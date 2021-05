El blockchain, una herramienta para ser más eficaces y más sostenibles. Este ha sido el foco del IV Foro Tecnológico Logístico-Portuario que ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones del Real Club de Regatas organizado por Distrito Digital Comunitat Valenciana y la Autoridad Portuaria de Alicante (APA).

Esta nueva cita supone una experiencia de inmersión que ha recogido ideas a través de experiencias compartidas en las que se han abordado los usos del blockchain en los puertos, con el objetivo de seguir promoviendo la innovación abierta, en la que han participado nuevamente entre sus ponentes empresas integradas en Distrito Digital como Indra, ChainGo Tech y SopraSteria.

El encuentro ha dado comienzo con Miguel López Barbero, presidente del Real Club de Regatas de Alicante, quien ha destacado que el papel del club náutico debe ser el de estar presente en todas y cada una de las facetas de la sociedad. «Por ello, cualquier debate que contribuya a mejorar esta, y en este caso el sector náutico y el portuario, debe de contar con nuestra presencia. Este evento contribuye a mejorar el acceso a las nuevas tecnologías por parte de las empresas de nuestro sector y de nuestro querido puerto de Alicante».

Seguidamente, Rufino Selva, adjunto a Dirección de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), ha subrayado que este foro está consolidado ya como «un ejemplo práctico de realidades en innovación». En su intervención también ha hecho hincapié en que utilizar herramientas como el blockchain resulta fundamental para generar mayores ventajas y «mejorar nuestro posicionamiento nacional e internacional, elevando nuestro nivel de modernización en el uso de la tecnología en esta economía global».

¿Qué supone el blockchain para los puertos?

El moderador, José Manuel Leceta, jefe de División de Innovación Sostenible de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha recalcado que la innovación es abierta y que ese es el late motiv de este foro, «la innovación va de personas y más allá de informar y comunicar tenemos que construir una historia alrededor de qué significa todo esto para los puertos». Así, los tres ponentes han compartido diferentes experiencias y casos de éxito aplicando tecnologías digitales emergentes.

«El blockchain es un cambio de paradigma, pasamos de un mundo centralizado a una tecnología donde se basa todo en la información. Desde Indra vemos tres grandes líneas de aplicación, sobre todo en el entorno portuario, por un lado la trazabilidad y la colaboración entre distintas instituciones complementándolo también con la posibilidad que nos ofrece de generar pruebas de existencia e integridad. Y por último, la tokenización, que permite proteger datos sensibles, sustituyéndolos por equivalentes no-sensibles, conocidos como tokens», ha explicado Jordi Parairo Andrés, blockchain consultant & digital emerging technologies in Indra.

De esta forma, Jordi Parairo ha dado a conocer dos casos de éxito de Indra en los que ha resaltado los retos a los que se enfrenta el blockchain y todo lo que puede ofrecer. «Esta herramienta nos ofrece una forma segura de comunicarnos, mediante los datos se obtiene una mejor previsión ante posibles problemas, optimiza los procesos y utiliza criptografía avanzada por lo que aporta una mayor seguridad. Además, la red nos asegura la estrategia multimodal y mayor conectividad».

Pero, ¿qué puede aportar la experiencia al sector portuario? Principalmente, el blockchain puede generar pruebas de existencia e integridad documental, automatización basada en reglas de negocio irrefutable, la trazabilidad total de la cadena logística, generar políticas de incentivos y la transparencia en distintos aspectos porturarios como puede ser monitorizar el reciclaje, el uso eficiente de los recursos, el cumplimiento normativo y el derecho al no repudio.

Retos en los procesos logísticos

Actualmente, las cadenas de suministro se enfrentan a numerosos retos que afectan a la seguridad y eficiencia de los procesos logísticos. ChainGo desarrolla soluciones tecnológicas basadas en blockchain para mejorar flujos de información y documentación asociados a esos procesos logísticos.

El proceso de logística internacional es de gran complejidad debido a que hay un gran número de agentes involucrados en la cadena de suministro. «La tecnología nos aporta poder tener transacciones verificadas, tener transparencia y tener un sello temporal de los eventos para poder saber cuándo se han llevado a cabo esas transacciones. Todo esto nos garantiza la inmutabilidad de la información y la documentación que se comparte en un libro de registro. Esa inmutabilidad nos garantiza que podemos compartir información unos con otros con total seguridad. Con lo cual, el blockchain proporciona las características necesarias para un sistema de gestión de la comunicación en el sector de la logística internacional», ha expresado Andrés Garrido, CEO & Co-founder de ChainGo Tech.

Asimismo, las características tecnológicas de este sistema permiten reducir ciertos costes administrativos, automatizar los procesos y mejorar la colaboración dentro del ecosistema. Yoann Yvon, head of Digital Interaction and emerging technologies in SopraSteria, ha destacado la importancia de crear un ecosistema entre todos los actores y agentes involucrados para mejorar el proceso y ser más eficientes. «Es una tecnología todavía desconocida, donde hay muchas ideas preconcebidas y vamos necesitar explicar a todos los actores de qué va esta tecnología, los beneficios que aporta y las oportunidades de uso que tiene».

¿Cómo acelerar la introducción al blockchain?

Posteriormente, ha dado comienzo un breve debate con la intervención de Francisco Llopis Vañó, profesor del departamento de organización de empresas de la UA y experto en modelo de negocio Blockchain.

Una de las principales cuestiones estuvo ligada a cómo acelerar la implantación del blockchain, todos los ponentes coincidieron en que es fundamental la generación de un ecosistema, destacando la importancia de la creación de un ecosistema público-privado.

El cierre del evento ha corrido a cargo de Carlos Eleno, director de la Autoridad Portuaria de Alicante, quien ha recordado la razón por la que se realizan estos foros junto a Distrito Digital, «ayudan a crear sinergias entre las empresas alicantinas, se trata de un espacio que también tiene que servir de laboratorio de ideas. Pero centrándonos en el foro de hoy, el blockchain hay que resaltar que resulta muy interesante en ecosistemas como el nuestro donde tienen que convivir transparencia y trazabilidad».