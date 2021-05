Álvarez (UGT): «Sin reforma laboral la CEOE estaría mansita»

El reelegido secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien obtuvo ayer el respaldo del 85,83% de los votos de los delegados del 43 congreso confederal, aprovechó el acto de clausura para insistir en la necesidad de que se derogue la reforma laboral. Álvarez, en presencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, garantizó que el sindicato insistirá «machaconamente, una y cien veces», en que deben derogarse las reformas laborales. En su opinión, si se hubiera derogado ya la CEOE estaría «mansita» y se podría negociar con ella. Según Álvarez, tampoco se habrían producido despidos masivos en los grandes bancos.

En vísperas en un nuevo período de negociaciones para analizar la prórroga de los ERTE, el máximo dirigente de la central ugetista abogó por quitar a la CEOE «toda esperanza» de que el Gobierno no legislará si no hay acuerdo en la mesa de negociación sobre la reforma laboral. «Si no es con acuerdo hay que legislar», puntualizó. Además, insistió ante la ministra Montero en aprobar pronto la reforma de las pensiones y subir «ya» el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que en el año 2023 llegue a los 1.200 euros mensuales. El secretario general de UGT también reclamó «un gran pacto de Estado que dure varias legislaturas gobierne quien gobierne y que asegure el futuro de nuestro país». En su intervención, muy aplaudida por el auditorio, la ministra María Jesús Montero lamentó que « haya empresas que todavía crean que el despido es la fórmula que tienen que presentar para ajustar costes o maximizar beneficios». Por su parte, Ximo Puig reclamó una «reforma de los impuestos urgente» que permita aplicar una fiscalidad progresiva para «asegurar el Estado del bienestar».