueva ronda de prejubilaciones

El Banco Sabadell ha empezado a ofrecer a sus trabajadores de más de 55 años la posibilidad de acogerse a la prejubilación en las mismas condiciones que se produjeron las últimas salidas. Un ofrecimiento que se está realizando de forma individual y voluntaria a los posibles interesados, según confirman fuentes de la entidad, que a principios de este año ya aplicó un ajuste de personal de 1.800 personas, acordado con los sindicatos.

En este sentido, desde el banco señalan que estas nuevas bajas no forman parte de ningún plan de ajuste concreto y que se enmarcan en la política de rejuvenecimiento de la plantilla que aplica de forma habitual entre sus trabajadores de mayor edad. Así, en 2018 salieron de la entidad 280 empleados mediante estas ofertas individuales de prejubilación; en 2019 fueron unas 2010 y el año pasado, otras 124.

De la misma forma, desde el Sabadell aseguran que no hay un plazo, ni tampoco un objetivo concreto sobre el número de empleados que causarán baja, ya que dependerá de los que acepten la propuesta. No obstante, en estos momentos la entidad cuenta con unos 500 empleados que tienen 56 o más años, entre los que ya alcanzaban esta edad en 2020 pero no se acogieron al ajuste de personal pactado con los sindicatos, y los que han cumplido o van a cumplir esta edad en 2021.

Además, también se desvinculan de posibles nuevos ajustes colectivos que, en todo caso, se darán a conocer la próxima semana, cuando está previsto que el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, informe sobre el nuevo plan estratégico con el que el Sabadell quiere garantizar su viabilidad en solitario, tras el fiasco de la negociación para su fusión con BBVA.

Así, desde el banco hablan en este caso de “salidas vegetativas” con el objetivo de rejuvenecer la plantilla y recuerda que, al mismo, tiempo mantienen un plan de atracción de talento joven que supondrá la entrada de unos 200 menores de 30 años a lo largo del presente ejercicio, sobre todo en los departamentos comerciales de aquellas áreas geográficas donde el banca ve mayores posibilidades de expansión de su negocio.

Al cierre del pasado año, el Sabadell contaba con una plantilla que rondaba los 16.000 trabajadores, de los que casi un 40% superaba los 49 años. Gran parte de la plantilla actual se incorporó al banco en los años 90 e inicios de la década del 2000, cuando se disparó el número de oficinas bancarias, al calor de la burbuja inmobiliaria.