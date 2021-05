El Consell destina 30 millones de euros a los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana

En el caso del Instituto Tecnológico del Juguete (Aiju) serán 2.002.358 euros; el del textil (Aitex) recibirá 3.075.695 euros; y el del calzado (Inescop), 1.374.173 euros.

Las actividades que se financiarán a cargo de los convenios de colaboración serán: las primarias de los centros tecnológicos, en particular, las de I+D independiente y la difusión de los resultados de las investigaciones de forma no discriminatoria y no exclusiva; las de transferencia de conocimientos cuando todos los beneficios generados por estas vuelvan a invertirse en actividades primarias de los centros; y las inversiones para el desarrollo de las actividades de I+D independiente de los centros tecnológicos.

La finalidad de estos acuerdos es apoyar a la actividad de carácter no económico de los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2021, y contribuir a superar la situación de emergencia económica actual -resultado de la pandemia de SARS-CoV-, mediante la inversión en I+D y la transferencia de conocimiento y tecnología. Y todo ellos para conseguir la transformación del modelo productivo de la Comunitat Valenciana.

Los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana son asociaciones sin ánimo de lucro destinados a ofrecer a las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana una oferta especializada de servicios tecnológicos avanzados y toda una serie de líneas estratégicas de investigación, desarrollo e innovación orientadas a dar respuesta a sus necesidades, con el objetivo de mejorar la competitividad.

Tanto Ivace como cada una de las asociaciones subscriptoras contribuyen de forma significativa a incrementar el compromiso de nuestra economía con la innovación y con el desarrollo de una infraestructura crítica de apoyo a la I+D+i empresarial que facilite, especialmente a las empresas de dimensión pequeña y mediana, la resolución de aquellas debilidades que la situación económica actual ha hecho patentes.

El Ivace ha financiado, a través de las distintas convocatorias de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos, líneas de actividad investigadora de generación y transferencia de tecnologías, para dar respuesta a las necesidades de las empresas de la Comunitat Valenciana, acciones de innovación en productos, procesos o servicios por medio del ejercicio de actividades de carácter prospectivo y de especialización, de difusión y diseminación de conocimientos y resultados de la investigación.

Por otra parte, las actividades que se financian con cargo a los convenios de colaboración son aquellas que tienen por objeto apoyar al desarrollo competitivo de los sectores industriales y las pymes industriales valencianas por medio de proyectos de I+D y acciones de difusión y de transferencia de conocimiento y tecnología que faciliten la inversión privada en I+D+i.

Los convenios se han definido a partir de la necesidad de ofrecer al conjunto de sectores industriales de la comunidad instrumentos con los que mejorar su actividad y su posición competitiva en un entorno cada día más globalizado y exigente. La situación socioeconómica provocada por la pandemia de covid-19, no ha hecho más que acentuar esta necesidad, dado que el conjunto de las pymes valencianas demanda nuevos conocimientos y tecnologías con los cuales hacer frente a los nuevos retos.